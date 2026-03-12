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Новини Обстріли Запоріжжя
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Росіяни атакували Запоріжжя: поранені двоє патрульних

Під час удару по Запоріжжю постраждали двоє патрульних

Росіяни атакували Запоріжжя вдень 12 березня. Двоє патрульних дістали поранення.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у телеграмі написав начальник ОВА Іван Федоров.

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"Під час ворожої атаки на місто осколкові поранення отримали двоє патрульних поліцейських - 39 та 37 років", - написав він.

Стан патрульних стабільний, лікарі надають необхідну допомогу.

Також читайте: Доба на Запоріжжі: ворог завдав 780 ударів, 15 поранених, сотні пошкоджень. ФОТО

Раніше Федоров повідомляв про загрозу ударів швидкісних ракет по Запорізькій області.

Автор: 

Запоріжжя (2599) поранення (2841) Запорізька область (4986) патрульна поліція (1434) Запорізький район (627)
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