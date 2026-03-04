Спецподразделение НГУ "Lasar’s Group" тяжелым бомбардировщиком уничтожило пусковую установку комплекса С-400 "Триумф" в Белгородской области. ВИДЕО

Украинские силы продолжают системно выжигать противовоздушную оборону врага непосредственно на территории РФ. Как сообщает Цензор.НЕТ, операторы спецподразделения Нацгвардии "Lasar's Group" провели блестящую операцию, уничтожив пусковую установку зенитно-ракетного комплекса С-400 "Триумф".

Удар был нанесен в Белгородской области, откуда оккупанты регулярно обстреливают Харьковщину и пытаются прикрывать собственную военную логистику.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали уничтожения "Триумфа"

Кооперация сил: Операция стала результатом слаженной работы нескольких элитных подразделений. Разведку и сопровождение цели обеспечивали бойцы 429-й отдельной бригады беспилотных систем (ОББС) "Ахиллес" и Управления оперативного сопровождения (УОС) .

Инструмент возмездия: Для удара был использован тяжелый бомбардировщик — дрон большого радиуса действия, способный нести мощную полезную нагрузку.

Результат: Зафиксировано точное попадание в пусковую установку. В результате атаки произошел масштабный пожар и детонация зенитных ракет. Стоимость только одной такой установки исчисляется десятками миллионов долларов.

Смотрите: Дроны 15-й бригады "Чорний ліс" уничтожили ЗРК "Панцирь-С1" в Белгородской области. ВИДЕО

Стратегическое значение

С-400 является самой современной и дорогой системой ПВО на вооружении РФ. Уничтожение таких комплексов в приграничных областях не только "ослепляет" врага, но и создает безопасные коридоры для работы украинской дальнобойной артиллерии и авиации.

Смотрите также: Операторы 422-го полка "LUFTWAFFE" поразили ЗРК "Бук М1" оккупантов. ВИДЕО