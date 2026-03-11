РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12918 посетителей онлайн
Новости Видео ПВО Украины Уничтожение российских БПЛА Днепропетровщина
4 355 11

Бойцы бригады НГУ "Скиф" из шведского орудия Bofors L70 сбили два российских "Шахеда" в Харьковской области. ВИДЕО

Нацгвардейцы продолжают демонстрировать высокую эффективность в защите украинского неба от российского воздушного террора. Как сообщает Цензор.НЕТ, расчет мобильной огневой группы 5-й Слобожанской бригады "Скиф" уничтожил два ударных БПЛА оккупантов в Харьковской области.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали боевой работы

  • Инструмент: Для перехвата целей было задействовано шведское 40-мм автоматическое зенитное орудие Bofors L70, которое известно своей точностью и высоким темпом огня.

  • Результат: Благодаря ловкости гвардейцев оба дрона-камикадзе типа "Shahed-136" были поражены еще на подлете к целям. На видео зафиксированы прицельные очереди и последующая детонация вражеских аппаратов.

  • Локация: Операция проводилась в Харьковской области, где мобильные группы круглосуточно следят за вражескими "мопедами", прикрывая объекты критической инфраструктуры и защищая мирных жителей.

Смотрите: 90 из 99 беспилотников, которыми РФ атаковала Украину, обезвредила ПВО. ИНФОГРАФИКА

Автор: 

ПВО (3748) уничтожение (10048) Национальная гвардия (2362) Шахед (2262) Харьковская область (2794)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+14
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Смерть московським окупантам!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні! Підтримуймо Захисників України!
показать весь комментарий
11.03.2026 12:58 Ответить
+8
Браво!!!
показать весь комментарий
11.03.2026 13:05 Ответить
+7
Файно.
Автоматичні гармати мають бути основним захистом від шахелів.
показать весь комментарий
11.03.2026 13:01 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Смерть московським окупантам!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні! Підтримуймо Захисників України!
показать весь комментарий
11.03.2026 12:58 Ответить
Файно.
Автоматичні гармати мають бути основним захистом від шахелів.
показать весь комментарий
11.03.2026 13:01 Ответить
Низколетящим.
показать весь комментарий
11.03.2026 13:53 Ответить
75 років гарматі.
показать весь комментарий
11.03.2026 13:04 Ответить
Красені
показать весь комментарий
11.03.2026 13:05 Ответить
показать весь комментарий
11.03.2026 13:05 Ответить
Браво!!!
показать весь комментарий
11.03.2026 13:05 Ответить
Старая, но все еще эффективная против дронов(шо и видно на видео).50+ ед. получено от Литвы и Нидерландов.
показать весь комментарий
11.03.2026 14:21 Ответить
Респект бабусі Гарматі! Досі чудово відривається.
показать весь комментарий
11.03.2026 14:24 Ответить
Спасибо вам парни за наш Харьков
показать весь комментарий
11.03.2026 21:46 Ответить
 
 