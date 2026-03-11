Враг обстрелял 37 населенных пунктов в Запорожской области: ранен мужчина, есть повреждения. ФОТО
67-летний мужчина ранен в результате вражеской атаки на Запорожский район.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.
Всего за сутки оккупанты нанесли 706 ударов по 37 населенным пунктам Запорожской области.
Обстрелы за сутки
- Войска РФ нанесли 17 авиаударов по Малокатериновке, Кушугуму, Веселянке, Славному, Блакитному, Веселому, Воздвижовке, Любицкому, Широкому, Копанях, Долинке, Чаривному и Новоселовке.
- 426 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Камышеваху, Кушугум, Беленькое, Беленькое Первое, Голубое, Лысогорку, Широкое, Любицкое, Степногорск, Малые Щербаки, Приморское, Степовое, Лукьяновское, Гуляйполе, Орехов, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Мирное, Горькое, Зеленое, Варваровку, Доброполье и Прилуки.
- Зафиксировано 3 обстрела из РСЗО по Зализнычному, Мирному и Щербакам.
- 260 артиллерийских ударов пришлись по Степногорску, Приморскому, Степовому, Лукьяновскому, Гуляйполю, Зализнычному, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаривному, Белогорью, Зеленому, Варваровке, Доброполью, Прилукам.
Последствия
Поступило 40 сообщений о повреждении жилья, объектов инфраструктуры и автомобилей.
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