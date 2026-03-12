Россияне атаковали Запорожье: ранены двое патрульных

Россияне атаковали Запорожье днем 12 марта. Двое патрульных получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме написал начальник ОВА Иван Федоров.

"Во время вражеской атаки на город осколочные ранения получили двое патрульных полицейских - 39 и 37 лет", - написал он.

Состояние патрульных стабильное, врачи оказывают необходимую помощь.

Ранее Федоров сообщал об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области.