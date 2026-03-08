Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные силы

Вечером воскресенья, 8 марта, российские беспилотники атакуют украинские города.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Движение вражеских дронов

В 18:09 - БпЛА в Днепропетровской области курсом на Черкасское.

В 18:21 - БпЛА в Днепропетровской области, мимо Перещепино, Черкасского, курс северный.

В 19:03 - Беспилотники в Харьковской области:

В направлении Ольшаны с севера;

На севере в направлении н.п. Рогань.

Обновленная информация

В 19:31 - Сумщина: БпЛА в направлении на/мимо н.п.Ульяновка/Николаевка с северо-востока.

В 19:37 - Угроза применения баллистического вооружения.

В 19:40 - Скоростная цель на Одесчину.

В 19:42 - Харьков - в районе города вражеские БпЛА.

В 19:44 - Группа БпЛА в Сумской области курсом на Лебедин.

В 19:45 - БпЛА из Сумщины курсом на Полтавщину (вектор - н.п.Гадяч).

Обновленная информация

В 19:59 - Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​воздушная тревога.

В 19:59 - Скоростная цель на Одесчину.

Берегите себя, находитесь в безопасных местах!

Ранее мы писали, что Россия вторые сутки подряд массированно атакует объекты газодобычи Группы "Нафтогаз" в Полтавской области с применением дронов.

