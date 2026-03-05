Іракські курди заперечили перетин кордону з Іраном, - The Guardian

Курдські посадовці в Іраку заперечили повідомлення, що їхні сили розпочали вторгнення в Іран.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Азіз Ахмад, заступник керівника апарату прем'єр-міністра Курдистану в Іраку, заявив:

"Жоден іракський курд не перетнув кордон. Це неправда"

Журналіст Axios, який раніше повідомив про початок наступу, видалив допис та оприлюднив оновлення:

"Існують суперечливі повідомлення щодо того, що зараз відбувається на північному заході Ірану поблизу кордону з Іраком. Незрозуміло, чи вже розпочався наземний наступ ірано-курдських ополченців, чи може бути розпочатий найближчими годинами. Високопосадовець однієї з ірано-курдських фракцій заперечив мені, що розпочався наземний наступ".

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Що передувало?

Раніше видання CNN повідомляло, що ЦРУ озброює сили курдів для повстання проти Ірану.

Згодом ЗМІ повідомили, що іракські курди почали наземний наступ на Іран.

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