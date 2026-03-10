Доба на Запоріжжі: окупанти завдали 651 удар, атакували 36 населених пунктів

Російські війська протягом доби здійснили 651 атаку по 36 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовані авіаудари, атаки БпЛА, обстріли з РСЗВ та артилерії.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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Авіаудари та атаки БпЛА

Війська РФ здійснили 23 авіаудари по Веселянці, Барвинівці, Лісному, Світлій Долині, Приморському, Воздвижівці, Гуляйпільському, Гіркому, Копанях, Прилуках, Новосолошиному, Долинці, Новоселівці та Чарівному.

359 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Трудооленівку, Максимівку, Мар’ївку, Біленьке, Степногірськ, Малі Щербаки, Приморське, Лук’янівське, Степове, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Мирне, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля та Прилуки.

Обстріли з РСЗВ та артилерії

Зафіксовано 4 обстріли з РСЗВ по Оленівці, Залізничному та Новоданилівці.

265 артударів прийшлися по Степногірську, Малих Щербаках, Приморському, Лук’янівському, Степовому, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Добропіллю та Прилуках.

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