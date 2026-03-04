ЦРУ озброює сили курдів для повстання проти Ірану, - CNN
ЦРУ США працює над озброєнням курдських сил з метою розпалювання народного повстання в Ірані.
Про це пише видання CNN із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Співрозмовники заявили, що адміністрація Трампа веде активні переговори з іранськими опозиційними групами та курдськими лідерами в Іраку щодо надання їм військової підтримки.
Іранські курдські збройні угруповання мають тисячі бійців, що діють уздовж іраксько-іранського кордону, переважно в Іракському Курдистані.
Декілька угруповань від початку операції в Ірані опублікували публічні заяви, натякаючи на неминучі дії та закликаючи іранські збройні сили до дезертирства.
Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що завдав ударів по курдських силах десятками безпілотників.
За даними джерела, у вівторок, 3 березня, Дональд Трамп провів переговори із президентом Демократичної партії Іранського Курдистану Мустафою Хіджрі. Партія була однією з груп, на які націлився КВІР.
Очікується, що сили іранської курдської опозиції візьмуть участь у наземній операції на заході Ірану найближчими днями, повідомив CNN високопоставлений чиновник іранських курдів.
"Ми вважаємо, що зараз у нас є великі шанси", - сказав співрозмовник.
Трамп також зателефонував лідерам іракських курдів у неділю, щоб обговорити військову операцію США в Ірані та те, як США та курди можуть співпрацювати в міру просування місії, пише видання.
Як діятимуть курди?
Співрозмовник CNN сказав, що ідея полягає в тому, щоб курдські збройні сили взяли на себе іранські сили безпеки і притиснули їх, щоб беззбройним іранцям у великих містах було легше вийти на вулиці, не ризикуючи бути знову розстріляними, як це сталося під час заворушень у січні.
Інший американський чиновник заявив, що курди можуть посіяти хаос у регіоні та виснажити військові ресурси іранського режиму.
Інші ідеї зосереджувалися на тому, чи можуть курди захопити та утримувати територію в північній частині Ірану, що створило б буферну зону для Ізраїлю.
У ЦРУ відмовилися від коментарів.
Водночас інший співрозмовник каже, оцінки американської розвідки постійно вказують на те, що іранські курди наразі не мають впливу чи ресурсів для підтримки успішного повстання проти уряду.
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от лише рудий може їх ще раз кинути, як зовсім недавно а Сирії
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Всі в Ірані пам'ятають що таке корупційний шейх.
А про «нічо що». Німців ніхто й не питає. У Німеччині 0.1 млн євреїв, 2 млн курдів, 3 млн турок. Такі дєла, такі традиції.
І наземну операцію військам США та Ізраїлю проводити не потрібно буде.
Решта Світу тихенько промовчать чи відведуть очі.
Вже озброювали афганську армію на противагу талібам.
Требо бути абсолютним невігласом -- 100% гуманітарієм в питаннях організації й менеджменту ,щоб ствержувати , що ЦРУ (тобто сервіс по постачанню інформації) когось може "озброювати" . Бо для "озброєння" потрібен бюджет . У Пентагону він має космічні маштаби в порівнянні з бюджетом ЦРУ .
ЦРУ зовсім не потрібен , коли Трамп відкрито закликає навіть не курдів , що були й є зараз ВІДКРИТИМ ворогом режиму , а латентних ненавистників режиму ... захоплювати владу .
У ЦРУ , у Мосада зараз є полно такої роботи , яку за них ніхто не зробить .
Виявляти й наводити авіацію на цілі зкоплення "вартових ісламу"
А якщо прям зараз немає кільканадцять мільйонів (що навіть теоретично неможливо), продадуть кілька кг гєрича в NY і LA.
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Я не вірю в ефективність наземної операції і з великою підозрою ставлюся до спроби американців мобілізувати курдські сили на те, що вони, ну, з території Іраку, де багато іранських курдів і іранських курдських організацій, вони б перейшли кордон і стали б, ну, ніби виганяти звідти діячів режиму, встановлювати народну владу і поширювати її далі по всій території Ірану. Ось якось мені не бачиться тут позитивного результату такої операції. На національних околицях не починають таке. Іран він єдиний. І національні околиці, якщо вони, ну, десь буянять, умовно кажучи, то вони, е-е, хочуть більше автономії, але зберегти єдину країну, єдиний ось єдиний великий Іран. Це у них найголовніша ідея. Ніякого сепаратизму немає. А тут мається на увазі, що люди, які прийшли з сусідньої країни, з Іраку, тим більше з Іраку, вже режим звідти якимось чином імпортував шиїтів, шиїтські організації. Там є така Хашташабі, об'єднання шиїтських бойових груп. І він їх використовував для того, щоб придушувати рух протесту. Ось під час січневого руху протесту. Тобто публіка, яка брала участь у придушенні виступів, вона іноді не говорила перською, вони там між собою говорили арабською. І в Ірані це буде сприйнято не без особливих вітань. Тобто успіху такому починанню я не можу обіцяти.
https://youtu.be/yF5haw8eTWU?t=57