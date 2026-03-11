Бойцы бригады НГУ "Скиф" из шведского орудия Bofors L70 сбили два российских "Шахеда" в Харьковской области. ВИДЕО
Нацгвардейцы продолжают демонстрировать высокую эффективность в защите украинского неба от российского воздушного террора. Как сообщает Цензор.НЕТ, расчет мобильной огневой группы 5-й Слобожанской бригады "Скиф" уничтожил два ударных БПЛА оккупантов в Харьковской области.
Детали боевой работы
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Инструмент: Для перехвата целей было задействовано шведское 40-мм автоматическое зенитное орудие Bofors L70, которое известно своей точностью и высоким темпом огня.
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Результат: Благодаря ловкости гвардейцев оба дрона-камикадзе типа "Shahed-136" были поражены еще на подлете к целям. На видео зафиксированы прицельные очереди и последующая детонация вражеских аппаратов.
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Локация: Операция проводилась в Харьковской области, где мобильные группы круглосуточно следят за вражескими "мопедами", прикрывая объекты критической инфраструктуры и защищая мирных жителей.
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