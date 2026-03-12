Зенітники 92-ї бригади знищили ворожу повітряну ціль на передовій із ЗРК "Стріла-10". ВIДЕО
Попри появу новітніх систем ППО, перевірені часом зенітно-ракетні комплекси продовжують ефективно очищувати українське небо від ворожих об'єктів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка продемонстрували результативну роботу ЗРК "Стріла-10".
Деталі бойової роботи:
- Момент ураження: Відеофіксація зафіксувала пуск ракети і момент її прямого влучання у ворожу ціль. Після вибуху об'єкт противника був повністю знищений.
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Майстерність екіпажу: Робота поблизу ЛБЗ вимагає від зенітників максимальної швидкості та маскування, оскільки такі комплекси є пріоритетними цілями для ворожої артилерії та дронів.
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ІГОР Кононенко
показати весь коментар12.03.2026 16:30 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Oleksandr Valovyi
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Luk Viktor
показати весь коментар12.03.2026 19:41 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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