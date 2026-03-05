Іракські курди заперечили перетин кордону з Іраном, - The Guardian
Курдські посадовці в Іраку заперечили повідомлення, що їхні сили розпочали вторгнення в Іран.
Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Азіз Ахмад, заступник керівника апарату прем'єр-міністра Курдистану в Іраку, заявив:
"Жоден іракський курд не перетнув кордон. Це неправда"
Журналіст Axios, який раніше повідомив про початок наступу, видалив допис та оприлюднив оновлення:
"Існують суперечливі повідомлення щодо того, що зараз відбувається на північному заході Ірану поблизу кордону з Іраком. Незрозуміло, чи вже розпочався наземний наступ ірано-курдських ополченців, чи може бути розпочатий найближчими годинами. Високопосадовець однієї з ірано-курдських фракцій заперечив мені, що розпочався наземний наступ".
Що передувало?
Раніше видання CNN повідомляло, що ЦРУ озброює сили курдів для повстання проти Ірану.
Згодом ЗМІ повідомили, що іракські курди почали наземний наступ на Іран.
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що, знову по своїм граблям?
Як так могло статися у наймогутнішій країні світу США президентов став абсолютний двієчник з усіх всіх предметів - незнайко "Кто больше учится - тот больше знает,. Но кто больше знает - тот больше забывает,. А кто больше забывает - тот меньше знает. Так скажите ради чего учиться".
https://youtu.be/-vPF6yTumdQ?t=36
И вот эти промоскальские гниды, повылазили и что то там вякают на Трампа. Скоты. Вы даже палитесь по своей со своей не логичной позицией, нарушающей банальную логику "враг моего врага - мой друг". И сраная блогерня еще подтянулась, тоже ей что то не нравится.
Может свалите нахера на свою парашу или к ******** в Иран ? Твари, вы тут не нужны.
вы слишком эмоциональны. вроде всё правильно написали, но... сша не наш союзник и никогда им не был. скорее партнер, и то, так себе, но не союзник.