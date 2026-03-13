Сутки на Запорожье: трое раненых, почти 900 ударов по населенным пунктам

В результате массированных атак России по Запорожской области ранения получили три человека. За сутки зафиксировано 899 ударов по 44 населенным пунктам.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Массированные атаки дронами

679 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Камышеваху, Новониколаевку, Кушугум, Беленькое, Червоноднепровку, Новотроицкое, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Гуляйполе, Орехов, Зализничное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Мирное, Чаривное, Святопетровку, Святоукраинку, Зеленое, Еленоконстантиновку, Доброполье, Новое Запорожье.

Авиаудары по 14 населенным пунктам

По данным властей, оккупанты нанесли 18 авиаударов по следующим населенным пунктам:

Камышеваха

Веселянка

Таврийское

Новоукраинка

Любицкое

Светлая Долина

Рождественка

Копани

Гуляйпольское

Ровно

Новоселовка

Воздвижовка

Чаривное

Долинка

Обстрелы из РСЗО и артиллерии

Кроме того, зафиксировано 8 обстрелов из реактивных систем залпового огня по населенным пунктам: Лукьяновское, Новопавловка, Гуляйпольское, Горькое, Верхняя Терса, Воздвижовка и Тернуватое.

Еще 194 артиллерийских удара пришлись по ряду прифронтовых населенных пунктов области.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": После удара РФ в Запорожье запитали всех потребителей электричества