Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные силы
Вечером воскресенья, 8 марта, российские беспилотники атакуют украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских дронов
В 18:09 - БпЛА в Днепропетровской области курсом на Черкасское.
В 18:21 - БпЛА в Днепропетровской области, мимо Перещепино, Черкасского, курс северный.
В 19:03 - Беспилотники в Харьковской области:
- В направлении Ольшаны с севера;
- На севере в направлении н.п. Рогань.
Обновленная информация
В 19:31 - Сумщина: БпЛА в направлении на/мимо н.п.Ульяновка/Николаевка с северо-востока.
В 19:37 - Угроза применения баллистического вооружения.
В 19:40 - Скоростная цель на Одесчину.
В 19:42 - Харьков - в районе города вражеские БпЛА.
В 19:44 - Группа БпЛА в Сумской области курсом на Лебедин.
В 19:45 - БпЛА из Сумщины курсом на Полтавщину (вектор - н.п.Гадяч).
Обновленная информация
В 19:59 - Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена воздушная тревога.
В 19:59 - Скоростная цель на Одесчину.
Берегите себя, находитесь в безопасных местах!
Ранее мы писали, что Россия вторые сутки подряд массированно атакует объекты газодобычи Группы "Нафтогаз" в Полтавской области с применением дронов.
