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Новини Атака безпілотників
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Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили

Атака шахедів 8 березня

Увечері неділі, 8 березня, російські безпілотники атакують українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих дронів

О 18:09 - БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Черкаське.

О 18:21 - БпЛА на Дніпропетровщині, повз Перещепине, Черкаське курс північний.

О 19:03 - Безпілотники на Харківщині:

  • В напрямку Вільшани з півночі;
  • На півночі в напрямку н.п. Рогань.

Оновлена інформація

О 19:31 - Сумщина: БпЛА в напрямку на/повз н.п.Улянівка/Миколаївка з північного сходу.

О 19:37 - Загроза застосування балістичного озброєння.

О 19:40 - Швидкісна ціль на Одещину.

О 19:42 - Харків - в районі міста ворожі БпЛА.

О 19:44 - Група БпЛА на Сумщині курсом на Лебедин.

О 19:45 - БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину (вектор - н.п.Гадяч).

Оновлена інформація

О 19:59 - Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога.

О 19:59 - Швидкісна ціль на Одещину.

Оновлена інформація

О 20:22 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух безпілотників:

  • Група ворожих ударних БпЛА над акваторією Чорного моря курсом на Затоку.
  • БпЛА на півночі, сході, в центрі Сумщини курсом на Есмань, Глухів, Миколаївку, Лебедин, Суми.

О 20:52 - КАБи на Сумщину.

О 21:01 - КАБи на Харківщину.

О 21:17 - Ворожі цілі:

  • Група БпЛА на півночі Харківщини курсом на Старий Салтів. Чугуїв, Печеніги, Куп'янськ.
  • БпЛА на сході Сумщини курсом на Вільшанку, Краснопілля.
  • БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Архангельське.
  • Група ударних БпЛА над акваторією Чорного моря курсом на Затоку.

Оновлена інформація

О 21:58 - Повідомляється про повітряну загрозу:

  • БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Чернігів, Городню.
  • БпЛА на півдні Сумщини курсом на Охтирку.
  • БпЛА на півночі, сході Харківщини курсом на Харків, Богодухів, Чугуїв, Печеніги, Куп'янськ.
  • БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Комишуваху.
  • БпЛА з Чорного моря на Миколаївщину та Одещину.

Оновлена інформація

О 22:12 - КАБи на Запорізьку, Донецьку, Харківську області.

О 22:26 - Харків - в районі міста ворожі БпЛА.

О 22:44 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя.

О 22:47 - БпЛА в напрямку н.п.Татарбунари (Одещина) з півдня.

О 22:51 - БпЛА в центрі Харківщини курсом на Златопіль.

О 22:53 - Пуски КАБ на межі Запорізької та Донецької області, курсом на південь Дніпропетровщини.

Оновлена інформація

О 23:11 - Група ударних БпЛА над акваторією Чорного моря курсом на Затоку / Чорноморськ.

О 23:27 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Очаків / Південне.

О 23:29 - Сумщина - БпЛА через н.п. Липова Долина, курсом на Полтавщину.

О 23:34 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя.

О 23:37 - Одещина: БпЛА в напрямку Білгород-Дністровського.

О 23:39 - Одещина - група БпЛА з моря, в напрямку Чорноморська, Лиманка, Одеса.

Оновлена інформація

О 00:02 - БпЛА на Дніпропетровщині в районі Покровського курсом на захід.

О 00:04 - Сумщина - БпЛА через н.п. Липова Долина, курсом на захід.

Оновлена інформація

О 00:36 - Група БпЛА на півночі Харківщини курсом на Старий Салтів. Чугуїв, Печеніги.

О 00:38 - Ударні БпЛА на Чернігівщині на н.п.Бобровиця в напрямку Київщини.

Бережіть себе, перебувайте у безпечних місцях!

Раніше ми писали, що Росія другу добу поспіль масовано атакує об’єкти газовидобутку Групи "Нафтогаз" у Полтавській області із застосуванням дронів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Посольство США в Багдаді обстріляли "Катюші", - Reuters

Автор: 

безпілотник БпЛА (5970) обстріл (34473) атака (1636) Шахед (2264)
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Може герані вже?
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08.03.2026 20:55 Відповісти
Зараз "потужний богатир" викладе вечірній відосік і всі БПЛА противника попадають.
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08.03.2026 21:54 Відповісти
Угу, профіль тільки підріхтує, занюхає...і гей воли!..
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08.03.2026 22:11 Відповісти
Сподіваюсь не усіх спеціалістів відправили до близького сходу, щоб допомагати « бідним» шейхам відбиватися від шахідів.
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08.03.2026 22:54 Відповісти
ОП атакует потужными видосиками !!
Zомбиленд включен как минимум у 73.5 % абонентов
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09.03.2026 00:37 Відповісти
 
 