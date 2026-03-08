Росія завдала авіаудару по Краматорську: є загиблий, пошкоджено десятки будинків
Російські війська вранці 8 березня завдали авіаудару по Краматорську Донецької області. Унаслідок атаки загинув 65-річний чоловік, також пошкоджено десятки житлових будинків.
Про це повідомила Краматорська міська рада у Телеграмі.
Авіаудар по приватному сектору
За даними міської ради, російські війська застосували три авіабомби ФАБ-250 з модулем УМПК та вдарили по приватному сектору міста.
Унаслідок обстрілу загинув чоловік 1960 року народження. Також пошкоджено 38 житлових будинків. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.
Атака на Україну
Увечері неділі, 8 березня, російські безпілотники продовжують атаку на українські міста. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.
У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.
Бережіть себе, перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми писали, що Росія другу добу поспіль масовано атакує об’єкти газовидобутку Групи "Нафтогаз" у Полтавській області із застосуванням дронів.
Будь ласка, зачекайте...
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