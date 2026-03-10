В Нацгвардии создадут полки беспилотных систем и ПВО, - Клименко

В Нацгвардии сформируют полки беспилотных систем и отдельный полк прикрытия воздушного пространства.

Об этом сообщил глава МВД Игорь Клименко, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Значительная часть подразделений системы МВД непосредственно выполняет боевые задачи на фронте. Мы постоянно анализируем их применение, изменение характера боевых действий и наш опыт войны, чтобы повышать эффективность.

Такой подход уже дал результат. В частности, корпусная реформа в структуре Сил обороны, проведенная в прошлом году, показывает свою эффективность во время боевых операций", - отметил глава МВД.

Так, Клименко подписал приказ о формировании в составе корпусов Национальной гвардии Украины:

полков беспилотных систем;

штурмовых полков;

отдельного полка прикрытия воздушного пространства.

"Главная цель — усилить возможности подразделений на поле боя, масштабировать применение современных технологий и повысить эффективность противодействия воздушным угрозам.



Мы будем и в дальнейшем масштабировать боевой опыт и технологические решения, чтобы сохранить жизнь наших воинов и повысить результативность выполнения боевых задач", - подытожил он.

