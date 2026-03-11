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Новини Відео ППО України Знищення російських безпілотників
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Бійці бригади НГУ "Скіф" зі шведської гармати Bofors L70 збили два російські "Шахеди" на Харківщині. ВIДЕО

Нацгвардійці продовжують демонструвати високу ефективність у захисті українського неба від російського повітряного терору. Як повідомляє Цензор.НЕТ, розрахунок мобільної вогневої групи 5-ї Слобожанської бригади "Скіф" знищив два ударні БпЛА окупантів у Харківській області.

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Деталі бойової роботи

  • Інструмент: Для перехоплення цілей була задіяна шведська 40-мм автоматична зенітна гармата Bofors L70, яка відома своєю точністю та високим темпом вогню.

  • Результат: Завдяки вправності гвардійців обидва дрони-камікадзе типу "Shahed-136" були уражені ще на підльоті до цілей. На відео зафіксовано прицільні черги та подальшу детонацію ворожих апаратів.

  • Локація: Операція проводилася на Харківщині, де мобільні групи цілодобово чатують на ворожі "мопеди", прикриваючи об’єкти критичної інфраструктури та захищаючи мирних мешканців.

Дивіться: 90 із 99 безпілотників, якими РФ атакувала Україну, знешкодила ППО. ІНФОГРАФІКА

Автор: 

ППО (4188) знищення (10366) Національна гвардія НГУ (1800) Шахед (2274) Харківська область (2855)
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Топ коментарі
+14
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Смерть московським окупантам!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні! Підтримуймо Захисників України!
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11.03.2026 12:58 Відповісти
+8
Браво!!!
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11.03.2026 13:05 Відповісти
+7
Файно.
Автоматичні гармати мають бути основним захистом від шахелів.
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11.03.2026 13:01 Відповісти
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Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Смерть московським окупантам!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні! Підтримуймо Захисників України!
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11.03.2026 12:58 Відповісти
Файно.
Автоматичні гармати мають бути основним захистом від шахелів.
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11.03.2026 13:01 Відповісти
Низколетящим.
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11.03.2026 13:53 Відповісти
75 років гарматі.
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11.03.2026 13:04 Відповісти
Красені
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11.03.2026 13:05 Відповісти
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11.03.2026 13:05 Відповісти
Браво!!!
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11.03.2026 13:05 Відповісти
Старая, но все еще эффективная против дронов(шо и видно на видео).50+ ед. получено от Литвы и Нидерландов.
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11.03.2026 14:21 Відповісти
Респект бабусі Гарматі! Досі чудово відривається.
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11.03.2026 14:24 Відповісти
Спасибо вам парни за наш Харьков
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11.03.2026 21:46 Відповісти
 
 