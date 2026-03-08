Посольство США в Багдаді обстріляли з "Катюші", - Reuters

Ввечері суботи, 7 березня, посольство США в столиці Іраку зазнало ракетного обстрілу. Для ударів використовували ракети "Катюша".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на публікацію агентства Reuters.

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Деталі атаки

Як розповіли очевидці, близько 21:00 за місцевим часом у центрі Багдада поблизу посольства пролунали вибухи.

Високопоставлений іракський чиновник служби безпеки повідомив агентству Reuters, що система протиповітряної оборони C-RAM збила одну з ракет і що жодна з них не впала на територію посольства. Жертв серед американців немає.

"Цей напад свідчить, що іракські бойовики, які підтримують Іран і пообіцяли помститися за вбивство верховного лідера Ірану, розширили коло своїх цілей, додавши до військових баз США в іракському Курдистані та енергетичних об'єктів ще й посольство США", - йдеться у матеріалі.

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Реакція влади Іраку

Повідомляється, що прем'єр-міністр країни Мохаммед Шия аль-Судані наказав силам безпеки розшукати осіб, причетних до запуску ракет, назвавши нападників "злочинним угрупованням, що діє поза законом і не представляє волю іракського народу".

Reuters зазначає, що ця атака стала першим обстрілом посольства США за понад два роки. Востаннє подібний інцидент фіксували наприкінці 2023 року. Тоді дипломатична установа пострапила під мінометний обстріл проіранських бойовиків через підтримку Штатами Ізраїлю у війні проти ХАМАС у Газі.

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