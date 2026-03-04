Спецпідрозділ НГУ "Lasar’s Group" важким бомбером знищив пускову установку комплексу С-400 "Тріумф" у Бєлгородській області. ВIДЕО
Українські сили продовжують системно випалювати протиповітряну оборону ворога безпосередньо на території РФ. Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори спецпідрозділу Нацгвардії "Lasar’s Group" провели блискучу операцію, знищивши пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".
Удар був завданий у Бєлгородській області, звідки окупанти регулярно обстрілюють Харківщину та намагаються прикривати власну військову логістику.
Деталі знищення "Тріумфу"
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Кооперація сил: Операція стала результатом злагодженої роботи кількох елітних підрозділів. Розвідку та супровід цілі забезпечували бійці 429-ї окремої бригади безпілотних систем (ОББС) "Ахіллес" та Управління оперативного супроводу (УОС).
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Інструмент відплати: Для удару було використано важкий бомбер — дрон великого радіуса дії, здатний нести потужне корисне навантаження.
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Результат: Зафіксовано точне влучання в пускову установку. Внаслідок атаки відбулася масштабна пожежа та детонація зенітних ракет. Вартість лише однієї такої установки обчислюється десятками мільйонів доларів.
Стратегічне значення
С-400 є найбільш сучасною та дорогою системою ППО на озброєнні РФ. Знищення таких комплексів у прикордонних областях не лише "засліплює" ворога, а й створює безпечні коридори для роботи української далекобійної артилерії та авіації.
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