США утверждают, что уничтожили 17 иранских кораблей во время операции "Эпическая ярость"

Американские военные утверждают, что уничтожили 17 иранских кораблей и нанесли удары по 2 тысячам объектов во время операции "Эпическая ярость".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэдли Купер сообщил в соцсети Х.

"Мы сосредоточены на всем, что может стрелять по нам... Мы также топим флот Ирана - целый флот. На данный момент мы уничтожили 17 иранских кораблей, включая самую боеспособную иранскую подводную лодку, у которой теперь выбоина в борту", - отметил он.

По словам американского адмирала, во время операции активно используются стратегические бомбардировщики Northrop B-2 Spirit и Rockwell B-1 Lancer.

Кроме того, к операции привлечено более 50 тысяч американских военнослужащих и более 200 военных самолетов, а удары проводятся круглосуточно.

"Мы уже поразили около 2 тысяч целей, использовав более 2 тысяч боеприпасов. Мы серьезно ослабили противовоздушную оборону Ирана и уничтожили сотни иранских баллистических ракет, пусковых установок и беспилотников", - добавил Купер.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.

Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе - критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, - мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.

