Росія вдруге за день вдарила по Запоріжжю: тисячі людей залишилися без світла і тепла

У Запоріжжі у четвер, 12 березня, пролунали повторні вибухи через російську атаку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це у телеграмі заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, внаслідок удару пошкоджено енергетичну інфраструктуру, що призвело до масштабних перебоїв із комунальними послугами у місті.

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Масштабні відключення світла і тепла

Після російського обстрілу без електропостачання залишилися 15 958 побутових споживачів і 38 юридичних абонентів.

Крім того, у місті зафіксовано проблеми з теплопостачанням. Без тепла наразі залишаються 25 473 абоненти.

"Фахівці вже працюють над усуненням наслідків та відновленням роботи мереж. Інформація про постраждалих не надходила", — повідомив Іван Федоров.

За словами очільника області, енергетики та комунальні служби вже розпочали аварійні роботи для відновлення електро- та теплопостачання.

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Поранені поліцейські під час попереднього удару

Перед повторною атакою російські війська також завдали удару по місту. У результаті обстрілу поранення отримали двоє патрульних поліцейських.

Правоохоронців госпіталізували, їхній стан медики оцінюють як стабільний. Лікарі надають їм необхідну допомогу.

Місцева влада закликає мешканців залишатися в укриттях під час повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки.

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