РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10152 посетителя онлайн
Новости Удары США по Ирану
1 940 26

США утверждают, что уничтожили 17 иранских кораблей во время операции "Эпическая ярость"

Атака на Иран 28 февраля

Американские военные утверждают, что уничтожили 17 иранских кораблей и нанесли удары по 2 тысячам объектов во время операции "Эпическая ярость".

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом глава Центрального командования США (CENTCOM) адмирал Брэдли Купер сообщил в соцсети Х.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

"Мы сосредоточены на всем, что может стрелять по нам... Мы также топим флот Ирана - целый флот. На данный момент мы уничтожили 17 иранских кораблей, включая самую боеспособную иранскую подводную лодку, у которой теперь выбоина в борту", - отметил он. 

Читайте также: Израильские ВВС уничтожили секретный иранский ядерный объект

По словам американского адмирала, во время операции активно используются стратегические бомбардировщики Northrop B-2 Spirit и Rockwell B-1 Lancer.

Кроме того, к операции привлечено более 50 тысяч американских военнослужащих и более 200 военных самолетов, а удары проводятся круглосуточно.

"Мы уже поразили около 2 тысяч целей, использовав более 2 тысяч боеприпасов. Мы серьезно ослабили противовоздушную оборону Ирана и уничтожили сотни иранских баллистических ракет, пусковых установок и беспилотников", - добавил Купер.

Читайте также: США "по-дурацки" бесплатно отдали Украине боеприпасы, которые мог бы купить Ближний Восток, - Трамп

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США - "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
  • В ответ Тегеран начал атаковать Израиль, американские базы, а также гражданские объекты в странах Персидского залива.
  • Из-за атак и угрозы судоходству в Ормузском проливе - критически важном стратегическом узком пункте, через который проходит примерно пятая часть мирового потребления нефти, - мировые цены на нефть резко выросли, а фондовые рынки упали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Командование США заявило о полном уничтожении 11 иранских кораблей в Оманском заливе. ВИДЕО

Автор: 

Иран (876) США (7161) боевые действия (3802)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
показать весь комментарий
04.03.2026 08:48 Ответить
+3
Ну маючи таку військову машину як у сша то цим тверженням маю віру..тим більше шо ппо Ірану не показали себе ну ніяк...
показать весь комментарий
04.03.2026 07:50 Ответить
+3
Тільки но вчора ,говорили про 11 кораблів, вчаться мабуть в нашого Генштабу.
показать весь комментарий
04.03.2026 08:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Епічне чесання язиком.
показать весь комментарий
04.03.2026 07:49 Ответить
Трамп заявить про 100500
показать весь комментарий
04.03.2026 09:56 Ответить
Ну маючи таку військову машину як у сша то цим тверженням маю віру..тим більше шо ппо Ірану не показали себе ну ніяк...
показать весь комментарий
04.03.2026 07:50 Ответить
чим бкуами та торами
показать весь комментарий
04.03.2026 07:54 Ответить
???????
показать весь комментарий
04.03.2026 07:55 Ответить
буками - очепатка
показать весь комментарий
04.03.2026 08:03 Ответить
Америкосы в физдеже замечены не были.это не иранцы, которые выдергивают видео из комп.игр
показать весь комментарий
04.03.2026 08:45 Ответить
Американці шороху наробили в Ірані - ППО в них виявилось ніяке - потрібно добивати
показать весь комментарий
04.03.2026 07:57 Ответить
Зараз тебе заклюють місцеві любителі демократії і міжнародного права
показать весь комментарий
04.03.2026 08:07 Ответить
Та яке право? - міжнародне право закінчилось з захопленям Криму - Портніков
показать весь комментарий
04.03.2026 08:09 Ответить
Тут цілий тиждень деякі скулять шо Трамп міжнародні права попирає
показать весь комментарий
04.03.2026 08:12 Ответить
В 2008 (з нападу на Грузію).
показать весь комментарий
04.03.2026 09:51 Ответить
Тільки но вчора ,говорили про 11 кораблів, вчаться мабуть в нашого Генштабу.
показать весь комментарий
04.03.2026 08:26 Ответить
За пару днів вже занадто багато брехні. Думаю це теж звичайний ****** лампасників.
показать весь комментарий
04.03.2026 08:36 Ответить
показать весь комментарий
04.03.2026 08:48 Ответить
Щодо флоту то тут США завжди на висоті...а от що скажуть американські вояки на суші
показать весь комментарий
04.03.2026 09:38 Ответить
Їхтамнема.І не буде
показать весь комментарий
04.03.2026 09:57 Ответить
Чули, чули ! Ще й 8 війн зупинили !
показать весь комментарий
04.03.2026 10:08 Ответить
 
 