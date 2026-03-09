Росіяни атакують Україну "шахедами", - Повітряні сили
Увечері неділі, 8 березня, російські безпілотники атакують українські міста.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Рух ворожих дронів
О 18:09 - БпЛА на Дніпропетровщині курсом на Черкаське.
О 18:21 - БпЛА на Дніпропетровщині, повз Перещепине, Черкаське курс північний.
О 19:03 - Безпілотники на Харківщині:
- В напрямку Вільшани з півночі;
- На півночі в напрямку н.п. Рогань.
Оновлена інформація
О 19:31 - Сумщина: БпЛА в напрямку на/повз н.п.Улянівка/Миколаївка з північного сходу.
О 19:37 - Загроза застосування балістичного озброєння.
О 19:40 - Швидкісна ціль на Одещину.
О 19:42 - Харків - в районі міста ворожі БпЛА.
О 19:44 - Група БпЛА на Сумщині курсом на Лебедин.
О 19:45 - БпЛА з Сумщини курсом на Полтавщину (вектор - н.п.Гадяч).
Оновлена інформація
О 19:59 - Загроза застосування балістичного озброєння в областях де оголошена повітряна тривога.
О 19:59 - Швидкісна ціль на Одещину.
Оновлена інформація
О 20:22 - Повітряні сили ЗСУ повідомляють про рух безпілотників:
- Група ворожих ударних БпЛА над акваторією Чорного моря курсом на Затоку.
- БпЛА на півночі, сході, в центрі Сумщини курсом на Есмань, Глухів, Миколаївку, Лебедин, Суми.
О 20:52 - КАБи на Сумщину.
О 21:01 - КАБи на Харківщину.
О 21:17 - Ворожі цілі:
- Група БпЛА на півночі Харківщини курсом на Старий Салтів. Чугуїв, Печеніги, Куп'янськ.
- БпЛА на сході Сумщини курсом на Вільшанку, Краснопілля.
- БпЛА на півночі Херсонщини курсом на Архангельське.
- Група ударних БпЛА над акваторією Чорного моря курсом на Затоку.
Оновлена інформація
О 21:58 - Повідомляється про повітряну загрозу:
- БпЛА на півночі Чернігівщини курсом на Чернігів, Городню.
- БпЛА на півдні Сумщини курсом на Охтирку.
- БпЛА на півночі, сході Харківщини курсом на Харків, Богодухів, Чугуїв, Печеніги, Куп'янськ.
- БпЛА на півночі Запорізької області курсом на Комишуваху.
- БпЛА з Чорного моря на Миколаївщину та Одещину.
Оновлена інформація
О 22:12 - КАБи на Запорізьку, Донецьку, Харківську області.
О 22:26 - Харків - в районі міста ворожі БпЛА.
О 22:44 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя.
О 22:47 - БпЛА в напрямку н.п.Татарбунари (Одещина) з півдня.
О 22:51 - БпЛА в центрі Харківщини курсом на Златопіль.
О 22:53 - Пуски КАБ на межі Запорізької та Донецької області, курсом на південь Дніпропетровщини.
Оновлена інформація
О 23:11 - Група ударних БпЛА над акваторією Чорного моря курсом на Затоку / Чорноморськ.
О 23:27 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Очаків / Південне.
О 23:29 - Сумщина - БпЛА через н.п. Липова Долина, курсом на Полтавщину.
О 23:34 - Пуски керованих авіаційних бомб ворожою тактичною авіацією на Запоріжжя.
О 23:37 - Одещина: БпЛА в напрямку Білгород-Дністровського.
О 23:39 - Одещина - група БпЛА з моря, в напрямку Чорноморська, Лиманка, Одеса.
Оновлена інформація
О 00:02 - БпЛА на Дніпропетровщині в районі Покровського курсом на захід.
О 00:04 - Сумщина - БпЛА через н.п. Липова Долина, курсом на захід.
Оновлена інформація
О 00:36 - Група БпЛА на півночі Харківщини курсом на Старий Салтів. Чугуїв, Печеніги.
О 00:38 - Ударні БпЛА на Чернігівщині на н.п.Бобровиця в напрямку Київщини.
Бережіть себе, перебувайте у безпечних місцях!
Раніше ми писали, що Росія другу добу поспіль масовано атакує об’єкти газовидобутку Групи "Нафтогаз" у Полтавській області із застосуванням дронів.
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