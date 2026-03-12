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Росіяни атакували Запоріжжя: поранені двоє патрульних
Росіяни атакували Запоріжжя вдень 12 березня. Двоє патрульних дістали поранення.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.
"Під час ворожої атаки на місто осколкові поранення отримали двоє патрульних поліцейських - 39 та 37 років", - написав він.
Стан патрульних стабільний, лікарі надають необхідну допомогу.
Раніше Федоров повідомляв про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області.
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