Удар РФ по Запорожью: поврежден дом

Россия нанесла удар по Запорожью: поврежден дом

Ночью 9 марта войска РФ осуществили атаку по Запорожью. В результате удара поврежден жилой дом в городе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

"Враг нанес удар по Запорожью.

Поврежден частный дом. Там возник пожар.

Предварительно, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

Российские оккупанты ночью 7 марта атаковали Запорожье. В результате обстрела ранен младенец, в многоэтажке повреждены окна в десятках квартир.

