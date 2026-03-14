Прикордонники під час обстрілу збили "Шахед", який впав за 30 метрів від мобільної вогневої групи. ВIДЕО

На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники під час нічного обстрілу у ніч проти 14 березня збили російський безпілотник типу "Шахед", який упав за 30 метрів від мобільної вогневої групи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок вибуху ударною хвилею одного з бійців відкинуло з машини.

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Водночас зазначається, що українські захисники не постраждали.

Кадри бойової роботи оприлюднили у телеграм-каналі ДПСУ.

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