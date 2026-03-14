Воїни бригади "Чорний ліс" уразили логістичний вузол боєприпасів РФ і ліквідували щонайменше 12 окупантів. ВIДЕО
Українські захисники 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" уразили логістичний вузол боєприпасів російських військ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар було завдано по будівлі та техніці противника безпосередньо під час вивантаження озброєння.
На оприлюднених кадрах видно щонайменше 12 окупантів, які були ліквідовані внаслідок потужного вибуху.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль