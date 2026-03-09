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Російський дрон влучив у приватний сектор Сум: є постраждалі
Російський безпілотник атакував приватний сектор на околиці Сум. Унаслідок удару постраждали двоє місцевих жителів, також пошкоджено кілька будинків.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це заявив керівник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошеєнко.
Удар БпЛА по житловому сектору
За його словами, російський дрон влучив у районі приватної забудови на околиці міста.
Легкі травми отримали 74-річний чоловік та 73-річна жінка — власники будинку. Медики швидкої допомоги надали їм необхідну допомогу на місці події, від госпіталізації подружжя відмовилося.
Унаслідок удару пошкоджено покрівлю, вікна та веранду будинку, у який влучив безпілотник. Також пошкодження зафіксовано ще у двох сусідніх будинках.
Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Атака на Краматорськ
- Напередодні російські війська завдали авіаудару по Краматорську Донецької області. Унаслідок атаки загинув 65-річний чоловік, також пошкоджено десятки житлових будинків. Російські війська застосували три авіабомби ФАБ-250 з модулем УМПК та вдарили по приватному сектору міста.
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Дипломаты чтото пишут, кроме твитора своего ? Или только єрмак в этой стране имеет полномочия общаться с кем то