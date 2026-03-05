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Новини Зміна режиму в Ірані
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Іракські курди заперечили перетин кордону з Іраном, - The Guardian

Курди на почали наступ на Іран: що відомо?

Курдські посадовці в Іраку заперечили повідомлення, що їхні сили розпочали вторгнення в Іран.

Про це пише The Guardian, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Азіз Ахмад, заступник керівника апарату прем'єр-міністра Курдистану в Іраку, заявив:

"Жоден іракський курд не перетнув кордон. Це неправда"

Журналіст Axios, який раніше повідомив про початок наступу, видалив допис та оприлюднив оновлення:

"Існують суперечливі повідомлення щодо того, що зараз відбувається на північному заході Ірану поблизу кордону з Іраком. Незрозуміло, чи вже розпочався наземний наступ ірано-курдських ополченців, чи може бути розпочатий найближчими годинами. Високопосадовець однієї з ірано-курдських фракцій заперечив мені, що розпочався наземний наступ".

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Що передувало?

Раніше видання CNN повідомляло, що ЦРУ озброює сили курдів для повстання проти Ірану.

Згодом ЗМІ повідомили, що іракські курди почали наземний наступ на Іран.

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Автор: 

Ірак (202) Іран (3483) курди (42)
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Топ коментарі
+12
Курди будуть дивитись, чого досягнуть американці. Бо у Трампа є звичка кидати своїх спільників у критичні моменти.
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05.03.2026 09:07 Відповісти
+6
Трампон і тут намахався - прям клон Путіна - що не робить все не то
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05.03.2026 08:57 Відповісти
+3
Курди вже відійшли - навіть не зайшовши в Іран - дивні новини нас накривають
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05.03.2026 08:58 Відповісти
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Трампон і тут намахався - прям клон Путіна - що не робить все не то
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05.03.2026 08:57 Відповісти
"Ап! и тигры у ног моих сели"(с). Ну может позднее, пока карты не те.
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05.03.2026 08:57 Відповісти
Курди вже відійшли - навіть не зайшовши в Іран - дивні новини нас накривають
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05.03.2026 08:58 Відповісти
Курди будуть дивитись, чого досягнуть американці. Бо у Трампа є звичка кидати своїх спільників у критичні моменти.
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05.03.2026 09:07 Відповісти
Так в Сірії курдів жорстко США кинули...
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05.03.2026 09:24 Відповісти
Це зрозуміло. Їх там нет.
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05.03.2026 09:08 Відповісти
курди, вже були прокинуті в сирії, піндосами.
що, знову по своїм граблям?
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05.03.2026 09:08 Відповісти
Трампло кине курдів, Ізраїль і простих іранців як робив це не раз.
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05.03.2026 09:09 Відповісти
Сирійських курдів американці колись вже киданули, тож може іракські курди щось підозрюють? 🤔
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05.03.2026 09:14 Відповісти
Наступ завершено. Розходимося.
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05.03.2026 09:15 Відповісти
Іран заслуговує бути порваним на шматки.
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05.03.2026 09:15 Відповісти
"Миротворець планетарного масштабу" Трамп.

Як так могло статися у наймогутнішій країні світу США президентов став абсолютний двієчник з усіх всіх предметів - незнайко "Кто больше учится - тот больше знает,. Но кто больше знает - тот больше забывает,. А кто больше забывает - тот меньше знает. Так скажите ради чего учиться".

https://youtu.be/-vPF6yTumdQ?t=36
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05.03.2026 09:19 Відповісти
Помоему сейчас все становится понятно, сколько у нас промоскальских гнид, которых давить надо. Прямо тут на форуме. Иран прямой союзник РФ, можно сказать мы воюем с Ираном тоже. И вот наш союзник - США и в часности Трамп, начинает фактически войну против нашего врага.
И вот эти промоскальские гниды, повылазили и что то там вякают на Трампа. Скоты. Вы даже палитесь по своей со своей не логичной позицией, нарушающей банальную логику "враг моего врага - мой друг". И сраная блогерня еще подтянулась, тоже ей что то не нравится.

Может свалите нахера на свою парашу или к ******** в Иран ? Твари, вы тут не нужны.
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05.03.2026 09:40 Відповісти
Трамп веде США до чергового грандіозного обсеру. Ситуацію можуть врятувати тільки курди і азери вторгнувшись з обох сторін.
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05.03.2026 09:45 Відповісти
"И вот наш союзник - США"

вы слишком эмоциональны. вроде всё правильно написали, но... сша не наш союзник и никогда им не был. скорее партнер, и то, так себе, но не союзник.
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05.03.2026 10:47 Відповісти
Робити ставки на курдів, себе не поважати.
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05.03.2026 09:48 Відповісти
 
 