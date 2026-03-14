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Прикордонники під час обстрілу збили "Шахед", який впав за 30 метрів від мобільної вогневої групи. ВIДЕО

На Північно-Слобожанському напрямку прикордонники під час нічного обстрілу у ніч проти 14 березня збили російський безпілотник типу "Шахед", який упав за 30 метрів від мобільної вогневої групи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, унаслідок вибуху ударною хвилею одного з бійців відкинуло з машини.

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Водночас зазначається, що українські захисники не постраждали.

Кадри бойової роботи оприлюднили у телеграм-каналі ДПСУ.

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Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6766) обстріл (34588) прикордонники (1256) знищення (10385) Шахед (2281)
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Топ коментарі
+16
Ну таке.В ЗСУ відсотків 40% російськомовних.Мій однопочанин Олег російськомовний Одесит,58 років,його вже пізно перенавчать.На війні 4 роки.А є горлапани які дерли на собі вишиванки,великі патріоти,а 5-й рік ховаються від тцк.Війна всіх показала,хто є хто.
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14.03.2026 13:03 Відповісти
+15
Молодці, бійці МВГ!
Мопед був дуже небезпечним, судячи по вибуху.
Бережіть себе! Влучних пострілів по ворогу!
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14.03.2026 11:54 Відповісти
+10
Та ладно.Мені аж невдобно. Написав як воно є.До війни ніхто не звертав уваги хто як розмовляє,а на війні тим більше.Там цінують не за мову.Колумбійці і грузини її не знають,але воюють за нас.Звичайно, я за поширення державної мови у всіх аспектах.Але коли моєму російськомовному другу-фронтовику якийсь тиловий пацюк почне закидать російськомовність,дам в морду.
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14.03.2026 13:29 Відповісти

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