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Удар РФ по Запоріжжю: пошкоджено будинок
Вночі 9 березня війська РФ здійснили атаку по Запоріжжю. Унаслідок удару пошкоджено житловий будинок у місті.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.
"Ворог завдав удару по Запоріжжю.
Пошкоджений приватний будинок. Там виникла пожежа.
Попередньо, минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
Російські окупанти вночі 7 березня атакували Запоріжжя. Через обстріл поранено немовля, у багатоповерхівці пошкоджено вікна у десятках квартир.
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