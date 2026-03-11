РУС
90 из 99 беспилотников, которыми РФ атаковала Украину, обезвредила ПВО. ИНФОГРАФИКА

Почти 100 БПЛА выпустила РФ по Украине: как отработала ПВО?

В ночь на 11 марта российские оккупанты выпустили по Украине 99 беспилотников разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, пуски фиксировали из направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Около 70 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в трех локациях.

В настоящее время атака врага продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

обстрел (15246) ПВО (2273) Воздушные силы (2141) Шахед (1737)
от тільки зєлічка відіслав 3 групи на допомогу в ємірати, так в медіа одразу результати збиття в самій Україні й покращились! а то всі боялись, що в реалі гірше буде ))
11.03.2026 09:15 Ответить
 
 