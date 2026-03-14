Воїни бригади "Чорний ліс" уразили логістичний вузол боєприпасів РФ і ліквідували щонайменше 12 окупантів. ВIДЕО

Українські захисники 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" уразили логістичний вузол боєприпасів російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар було завдано по будівлі та техніці противника безпосередньо під час вивантаження озброєння.

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На оприлюднених кадрах видно щонайменше 12 окупантів, які були ліквідовані внаслідок потужного вибуху.

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