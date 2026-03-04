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Новини
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Спецпідрозділ НГУ "Lasar’s Group" важким бомбером знищив пускову установку комплексу С-400 "Тріумф" у Бєлгородській області. ВIДЕО

Українські сили продовжують системно випалювати протиповітряну оборону ворога безпосередньо на території РФ. Як повідомляє Цензор.НЕТ, оператори спецпідрозділу Нацгвардії "Lasar’s Group" провели блискучу операцію, знищивши пускову установку зенітно-ракетного комплексу С-400 "Тріумф".

Удар був завданий у Бєлгородській області, звідки окупанти регулярно обстрілюють Харківщину та намагаються прикривати власну військову логістику.

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Деталі знищення "Тріумфу"

  • Кооперація сил: Операція стала результатом злагодженої роботи кількох елітних підрозділів. Розвідку та супровід цілі забезпечували бійці 429-ї окремої бригади безпілотних систем (ОББС) "Ахіллес" та Управління оперативного супроводу (УОС).

  • Інструмент відплати: Для удару було використано важкий бомбер — дрон великого радіуса дії, здатний нести потужне корисне навантаження.

  • Результат: Зафіксовано точне влучання в пускову установку. Внаслідок атаки відбулася масштабна пожежа та детонація зенітних ракет. Вартість лише однієї такої установки обчислюється десятками мільйонів доларів.

Дивіться: Дрони 15-ї бригади "Чорний ліс" знищили ЗРК "Панцир-С1" у Бєлгородській області. ВIДЕО

Стратегічне значення

С-400 є найбільш сучасною та дорогою системою ППО на озброєнні РФ. Знищення таких комплексів у прикордонних областях не лише "засліплює" ворога, а й створює безпечні коридори для роботи української далекобійної артилерії та авіації.

Також дивіться: Оператори 422-го полку "LUFTWAFFE" уразили ЗРК "Бук М1" окупантів. ВIДЕО

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знищення (10316) Національна гвардія НГУ (1797) дрони (8389) Бєлгород (557) ЗРК (290)
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чому дрон почав зниженння ?
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04.03.2026 12:28 Відповісти
батарея сіла, далеко летіли, на межі дальності дрону
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04.03.2026 14:30 Відповісти
Походу для нього це був шлях в один кінець.
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04.03.2026 16:30 Відповісти
Файно . Слава ЗСУ .
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04.03.2026 13:23 Відповісти
 
 