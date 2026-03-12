Россияне атаковали Запорожье: ранены двое патрульных
Россияне атаковали Запорожье днем 12 марта. Двое патрульных получили ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме написал начальник ОВА Иван Федоров.
"Во время вражеской атаки на город осколочные ранения получили двое патрульных полицейских - 39 и 37 лет", - написал он.
Состояние патрульных стабильное, врачи оказывают необходимую помощь.
Ранее Федоров сообщал об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль