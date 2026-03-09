Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили

Увечері неділі, 8 березня, російські безпілотники атакують українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 18:09 - БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Черкаське.

О 18:21 - БпЛА на Дніпропетровщині, повз Перещепине, Черкаське курс північний.

О 19:03 - Безпілотники на Харківщині:

В напрямку Вільшани з півночі;

На півночі в напрямку н.п. Рогань.

Оновлена інформація

О 19:31 - Сумщина: БпЛА в напрямку на/повз н.п.Улянівка/Миколаївка з північного сходу.

О 19:37 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 19:40 - Швидкісна ціль на Одещину.

О 19:42 - Харків - в районі міста ворожі БпЛА.

О 19:44 - Група БпЛА на Сумщині курсом на Лебедин.

О 19:45 - БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину (вектор - н.п.Гадяч).

Оновлена інформація

О 19:59 - Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога.

О 19:59 - Швидкісна ціль на Одещину.

Оновлена інформація

О 20:22 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух безпілотників:

Група ворожих ударних БпЛА над акваторією Чорного моря курсом на Затоку.

БпЛА на півночі, сході, в центрі Сумщини курсом на Есмань, Глухів, Миколаївку, Лебедин, Суми.

О 20:52 - КАБи на Сумщину.

О 21:01 - КАБи на Харківщину.

О 21:17 - Ворожі цілі:

Група БпЛА на півночі Харківщини курсом на Старий Салтів. Чугуїв, Печеніги, Куп'янськ.

БпЛА на сході Сумщини курсом на Вільшанку, Краснопілля.

БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Архангельське.

Група ударних БпЛА над акваторією Чорного моря курсом на Затоку.

Оновлена інформація

О 21:58 - Повідомляється про повітряну загрозу:

БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Чернігів, Городню.

БпЛА на півдні Сумщини курсом на Охтирку.

БпЛА на півночі, сході Харківщини курсом на Харків, Богодухів, Чугуїв, Печеніги, Куп'янськ.

БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Комишуваху.

БпЛА з Чорного моря на Миколаївщину та Одещину.

Оновлена інформація

О 22:12 - КАБи на Запорізьку, Донецьку, Харківську області.

О 22:26 - Харків - в районі міста ворожі БпЛА.

О 22:44 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя.

О 22:47 - БпЛА в напрямку н.п.Татарбунари (Одещина) з півдня.

О 22:51 - БпЛА в центрі Харківщини курсом на Златопіль.

О 22:53 - Пуски КАБ на межі Запорізької та Донецької області, курсом на південь Дніпропетровщини.

Оновлена інформація

О 23:11 - Група ударних БпЛА над акваторією Чорного моря курсом на Затоку / Чорноморськ.

О 23:27 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Очаків / Південне.

О 23:29 - Сумщина - БпЛА через н.п. Липова Долина, курсом на Полтавщину.

О 23:34 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя.

О 23:37 - Одещина: БпЛА в напрямку Білгород-Дністровського.

О 23:39 - Одещина - група БпЛА з моря, в напрямку Чорноморська, Лиманка, Одеса.

Оновлена інформація

О 00:02 - БпЛА на Дніпропетровщині в районі Покровського курсом на захід.

О 00:04 - Сумщина - БпЛА через н.п. Липова Долина, курсом на захід.

Оновлена інформація

О 00:36 - Група БпЛА на півночі Харківщини курсом на Старий Салтів. Чугуїв, Печеніги.

О 00:38 - Ударні БпЛА на Чернігівщині на н.п.Бобровиця в напрямку Київщини.

Бережіть себе, перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми писали, що Росія другу добу поспіль масовано атакує об’єкти газовидобутку Групи "Нафтогаз" у Полтавській області із застосуванням дронів.

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