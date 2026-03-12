РУС
Новости Обстрелы Запорожья
Россияне атаковали Запорожье: ранены двое патрульных

Во время удара по Запорожью пострадали двое патрульных

Россияне атаковали Запорожье днем 12 марта. Двое патрульных получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в телеграмме написал начальник ОВА Иван Федоров.

"Во время вражеской атаки на город осколочные ранения получили двое патрульных полицейских - 39 и 37 лет", - написал он.

Состояние патрульных стабильное, врачи оказывают необходимую помощь.

Ранее Федоров сообщал об угрозе ударов скоростных ракет по Запорожской области.

Запорожье (746) ранение (541) Запорожская область (2249) патрульная полиция (65) Запорожский район (434)
