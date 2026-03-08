Росія завдала авіаудару по Краматорську: є загиблий, пошкоджено десятки будинків

Російські війська вранці 8 березня завдали авіаудару по Краматорську Донецької області. Унаслідок атаки загинув 65-річний чоловік, також пошкоджено десятки житлових будинків.

Про це повідомила Краматорська міська рада у Телеграмі.

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Авіаудар по приватному сектору

За даними міської ради, російські війська застосували три авіабомби ФАБ-250 з модулем УМПК та вдарили по приватному сектору міста.

Унаслідок обстрілу загинув чоловік 1960 року народження. Також пошкоджено 38 житлових будинків. Інформація щодо наслідків атаки уточнюється.

Атака на Україну

Увечері неділі, 8 березня, російські безпілотники продовжують атаку на українські міста. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

У низці регіонів лунає сигнал повітряної тривоги.

Бережіть себе, перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми писали, що Росія другу добу поспіль масовано атакує об’єкти газовидобутку Групи "Нафтогаз" у Полтавській області із застосуванням дронів.

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