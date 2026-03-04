США стверджують, що знищили 17 іранських кораблів під час операції "Епічна лють"

Американські військові стверджують, що знищили 17 іранських кораблів та завдали ударів по 2 тисячах об’єктів під час операції "Епічна лють".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Центрального командування США (CENTCOM) адмірал Бредлі Купер повідомив у соцмережі Х.

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"Ми зосереджені на всьому, що може стріляти по нас… Ми також топимо флот Ірану – цілий флот. Наразі ми знищили 17 іранських кораблів, включаючи найбоєздатніший іранський підводний човен, у якого тепер вибоїна в борту", - зазначив він.

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За словами американського адмірала, під час операції активно використовуються стратегічні бомбардувальники Northrop B-2 Spirit та Rockwell B-1 Lancer.

Крім того, до операції залучено понад 50 тисяч американських військовослужбовців та понад 200 військових літаків, а удари проводяться цілодобово.

"Ми вже уразили близько 2 тисяч цілей, використавши понад 2 тисячі боєприпасів. Ми серйозно послабили протиповітряну оборону Ірану та знищили сотні іранських балістичних ракет, пускових установок та безпілотників", - додав Купер.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.

Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.

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