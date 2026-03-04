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Новини Операція США проти Ірану
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США стверджують, що знищили 17 іранських кораблів під час операції "Епічна лють"

Атака на Іран 28 лютого

Американські військові стверджують, що знищили 17 іранських кораблів та завдали ударів по 2 тисячах об’єктів під час операції "Епічна лють".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це голова Центрального командування США (CENTCOM) адмірал Бредлі Купер повідомив у соцмережі Х.

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"Ми зосереджені на всьому, що може стріляти по нас… Ми також топимо флот Ірану – цілий флот. Наразі ми знищили 17 іранських кораблів, включаючи найбоєздатніший іранський підводний човен, у якого тепер вибоїна в борту", - зазначив він. 

Також читайте: Ізраїльські ВПС знищили секретний іранський ядерний об’єкт

За словами американського адмірала, під час операції активно використовуються стратегічні бомбардувальники Northrop B-2 Spirit та Rockwell B-1 Lancer.

Крім того, до операції залучено понад 50 тисяч американських військовослужбовців та понад 200 військових літаків, а удари проводяться цілодобово.

"Ми вже уразили близько 2 тисяч цілей, використавши понад 2 тисячі боєприпасів. Ми серйозно послабили протиповітряну оборону Ірану та знищили сотні іранських балістичних ракет, пускових установок та безпілотників", - додав Купер.

Також читайте: США "по-дурному" безкоштовно віддали Україні боєприпаси, які міг би купити Близький Схід, - Трамп

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
  • У відповідь Тегеран почав атакувати Ізраїль, американські бази, а також цивільні об’єкти в країнах Перської затоки.
  • Через атаки та загрозу судноплавству в Ормузькій протоці — критично важливому стратегічному вузькому пункті, через який проходить приблизно п’ята частина світового споживання нафти, — світові ціни на нафту різко зросли, а фондові ринки впали.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Командування США заявило про повне знищення 11 іранських кораблів в Оманській затоці. ВIДЕО

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Іран (3478) США (26710) бойові дії (5944)
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Топ коментарі
+7
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04.03.2026 08:48 Відповісти
+5
Ну маючи таку військову машину як у сша то цим тверженням маю віру..тим більше шо ппо Ірану не показали себе ну ніяк...
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04.03.2026 07:50 Відповісти
+5
Та яке право? - міжнародне право закінчилось з захопленям Криму - Портніков
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04.03.2026 08:09 Відповісти
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Епічне чесання язиком.
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04.03.2026 07:49 Відповісти
Трамп заявить про 100500
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04.03.2026 09:56 Відповісти
Ну маючи таку військову машину як у сша то цим тверженням маю віру..тим більше шо ппо Ірану не показали себе ну ніяк...
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04.03.2026 07:50 Відповісти
чим бкуами та торами
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04.03.2026 07:54 Відповісти
???????
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04.03.2026 07:55 Відповісти
буками - очепатка
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04.03.2026 08:03 Відповісти
Америкосы в физдеже замечены не были.это не иранцы, которые выдергивают видео из комп.игр
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04.03.2026 08:45 Відповісти
Американці шороху наробили в Ірані - ППО в них виявилось ніяке - потрібно добивати
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04.03.2026 07:57 Відповісти
Зараз тебе заклюють місцеві любителі демократії і міжнародного права
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04.03.2026 08:07 Відповісти
Та яке право? - міжнародне право закінчилось з захопленям Криму - Портніков
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04.03.2026 08:09 Відповісти
Тут цілий тиждень деякі скулять шо Трамп міжнародні права попирає
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04.03.2026 08:12 Відповісти
В 2008 (з нападу на Грузію).
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04.03.2026 09:51 Відповісти
Тільки но вчора ,говорили про 11 кораблів, вчаться мабуть в нашого Генштабу.
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04.03.2026 08:26 Відповісти
За пару днів вже занадто багато брехні. Думаю це теж звичайний ****** лампасників.
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04.03.2026 08:36 Відповісти
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04.03.2026 08:48 Відповісти
Щодо флоту то тут США завжди на висоті...а от що скажуть американські вояки на суші
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04.03.2026 09:38 Відповісти
Їхтамнема.І не буде
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04.03.2026 09:57 Відповісти
ну в ираке за месяц все зачистили.в афгане талибов ганяли по горам пока не надоело.так что и на суше хорошо себя показывают. но у них господство в воздухе и это мощный козырь.
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04.03.2026 17:08 Відповісти
Чули, чули ! Ще й 8 війн зупинили !
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04.03.2026 10:08 Відповісти
 
 