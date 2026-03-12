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Новини Відео Знищення російських безпілотників
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Зенітники 92-ї бригади знищили ворожу повітряну ціль на передовій із ЗРК "Стріла-10". ВIДЕО

Попри появу новітніх систем ППО, перевірені часом зенітно-ракетні комплекси продовжують ефективно очищувати українське небо від ворожих об'єктів. Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни 92-ї окремої штурмової бригади імені кошового отамана Івана Сірка продемонстрували результативну роботу ЗРК "Стріла-10".

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Деталі бойової роботи:

  • Момент ураження: Відеофіксація зафіксувала пуск ракети і момент її прямого влучання у ворожу ціль. Після вибуху об'єкт противника був повністю знищений.

  • Майстерність екіпажу: Робота поблизу ЛБЗ вимагає від зенітників максимальної швидкості та маскування, оскільки такі комплекси є пріоритетними цілями для ворожої артилерії та дронів.

Дивіться: РФ атакувала Україну 94 БпЛА: ППО знешкодила 77 цілей. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ППО (4190) знищення (10375) 92 окрема штурмова бригада (279) ЗРК (292)
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12.03.2026 16:30 Відповісти
Поки Українці захищають від московитів Україну, в тилу шоблою московських агентів, розганяється істерія щодо зриву заходів мобілізації працівниками ТЦК!! А зеленський, з 2019 року, про це ВЧЕРГОВЕ не ЗНАЄ …. Оманщина йде по сценарію, як литвин напише….
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12.03.2026 19:04 Відповісти
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12.03.2026 19:41 Відповісти
 
 