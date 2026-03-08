Россия нанесла авиаудар по Краматорску: есть погибший, повреждены десятки домов

Российские войска утром 8 марта нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области. В результате атаки погиб 65-летний мужчина, также повреждены десятки жилых домов.

Об этом сообщил Краматорский городской совет в Telegram.

Авиаудар по частному сектору

По данным городского совета, российские войска применили три авиабомбы ФАБ-250 с модулем УМПК и нанесли удар по частному сектору города.

В результате обстрела погиб мужчина 1960 года рождения. Также повреждены 38 жилых домов. Информация о последствиях атаки уточняется.

Атака на Украину

Вечером воскресенья, 8 марта, российские беспилотники продолжают атаку на украинские города. Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ.

В ряде регионов звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее мы писали, что Россия вторые сутки подряд массированно атакует объекты газодобычи Группы "Нафтогаз" в Полтавской области с применением дронов.

