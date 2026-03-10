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Новини ППО України
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У Нацгвардії створять полки безпілотних систем та ППО, - Клименко

Полки БпЛА та ППО створять у Нацгвардії: що відомо?

У Нацгвардії сформують полки безпілотних систем та окремий полк прикриття повітряного простору.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Значна частина підрозділів системи МВС безпосередньо виконує бойові завдання на фронті. Ми постійно аналізуємо їх застосування, зміну характеру бойових дій та наш досвід війни, щоб підвищувати ефективність.

Такий підхід уже дав результат. Зокрема, корпусна реформа у структурі Сил оборони, проведена минулого року, показує свою ефективність під час бойових операцій", - зазначив очільник МВС.

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Так, Клименко підписав наказ про формування у складі корпусів Національної гвардії України:

  • полків безпілотних систем;
  • штурмових полків;
  • окремого полку прикриття повітряного простору.

"Головна мета — посилити спроможності підрозділів на полі бою, масштабувати застосування сучасних технологій та підвищити ефективність протидії повітряним загрозам.

Ми будемо й надалі масштабувати бойовий досвід і технологічні рішення, щоб зберегти життя наших воїнів і підвищити результативність виконання бойових завдань", - підсумував він.

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Автор: 

Національна гвардія НГУ (1800) Клименко Ігор (596)
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Яка такса ?
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10.03.2026 11:50 Відповісти
А для чого мусорам танки, БТР, полки безпілотних систем і т.п. Вони перші тікають з міст залишаючи зброю і **********, тікають з блокпостів при повітряній тривозі. Їхній тупий міністр сказав, що вони не здатні воювати на фронті проти озброєних, а тільки в містах проти беззбройних.
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10.03.2026 12:12 Відповісти
Пояснюю для невігласів. Поліція до того немає жодного відношення, ці підрозділи створюватимуться в підрозділах національної гвардіїї, чи для вас Клименко це лише мусора??? Національна гвардія воює пліч-о-пліч із ЗСУ!
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10.03.2026 13:35 Відповісти
теперь полицаи будут за порошенко и остальными людьми следить, и чтоб никаких протестов, майданов, и больше двух не собираться
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10.03.2026 12:16 Відповісти
Дешеве куревське зелене "шапіто"...слів не має ... ви там зовсім зїхали з рельсів то спершу об"єднати в систему тепер розділити,недороблені 95 кв. ТОП зе менеджери.
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10.03.2026 14:26 Відповісти
 
 