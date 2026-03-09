Удар РФ по Запоріжжю: пошкоджено будинок

Вночі 9 березня війська РФ здійснили атаку по Запоріжжю. Унаслідок удару пошкоджено житловий будинок у місті.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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"Ворог завдав удару по Запоріжжю.

Пошкоджений приватний будинок. Там виникла пожежа.

Попередньо, минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

Що передувало?

Російські окупанти вночі 7 березня атакували Запоріжжя. Через обстріл поранено немовля, у багатоповерхівці пошкоджено вікна у десятках квартир.

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