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Новини Відео Знищення російської техніки Удари по логістиці РФ
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Воїни бригади "Чорний ліс" уразили логістичний вузол боєприпасів РФ і ліквідували щонайменше 12 окупантів. ВIДЕО

Українські захисники 15-ї окремої бригади артилерійської розвідки "Чорний ліс" уразили логістичний вузол боєприпасів російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, удар було завдано по будівлі та техніці противника безпосередньо під час вивантаження озброєння.

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На оприлюднених кадрах видно щонайменше 12 окупантів, які були ліквідовані внаслідок потужного вибуху.

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