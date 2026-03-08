Посольство США в Багдаді обстріляли з "Катюші", - Reuters
Ввечері суботи, 7 березня, посольство США в столиці Іраку зазнало ракетного обстрілу. Для ударів використовували ракети "Катюша".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на публікацію агентства Reuters.
Деталі атаки
Як розповіли очевидці, близько 21:00 за місцевим часом у центрі Багдада поблизу посольства пролунали вибухи.
Високопоставлений іракський чиновник служби безпеки повідомив агентству Reuters, що система протиповітряної оборони C-RAM збила одну з ракет і що жодна з них не впала на територію посольства. Жертв серед американців немає.
"Цей напад свідчить, що іракські бойовики, які підтримують Іран і пообіцяли помститися за вбивство верховного лідера Ірану, розширили коло своїх цілей, додавши до військових баз США в іракському Курдистані та енергетичних об'єктів ще й посольство США", - йдеться у матеріалі.
Реакція влади Іраку
Повідомляється, що прем'єр-міністр країни Мохаммед Шия аль-Судані наказав силам безпеки розшукати осіб, причетних до запуску ракет, назвавши нападників "злочинним угрупованням, що діє поза законом і не представляє волю іракського народу".
Reuters зазначає, що ця атака стала першим обстрілом посольства США за понад два роки. Востаннє подібний інцидент фіксували наприкінці 2023 року. Тоді дипломатична установа пострапила під мінометний обстріл проіранських бойовиків через підтримку Штатами Ізраїлю у війні проти ХАМАС у Газі.
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катюші - це НЕ ракети; це РСЗВ. Мінімальна дальність БМ-13 - 1 кілометр
І що таке РСЗВ? Частіш всього - "некерований снаряд, що рухається в повітрі, внаслідок реактивного руху...
І курдів він не зміг затягнути у свою війну, немає колишньої довіри до США.
Європі шана, що не відволікається від підтримки України на 5-й рік війни, яку розгорнув на її території московський диктатор, аби викреслити з історії і знищити український народ, роззброєний і зраджений американськими політиками, та не повелася на участь у сторонній авантюрі божевільного, що розбурхав осине гніздо з непередбачуваним наслідками.
«Адскую пушку» (Hell Cannon) - импровизированную артиллерию, использующую бытовые газовые баллоны в качестве снарядов.
Щосю не видно "натравлювателів"... Це мабуть, вони наліпили на герб СРСР, усю земну кулю?
Вони напхають у неї пороху, онуч і ядро оте закотять, а потім розведуть піднею вогонь і будуть чекати поки вона уся нагріється й бабахне...
Анало-говнетЪ...
І вони ще не почмнали.