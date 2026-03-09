УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11515 відвідувачів онлайн
Новини Атака РФ на Запоріжжя
1 165 0

Удар РФ по Запоріжжю: пошкоджено будинок

Росія вдарила по Запоріжжю: пошкоджено будинок

Вночі 9 березня війська РФ здійснили атаку по Запоріжжю. Унаслідок удару пошкоджено житловий будинок у місті.

Як інформує  Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Ворог завдав удару по Запоріжжю.

Пошкоджений приватний будинок. Там виникла пожежа.

Попередньо, минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Російські окупанти вночі 7 березня атакували Запоріжжя. Через обстріл поранено немовля, у багатоповерхівці пошкоджено вікна у десятках квартир.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російський дрон влучив у приватний сектор Сум: є постраждалі

Автор: 

Запоріжжя (2595) обстріл (34484) Запорізька область (4974) Запорізький район (617)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 