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Новини Обстріли Запоріжжя Атака РФ на Запоріжжя
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Росія вдруге за день вдарила по Запоріжжю: тисячі людей залишилися без світла і тепла

У Запоріжжі зникло світло через російську атаку

У Запоріжжі у четвер, 12 березня, пролунали повторні вибухи через російську атаку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у телеграмі заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, внаслідок удару пошкоджено енергетичну інфраструктуру, що призвело до масштабних перебоїв із комунальними послугами у місті.

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Масштабні відключення світла і тепла

Після російського обстрілу без електропостачання залишилися 15 958 побутових споживачів і 38 юридичних абонентів.

Крім того, у місті зафіксовано проблеми з теплопостачанням. Без тепла наразі залишаються 25 473 абоненти.

"Фахівці вже працюють над усуненням наслідків та відновленням роботи мереж. Інформація про постраждалих не надходила", — повідомив Іван Федоров.

За словами очільника області, енергетики та комунальні служби вже розпочали аварійні роботи для відновлення електро- та теплопостачання.

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Поранені поліцейські під час попереднього удару

Перед повторною атакою російські війська також завдали удару по місту. У результаті обстрілу поранення отримали двоє патрульних поліцейських.

Правоохоронців госпіталізували, їхній стан медики оцінюють як стабільний. Лікарі надають їм необхідну допомогу.

  • Місцева влада закликає мешканців залишатися в укриттях під час повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

Читайте також: Доба на Запоріжжі: ворог завдав 780 ударів, 15 поранених, сотні пошкоджень. ФОТО

Автор: 

Запоріжжя (2599) Запорізька область (4986) Федоров Іван (656) Запорізький район (627)
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Федоров вже побудував підземні школи, зараз за садочкі взявся. Ще трошки він і інфраструктуру під землю почне закопувати, почекаймо. Так переможемо.
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12.03.2026 20:16 Відповісти
Будьте прокляті, кляті кацапи ,
зі своєю кремлівською бандою
вбивць і терористів 😡
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12.03.2026 22:45 Відповісти
Реально ЛЕПи треба в землю закопувати. Сьогодні від ударів ворога в потім від ожеледі, вітру і втрат електрики через повітря
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13.03.2026 06:47 Відповісти
Все вірно в першу чергу потрібно захищати дітей. І хотілося щоб і по кацапами за кожен обстріл України прилітало у відповідь.
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13.03.2026 08:03 Відповісти
 
 