Враг ударил по Запорожью: горит грузовик (обновлено). ФОТОрепортаж

Утром 9 марта войска РФ нанесли удар по Запорожью.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Запорожской ОГА Иван Федоров, информирует Цензор.НЕТ.

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"Россияне атаковали Запорожье. В результате атаки горит грузовик. О состоянии водителя - информация уточняется", - говорится в сообщении.

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Обстрелы за сутки

По данным ОВА, три человека ранены в результате вражеских атак по Запорожскому и Пологовскому районам.

Всего за сутки оккупанты нанесли 805 ударов по 36 населенным пунктам Запорожской области.

Войска РФ нанесли 18 авиационных ударов по Камышевахе, Веселянке, Барвиновке, Новоукраинке, Юрковке, Орехову, Воздвижовке, Верхней Терсе, Копанях, Загорном, Гуляйпольском и Чаривном.

556 БПЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковали Червоноднепровку, Беленькое, Михайловку, Новоалександровку, Широкое, Лысогорку, Степногорск, Приморское, Лукьяновское, Павловку, Орехов, Гуляйполе, Зализничное, Щербаки, Новоандреевку, Новоданиловку, Малую Токмачку, Белогорье, Мирное, Чаривное, Святопетровку, Староукраинку, Зеленое, Варваровку, Доброполье и Новое Запорожье.

Зафиксировано 6 обстрелов из РСЗО по Степногорску, Новоандреевке, Малой Токмачке, Мирному, Святопетровке и Верхней Терсе.

225 артиллерийских ударов пришлись по Степногорску, Приморскому, Лукьяновскому, Павловке, Орехову, Гуляйполю, Зализничному, Щербакам, Новоандреевке, Новоданиловке, Малой Токмачке, Белогорью, Святопетровке, Староукраинке, Варваровке, Доброполье и Новом Запорожье.

Поступило 29 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

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