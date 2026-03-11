Бійці бригади НГУ "Скіф" зі шведської гармати Bofors L70 збили два російські "Шахеди" на Харківщині. ВIДЕО
Нацгвардійці продовжують демонструвати високу ефективність у захисті українського неба від російського повітряного терору. Як повідомляє Цензор.НЕТ, розрахунок мобільної вогневої групи 5-ї Слобожанської бригади "Скіф" знищив два ударні БпЛА окупантів у Харківській області.
Деталі бойової роботи
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Інструмент: Для перехоплення цілей була задіяна шведська 40-мм автоматична зенітна гармата Bofors L70, яка відома своєю точністю та високим темпом вогню.
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Результат: Завдяки вправності гвардійців обидва дрони-камікадзе типу "Shahed-136" були уражені ще на підльоті до цілей. На відео зафіксовано прицільні черги та подальшу детонацію ворожих апаратів.
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Локація: Операція проводилася на Харківщині, де мобільні групи цілодобово чатують на ворожі "мопеди", прикриваючи об’єкти критичної інфраструктури та захищаючи мирних мешканців.
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