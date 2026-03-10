У Нацгвардії створять полки безпілотних систем та ППО, - Клименко

У Нацгвардії сформують полки безпілотних систем та окремий полк прикриття повітряного простору.

Про це повідомив глава МВС Ігор Клименко, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Значна частина підрозділів системи МВС безпосередньо виконує бойові завдання на фронті. Ми постійно аналізуємо їх застосування, зміну характеру бойових дій та наш досвід війни, щоб підвищувати ефективність.

Такий підхід уже дав результат. Зокрема, корпусна реформа у структурі Сил оборони, проведена минулого року, показує свою ефективність під час бойових операцій", - зазначив очільник МВС.

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Так, Клименко підписав наказ про формування у складі корпусів Національної гвардії України:

полків безпілотних систем;

штурмових полків;

окремого полку прикриття повітряного простору.

"Головна мета — посилити спроможності підрозділів на полі бою, масштабувати застосування сучасних технологій та підвищити ефективність протидії повітряним загрозам.



Ми будемо й надалі масштабувати бойовий досвід і технологічні рішення, щоб зберегти життя наших воїнів і підвищити результативність виконання бойових завдань", - підсумував він.

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