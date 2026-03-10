Сутки в Запорожской области: оккупанты нанесли 651 удар, атаковали 36 населенных пунктов

Российские войска в течение суток совершили 651 атаку по 36 населенным пунктам Запорожской области. Зафиксированы авиаудары, атаки БПЛА, обстрелы из РСЗО и артиллерии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Авиаудары и атаки БПЛА

Войска РФ осуществили 23 авиаудара по Веселянке, Барвиновко, Лесному, Светлой Долине, Приморскому, Воздвижовке, Гуляйпольскому, Горкому, Копанях, Прилуках, Новосолошиному, Долинке, Новоселовке и Чаривному.

359 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Запорожье, Камышеваху, Трудооленевку, Максимовку, Марьевку, Беленькое, Степногорск, Малые Щербаки, Приморское, Лукьяновское, Степное, Гуляйполе, Зализнычное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривное, Белогорье, Мирное, Горькое, Зеленое, Варваровку, Доброполье и Прилуки.

Обстрелы из РСЗО и артиллерии

Зафиксировано 4 обстрела из РСЗО по Оленовке, Зализнычному и Новоданиловке.

265 артиллерийских ударов пришлись по Степногорску, Малым Щербакам, Приморскому, Лукьяновскому, Степному, Гуляйполю, Железнодорожному, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Чаровом, Белогорье, Зеленом, Варваровке, Доброполье и Прилуках.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Нацгвардейцы 11-й бригады нанесли 679 ударов по врагу в Запорожской и Херсонской областях. ВИДЕО