Удар РФ по Запорожью: поврежден дом
Ночью 9 марта войска РФ осуществили атаку по Запорожью. В результате удара поврежден жилой дом в городе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
"Враг нанес удар по Запорожью.
Поврежден частный дом. Там возник пожар.
Предварительно, обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
Российские оккупанты ночью 7 марта атаковали Запорожье. В результате обстрела ранен младенец, в многоэтажке повреждены окна в десятках квартир.
