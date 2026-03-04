ЦРУ озброює сили курдів для повстання проти Ірану, - CNN

ЦРУ США працює над озброєнням курдських сил з метою розпалювання народного повстання в Ірані.

Про це пише видання CNN із посиланням на джерела, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Співрозмовники заявили, що адміністрація Трампа веде активні переговори з іранськими опозиційними групами та курдськими лідерами в Іраку щодо надання їм військової підтримки.

Іранські курдські збройні угруповання мають тисячі бійців, що діють уздовж іраксько-іранського кордону, переважно в Іракському Курдистані.

Декілька угруповань від початку операції в Ірані опублікували публічні заяви, натякаючи на неминучі дії та закликаючи іранські збройні сили до дезертирства.

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Корпус вартових Ісламської революції (КВІР) Ірану заявив, що завдав ударів по курдських силах десятками безпілотників.

За даними джерела, у вівторок, 3 березня, Дональд Трамп провів переговори із президентом Демократичної партії Іранського Курдистану Мустафою Хіджрі. Партія була однією з груп, на які націлився КВІР.

Очікується, що сили іранської курдської опозиції візьмуть участь у наземній операції на заході Ірану найближчими днями, повідомив CNN високопоставлений чиновник іранських курдів.

"Ми вважаємо, що зараз у нас є великі шанси", - сказав співрозмовник.

Трамп також зателефонував лідерам іракських курдів у неділю, щоб обговорити військову операцію США в Ірані та те, як США та курди можуть співпрацювати в міру просування місії, пише видання.

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Як діятимуть курди?

Співрозмовник CNN сказав, що ідея полягає в тому, щоб курдські збройні сили взяли на себе іранські сили безпеки і притиснули їх, щоб беззбройним іранцям у великих містах було легше вийти на вулиці, не ризикуючи бути знову розстріляними, як це сталося під час заворушень у січні.

Інший американський чиновник заявив, що курди можуть посіяти хаос у регіоні та виснажити військові ресурси іранського режиму.

Інші ідеї зосереджувалися на тому, чи можуть курди захопити та утримувати територію в північній частині Ірану, що створило б буферну зону для Ізраїлю.

У ЦРУ відмовилися від коментарів.

Водночас інший співрозмовник каже, оцінки американської розвідки постійно вказують на те, що іранські курди наразі не мають впливу чи ресурсів для підтримки успішного повстання проти уряду.

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