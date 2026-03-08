УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
5939 відвідувачів онлайн
Новини Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
8 055 40

Посольство США в Багдаді обстріляли з "Катюші", - Reuters

Посольство США в Багдаді

Ввечері суботи, 7 березня, посольство США в столиці Іраку зазнало ракетного обстрілу. Для ударів використовували ракети "Катюша".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на публікацію агентства Reuters.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Деталі атаки

Як розповіли очевидці, близько 21:00 за місцевим часом у центрі Багдада поблизу посольства пролунали вибухи.

Високопоставлений іракський чиновник служби безпеки повідомив агентству Reuters, що система протиповітряної оборони C-RAM збила одну з ракет і що жодна з них не впала на територію посольства. Жертв серед американців немає.

"Цей напад свідчить, що іракські бойовики, які підтримують Іран і пообіцяли помститися за вбивство верховного лідера Ірану, розширили коло своїх цілей, додавши до військових баз США в іракському Курдистані та енергетичних об'єктів ще й посольство США", - йдеться у матеріалі.

Читайте також: США підтримали план передачі нафтового родовища "Лукойлу" в Іраку американській фірмі, ‒ Bloomberg

Реакція влади Іраку

Повідомляється, що прем'єр-міністр країни Мохаммед Шия аль-Судані наказав силам безпеки розшукати осіб, причетних до запуску ракет, назвавши нападників "злочинним угрупованням, що діє поза законом і не представляє волю іракського народу".

Reuters зазначає, що ця атака стала першим обстрілом посольства США за понад два роки. Востаннє подібний інцидент фіксували наприкінці 2023 року. Тоді дипломатична установа пострапила під мінометний обстріл проіранських бойовиків через підтримку Штатами Ізраїлю у війні проти ХАМАС у Газі.

Читайте також: Іракські курди заперечили перетин кордону з Іраном, - The Guardian

Автор: 

Ірак (202) посольство (977) США (26742) атака (1634)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+18
У Тромба ж усі "козирі на руках", але після того як він 28 лютого вбив Хаменеї разом з іншими аятоллами та вищою верхівкою Ірану, явно щось йде не так ...
І курдів він не зміг затягнути у свою війну, немає колишньої довіри до США.
Європі шана, що не відволікається від підтримки України на 5-й рік війни, яку розгорнув на її території московський диктатор, аби викреслити з історії і знищити український народ, роззброєний і зраджений американськими політиками, та не повелася на участь у сторонній авантюрі божевільного, що розбурхав осине гніздо з непередбачуваним наслідками.
показати весь коментар
08.03.2026 02:54 Відповісти
+13
Воно (Тромб) не лише уже "всіх перемогло", але ще дурне й мстиве, заявило - "прем'єр-міністре Стармере, вони (авіаносці) нам більше не потрібні... Але ми пам'ятатимемо. Нам не потрібні люди, які вступають у війну після того, як ми вже перемогли".
показати весь коментар
08.03.2026 03:35 Відповісти
+12
то не катюші. То Божа роса в обличчя трампу
показати весь коментар
08.03.2026 02:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
то не катюші. То Божа роса в обличчя трампу
показати весь коментар
08.03.2026 02:03 Відповісти
так то й не катюши були, а якийсь «Кассам» - твердопаливний снаряд кустарного виготовлення. Використовується із старих водопровідних труб

показати весь коментар
08.03.2026 03:51 Відповісти
ммда... пошла жара...
показати весь коментар
08.03.2026 02:08 Відповісти
добре що не на студебекерах, як під час 2СВ. Це б було зовсім іронічно
показати весь коментар
08.03.2026 02:09 Відповісти
Ага
показати весь коментар
08.03.2026 02:39 Відповісти
Бред.
катюші - це НЕ ракети; це РСЗВ. Мінімальна дальність БМ-13 - 1 кілометр
показати весь коментар
08.03.2026 02:41 Відповісти
нащо ти це мені пишеш? я щось писав з цього приводу?
показати весь коментар
08.03.2026 02:55 Відповісти
rakete) - літальний апарат, що рухається в просторі внаслідок дії реактивного руху, що виникає внаслідок відкидання частини власної маси (робочого тіла) апарата без використання речовини з навколишнього середовища.
І що таке РСЗВ? Частіш всього - "некерований снаряд, що рухається в повітрі, внаслідок реактивного руху...
показати весь коментар
08.03.2026 08:09 Відповісти
некерована ракета, реактивний снаряд, це лише термінологія, по факту те саме.
показати весь коментар
08.03.2026 11:45 Відповісти
а еще интересно какое там КВО (круговое вероятное отклонение)
показати весь коментар
08.03.2026 07:38 Відповісти
Как в ДВВПУ учили КБП (куда бог пошлёт)
показати весь коментар
08.03.2026 10:54 Відповісти
В источнике rockets, т.е. подразумевались неуправляемые РС. В отличие, от missiles, которыми называются управляемые.
показати весь коментар
08.03.2026 02:52 Відповісти
У Тромба ж усі "козирі на руках", але після того як він 28 лютого вбив Хаменеї разом з іншими аятоллами та вищою верхівкою Ірану, явно щось йде не так ...
І курдів він не зміг затягнути у свою війну, немає колишньої довіри до США.
Європі шана, що не відволікається від підтримки України на 5-й рік війни, яку розгорнув на її території московський диктатор, аби викреслити з історії і знищити український народ, роззброєний і зраджений американськими політиками, та не повелася на участь у сторонній авантюрі божевільного, що розбурхав осине гніздо з непередбачуваним наслідками.
показати весь коментар
08.03.2026 02:54 Відповісти
... немає колишньої довіри до США... ну, і хто йому дохтор?
показати весь коментар
08.03.2026 03:11 Відповісти
Воно (Тромб) не лише уже "всіх перемогло", але ще дурне й мстиве, заявило - "прем'єр-міністре Стармере, вони (авіаносці) нам більше не потрібні... Але ми пам'ятатимемо. Нам не потрібні люди, які вступають у війну після того, як ми вже перемогли".
показати весь коментар
08.03.2026 03:35 Відповісти
Ще один дебіл що захищає союзника *****.
показати весь коментар
08.03.2026 03:13 Відповісти
У цього рудого йолопа та його тупих радників немає жодної стратегії навіть на день наперед. Все вирішують імпульсивність непомірна пиха, самозакоханність та класичний нарцисизм. Які там козирі. А щасливий випадок з Мадурою ще більше поволочив трампа у самодурство. Треба Европі (та й Україні) якось красиво його послати на х поступово...
показати весь коментар
08.03.2026 07:13 Відповісти
Таким макаром в хід скоро підуть бомбарди 16 ст.
показати весь коментар
08.03.2026 03:17 Відповісти
газовий баллон - зброя Сірії
«Адскую пушку» (Hell Cannon) - импровизированную артиллерию, использующую бытовые газовые баллоны в качестве снарядов.
показати весь коментар
08.03.2026 03:55 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2026 06:32 Відповісти
а катапульты?
показати весь коментар
08.03.2026 07:40 Відповісти
Кляті рептилоїди?
показати весь коментар
08.03.2026 04:19 Відповісти
Божк... Яке ж воно "натравлене"... А хто "натравлював" Миколу ІІ, на початок І СВітової війни? А хто Леніна "натравлював", на Україну, Грузію, Польщу? Хто "натравлював" Сталіна, на Фінляндію, Польщу, Румунію? Хто "натравлював" СРСР, на Афганістан?
Щосю не видно "натравлювателів"... Це мабуть, вони наліпили на герб СРСР, усю земну кулю?
показати весь коментар
08.03.2026 08:15 Відповісти
А з "текстом" - до психіатрів...
показати весь коментар
08.03.2026 13:09 Відповісти
показати весь коментар
08.03.2026 06:15 Відповісти
Насупна "вундервафля".
показати весь коментар
08.03.2026 06:49 Відповісти
У тої "вундервафлі" навіть немає запального отвору... Товариш служив у "кремлівському полку", і вони туди лазили, та перевіряли...
показати весь коментар
08.03.2026 08:18 Відповісти
Це військова хитрість!
Вони напхають у неї пороху, онуч і ядро оте закотять, а потім розведуть піднею вогонь і будуть чекати поки вона уся нагріється й бабахне...
Анало-говнетЪ...
показати весь коментар
08.03.2026 11:22 Відповісти
Біля посольства США в Осло пролунав вибух
показати весь коментар
08.03.2026 07:29 Відповісти
Відповідь має бути з "Ванюші"
показати весь коментар
08.03.2026 07:34 Відповісти
Нее, - "Акакій"
показати весь коментар
08.03.2026 11:25 Відповісти
Вашингтон звертався до Москви з проханням припинити передачу Ірану розвідувальної інформації, яку Тегеран може використовувати для ударів по американських військових. Про це розповів спецпосланник президента США Стів Віткофф під час пресконференції на борту президентського літака.
показати весь коментар
08.03.2026 07:45 Відповісти
Від Багдаду до кордону з Іраном не менше 120 кілометрів. Заявлена дальність стрільби Катюш близько 8-9 кілометрів. Питання - хто стріляв?
показати весь коментар
08.03.2026 08:34 Відповісти
Катюші... Скоро діду в памперс насруть.
І вони ще не почмнали.
показати весь коментар
08.03.2026 11:07 Відповісти
 
 