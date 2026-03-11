90 из 99 беспилотников, которыми РФ атаковала Украину, обезвредила ПВО. ИНФОГРАФИКА

В ночь на 11 марта российские оккупанты выпустили по Украине 99 беспилотников разных типов.

Об этом сообщили Воздушные силы, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Так, пуски фиксировали из направлений: Орел, Курск, Брянск, Миллерово, Шаталово, Приморско-Ахтарск – РФ, Гвардейское – ВОТ АР Крым.

Около 70 из них – "шахеды".

Как отработала ПВО?

По состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Зафиксировано попадание 9 ударных БПЛА в 6 локациях, а также падение сбитых (обломки) в трех локациях.

В настоящее время атака врага продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА.

