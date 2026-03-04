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Новини Операція США проти Ірану
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ЦРУ озброює сили курдів для повстання проти Ірану, - CNN

США готують повстання кудрів в Ірані: що відомо?

ЦРУ США працює над озброєнням курдських сил з метою розпалювання народного повстання в Ірані.

Про це пише видання CNN із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Співрозмовники заявили, що адміністрація Трампа веде активні переговори з іранськими опозиційними групами та курдськими лідерами в Іраку щодо надання їм військової підтримки.

Іранські курдські збройні угруповання мають тисячі бійців, що діють уздовж іраксько-іранського кордону, переважно в Іракському Курдистані.

Декілька угруповань від початку операції в Ірані опублікували публічні заяви, натякаючи на неминучі дії та закликаючи іранські збройні сили до дезертирства.

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Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що завдав ударів по курдських силах десятками безпілотників.

За даними джерела, у вівторок, 3 березня, Дональд Трамп провів переговори із президентом Демократичної партії Іранського Курдистану Мустафою Хіджрі. Партія була однією з груп, на які націлився КВІР.

Очікується, що сили іранської курдської опозиції візьмуть участь у наземній операції на заході Ірану найближчими днями, повідомив CNN високопоставлений чиновник іранських курдів.

"Ми вважаємо, що зараз у нас є великі шанси", - сказав співрозмовник.

Трамп також зателефонував лідерам іракських курдів у неділю, щоб обговорити військову операцію США в Ірані та те, як США та курди можуть співпрацювати в міру просування місії, пише видання.

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Як діятимуть курди?

Співрозмовник CNN сказав, що ідея полягає в тому, щоб курдські збройні сили взяли на себе іранські сили безпеки і притиснули їх, щоб беззбройним іранцям у великих містах було легше вийти на вулиці, не ризикуючи бути знову розстріляними, як це сталося під час заворушень у січні.

Інший американський чиновник заявив, що курди можуть посіяти хаос у регіоні та виснажити військові ресурси іранського режиму.

Інші ідеї зосереджувалися на тому, чи можуть курди захопити та утримувати територію в північній частині Ірану, що створило б буферну зону для Ізраїлю.

У ЦРУ відмовилися від коментарів.

Водночас інший співрозмовник каже, оцінки американської розвідки постійно вказують на те, що іранські курди наразі не мають впливу чи ресурсів для підтримки успішного повстання проти уряду.

Також читайте: Зростання цін на нафту через війну в Ірані недостатнє для збалансування бюджету Росії, – Reuters

Автор: 

Іран (3478) США (26710) ЦРУ (140) курди (42)
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Топ коментарі
+14
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04.03.2026 09:54 Відповісти
+9
Давно пора. Потрібно створити Великий Курдистан на противагу всім ісламським режимам. І диктатора Ердогашу приведуть до тями.
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04.03.2026 09:34 Відповісти
+9
курди - нація яка заслуговує мати самостійну державу.
от лише рудий може їх ще раз кинути, як зовсім недавно а Сирії

.
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04.03.2026 09:43 Відповісти
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Можна курдів на Іран - так зараз турки почнуть кіпішувати
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04.03.2026 09:28 Відповісти
курди - нація яка заслуговує мати самостійну державу.
от лише рудий може їх ще раз кинути, як зовсім недавно а Сирії

.
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04.03.2026 09:43 Відповісти
тіп, ти коли небуть зустрічався з ними?))) це такі гарячі темпераментні тіпи... ну найближче до них в соціально-ментальному плані це мабуть чеченці (в поганому сенсі, кадирівці). Вільний Курдистан - це непогано, але це буде такий бурхливий котел, що Сирія здасться тихою Швейцарією.
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04.03.2026 10:40 Відповісти
як наче в тому регіоні флегматіки живуть. Що азербайджанці що турки що араби.
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04.03.2026 12:11 Відповісти
курди - зовсім інша історія.
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04.03.2026 12:36 Відповісти
схоже, ти вже встиг відгрести від курдів, брудна басаджська свиня !

.
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04.03.2026 14:42 Відповісти
фігасе тебе, лоха, порвало .
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04.03.2026 15:42 Відповісти
Так це вже ж було в 1953 році... В результаті чого до влади на штиках ЦРУ прийшов корупційний шейх, якого в 1979 році в результаті РЕВОЛЮЦІЇ усунув народ Ірану.
Всі в Ірані пам'ятають що таке корупційний шейх.
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04.03.2026 09:54 Відповісти
Таіп буде дуже радий 😌
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04.03.2026 09:34 Відповісти
Якщо створити Курлистан лише на території Ірану, то Ердоган буде радий спихнути своїх курдів з своєї території. А от території південного Азербайджану можна було б віддати Алієву!
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04.03.2026 09:52 Відповісти
Так курди не такі тупі щоб із Туреччини валити в Ірак чи Сірію. Якось навпаки виходить. І Таіп дуже сильно горшки зі Штатами побив, за підтримку курді на півночі Сирії.
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04.03.2026 10:06 Відповісти
Курди хай визначаться, що їм дорожче незалежність в Ірані чи сите життя без свободи в Турції. Бо рибку з'їсти і на х... сісти одночасно не вийде - дуже жирно буде для них... В Україні здавалося, що так вдалося, але війна цей міф розвіяла...
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04.03.2026 10:22 Відповісти
Турецькі курди вже двічі визначили що ні Іракські ні Сирійські курди жебраки їм не родичі. З іранськими буде те саме. Єдина країна що їм цікава це Німеччина 🇩🇪
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04.03.2026 12:43 Відповісти
То нехай і далі турецькі курди тихенько смокчуть в Ердогана раз продали свободу за комфорт. Загалом якщо всім курдам начхати на той вільний Курдистан, то не дивно, що до цих пір цієї країни нема на карті світу. А нічо , що німцям курди до сраки? Вони світловолосих і блакитнооких українців не *******, що вже за курдів говорити?
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04.03.2026 14:07 Відповісти
Вони і сидять і смоктали і будуть смоктати.
А про «нічо що». Німців ніхто й не питає. У Німеччині 0.1 млн євреїв, 2 млн курдів, 3 млн турок. Такі дєла, такі традиції.
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04.03.2026 15:17 Відповісти
Якщо США заходять зробити з половини Ірану Курдистан, то так тому і бути - Ердоган допоможе загнати Трампу усіх курдів туди і ніхто їх питати не буде.
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04.03.2026 15:32 Відповісти
Як же так кормілец, будуть же тища в день гинуть молодих хлопців
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04.03.2026 09:34 Відповісти
Давно пора. Потрібно створити Великий Курдистан на противагу всім ісламським режимам. І диктатора Ердогашу приведуть до тями.
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04.03.2026 09:34 Відповісти
Ну курди не тільки ж в Ірані та Іраку. Вони також в Турції. І борються за створення курдської держави. За що в Туреччині всі їх організації вважаються терористичними. То ж використовуючи курдів в Ірані ЦРУ може розпалити глобальну пожежу оскільки це реально чималий народ з правом на самовизначення але без національної держави. )(уйло відкрив скриньку Пандори а рудий імбіцил вправно підкидує дрова в пожежу третьої світової.
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04.03.2026 09:35 Відповісти
І в Вірменії (Нахічевань), і в Азербайджані
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04.03.2026 09:40 Відповісти
+ в Сирии.
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04.03.2026 09:43 Відповісти
У Сирії курди вже контролюють чверть країни. Фактично у них там своя держава. Будуть бити аллахакбаров далі.
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04.03.2026 09:49 Відповісти
Не обов'язково Курдистан робити на території Турції і Сирії, бо Турція точно не погодиться. Його можна визнати на території лише Ірану і всіх курдів зібрати там в т.ч. з прилеглих територій Турції і Сирії. Ердоган буде радий нагоді спихнути своїх курдів на Іранську територію.
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04.03.2026 09:56 Відповісти
Внєзапно! Вони вважаються терористичними тому що скоювали дофіга кровавих терактів.
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04.03.2026 10:08 Відповісти
Треба гарматне мясо. Але хто туди полізе в епоху дронів
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04.03.2026 09:39 Відповісти
Та що там вже, травіть персів газом чи біологічною зброєю. Бомбардувальники є. Євреї будуть просто в захваті. Не знаю як турки.
І наземну операцію військам США та Ізраїлю проводити не потрібно буде.
Решта Світу тихенько промовчать чи відведуть очі.
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04.03.2026 09:40 Відповісти
Три ха-ха
Вже озброювали афганську армію на противагу талібам.
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04.03.2026 09:40 Відповісти
Курди це інше , вони мають право на свою державу , але як буде використана їх сила чи для маніпуляції чи для допомоги то вже інше
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04.03.2026 09:48 Відповісти
щас дєрьмак кине своє адвокатство, стане курдом, пов'яже арафатку і піде воювати, відкривши другий фронт. зброю своїм новим співвітчизникам продавати, поставками з України ))
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04.03.2026 09:45 Відповісти
. Курдів хоч би знову не киданули.. Взагалі керівництво Ірана отримало по заслугам за невинноубієних українців... і сьогодні десь там .... атолла Хаменеї на "шахеді" верхи у Кабзона, свиней випасує на безмежних просторах... і на сніданок і на обід і на вечерю йому в ротяку заливають свиний жир
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04.03.2026 09:52 Відповісти
Пердоган напружився ?
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04.03.2026 09:53 Відповісти
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04.03.2026 09:54 Відповісти
CNN є рупором найрадикальнійшої лівацької школоти . CNN виправдовує усі можливі терорістичні угрупування .
Требо бути абсолютним невігласом -- 100% гуманітарієм в питаннях організації й менеджменту ,щоб ствержувати , що ЦРУ (тобто сервіс по постачанню інформації) когось може "озброювати" . Бо для "озброєння" потрібен бюджет . У Пентагону він має космічні маштаби в порівнянні з бюджетом ЦРУ .
ЦРУ зовсім не потрібен , коли Трамп відкрито закликає навіть не курдів , що були й є зараз ВІДКРИТИМ ворогом режиму , а латентних ненавистників режиму ... захоплювати владу .
У ЦРУ , у Мосада зараз є полно такої роботи , яку за них ніхто не зробить .
Виявляти й наводити авіацію на цілі зкоплення "вартових ісламу"
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04.03.2026 09:55 Відповісти
ЦРУ десятиліттями займалися озброєнням різних бойовиків по всьому світу. І бюджет в їх немаленький. А кілька тисяч АК-47 та РПГ-7 в них завжди знайдуться. Вони ж не Хаймарсами та Абрамсами їх озброюватимуть
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04.03.2026 10:06 Відповісти
+100500
А якщо прям зараз немає кільканадцять мільйонів (що навіть теоретично неможливо), продадуть кілька кг гєрича в NY і LA.
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04.03.2026 10:19 Відповісти
А потім воюють з тими кого озброїли. Іранську армію ж вони і створили, перед цим талібан.
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04.03.2026 14:58 Відповісти
Вже наозброювали душманів у Афганістані. Нічому не навчила ганебна втеча і кидання союзників та важкого озброєння? Граблі вічні.Для всіх влад
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04.03.2026 09:56 Відповісти
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04.03.2026 09:58 Відповісти
Американці курдів вже кидали неодноразово. Крайній раз у Сирії. Саме курди були ключовою силою у боротьбі з ІДІЛ. Але нестримне бажання Трампона загрібати жар чужими руками можна зрозуміти. Війну з Іраном розпочато, а от плану її завершення не має.
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04.03.2026 10:02 Відповісти
Це велика помилка, озброїти курдів - це налаштувати проти себе етнічних персів! Правий був пан Черчиль щодо американців.
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04.03.2026 10:09 Відповісти
Америка думает, что за океаном это далеко).
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04.03.2026 12:12 Відповісти
Ердоган вже протест виразив?
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04.03.2026 10:22 Відповісти
*******, бутс он зе граунд від америкосів ми не побачимо, вони мають сумний досвід В*єтнаму
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04.03.2026 10:22 Відповісти
Вихід військ США після рішення Трампа в 2019 році з півночі Сирії (де вони разом із сирійськими курдами боролися проти ідилл), і мітинги по всьому світу через те, що курди залишилися зраджені напризволяще.
https://www.militarytimes.com/resizer/v2/ADM7G3AIEJHA3P3CIEY57XLLCQ.jpg?auth=8cd7be1e94b361b712c69d2dc514f16625cfb20bf3e6fe4ec8ec89984d376c6a&width=1024&height=682 https://www.militarytimes.com/resizer/v2/ADM7G3AIEJHA3P3CIEY57XLLCQ.jpg?auth=8cd7be1e94b361b712c69d2dc514f16625cfb20bf3e6fe4ec8ec89984d376c6a&width=1024&height=682 https://www.militarytimes.com/resizer/v2/ADM7G3AIEJHA3P3CIEY57XLLCQ.jpg?auth=8cd7be1e94b361b712c69d2dc514f16625cfb20bf3e6fe4ec8ec89984d376c6a&width=1024&height=682 https://images.sbs.com.au/drupal/news/public/protest_80.jpg?imwidth=1280 https://images.sbs.com.au/drupal/news/public/protest_80.jpg?imwidth=1280 https://images.sbs.com.au/drupal/news/public/protest_80.jpg?imwidth=1280 https://images.sbs.com.au/dims4/default/8499042/2147483647/strip/true/crop/957x538+1+1/resize/1280x720!/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fsbs-au-brightspot.s3.amazonaws.com%2Fdrupal%2Fnews%2Fpublic%2Fkurd_sydney.jpg&imwidth=1280 https://images.sbs.com.au/dims4/default/8499042/2147483647/strip/true/crop/957x538+1+1/resize/1280x720!/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fsbs-au-brightspot.s3.amazonaws.com%2Fdrupal%2Fnews%2Fpublic%2Fkurd_sydney.jpg&imwidth=1280 https://images.sbs.com.au/dims4/default/8499042/2147483647/strip/true/crop/957x538+1+1/resize/1280x720!/quality/90/?url=http%3A%2F%2Fsbs-au-brightspot.s3.amazonaws.com%2Fdrupal%2Fnews%2Fpublic%2Fkurd_sydney.jpg&imwidth=1280
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04.03.2026 10:23 Відповісти
Без гражданской войны порядка в Иране увы не будет,слишком все запущено
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04.03.2026 10:36 Відповісти
Сходознавець, іраніст і фахівець з нафтогазового ринку Міхаїл Крутіхін про залучення курдів:

Я не вірю в ефективність наземної операції і з великою підозрою ставлюся до спроби американців мобілізувати курдські сили на те, що вони, ну, з території Іраку, де багато іранських курдів і іранських курдських організацій, вони б перейшли кордон і стали б, ну, ніби виганяти звідти діячів режиму, встановлювати народну владу і поширювати її далі по всій території Ірану. Ось якось мені не бачиться тут позитивного результату такої операції. На національних околицях не починають таке. Іран він єдиний. І національні околиці, якщо вони, ну, десь буянять, умовно кажучи, то вони, е-е, хочуть більше автономії, але зберегти єдину країну, єдиний ось єдиний великий Іран. Це у них найголовніша ідея. Ніякого сепаратизму немає. А тут мається на увазі, що люди, які прийшли з сусідньої країни, з Іраку, тим більше з Іраку, вже режим звідти якимось чином імпортував шиїтів, шиїтські організації. Там є така Хашташабі, об'єднання шиїтських бойових груп. І він їх використовував для того, щоб придушувати рух протесту. Ось під час січневого руху протесту. Тобто публіка, яка брала участь у придушенні виступів, вона іноді не говорила перською, вони там між собою говорили арабською. І в Ірані це буде сприйнято не без особливих вітань. Тобто успіху такому починанню я не можу обіцяти.

https://youtu.be/yF5haw8eTWU?t=57
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04.03.2026 10:44 Відповісти
єрдоган буде в захваті від рудого
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04.03.2026 10:48 Відповісти
Випхнуть джина з бутилки, потім назад не запхнуть.
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04.03.2026 11:28 Відповісти
у найближчий рік\роки на північному заході буде палати іранський Курдістан, а на південному сході - іранський Бєуджистан. Для решти благополучного світу головне щоб у нафтовидобуваючому Хузестані і Бушері було спокійно.
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04.03.2026 12:56 Відповісти
І це правильне рішення. Тільки зі зброєю сформовані загони можуть перемогти озброєних ідіотів режиму. А виявлені великі і жирні цілі передавати ізраїльтянам чи американцям, щоб ті прилетіли і знищили ворога з повітря. Воюючи проти режиму аятол, курди можуть створити свою автономію у відновленому демократичному Ірані.
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04.03.2026 14:40 Відповісти
 
 