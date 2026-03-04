УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11015 відвідувачів онлайн
Новини Удар Ізраїлю по Ірану Операція США проти Ірану
2 454 17

За 4 дні конфлікт на Близькому Сході забрав життя понад 870 людей, - The New York Times

Ізраїль вдарив по раді, що обирала нового главу Ірану

Бойові дії на Близькому Сході, що почалися після масштабних ударів США та Ізраїлю по Ірану в суботу, вже забрали життя понад 870 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Іран заявляє про сотні загиблих

За даними Червоного Півмісяця Ірану, станом на понеділок у країні було вбито 787 осіб, серед них багато іранських посадовців.

Внаслідок удару по школі для дівчат, розташованій поруч із базою терористичної організації "Корпус вартових Ісламської революції" в місті Мінаб, нібито загинуло 175 осіб.

У Бахрейні через атаки на нафтовий танкер у порту Халіфа бін Салмана загинув робітник корабельні.

У Кувейті Міністерство оборони повідомило в понеділок про смерть двох солдатів.

Також читайте: Ізраїльські ВПС знищили секретний іранський ядерний об’єкт

Конфлікт набуває регіонального масштабу

Крім того, у Кувейті загинули шість військових США. Спершу Центральне командування повідомляло про трьох загиблих і п’ятеро серйозно поранених унаслідок іранського удару по базі, де дислокуються американські війська. Пізніше один із поранених помер, а тіла ще двох солдатів були знайдені на іншому військовому об’єкті, що потрапив під обстріл.

За даними Міноборони ОАЕ, щонайменше одна ракета та понад чотири десятки дронів завдали руйнувань у країні й призвели до загибелі трьох осіб - громадян Пакистану, Непалу та Бангладеш.

У Лівані було вбито щонайменше 52 особи під час ізраїльських ударів по підтримуваному Іраном угрупованню "Хезболла".

Читайте: США можуть розпочати військовий супровід суден через Ормузьку протоку, - Трамп

В Ізраїлі іранський обстріл житлового будинку в Тель-Авіві, забрав життя 32-річної філіппінки, яка працювала доглядальницею. Наступного дня дев’ятеро людей загинули внаслідок прямого попадання в житловий район у Бейт-Шемеші - приблизно за 30 км на захід від Єрусалиму.

Автор: 

Ізраїль (1991) Іран (3478) США (26710) Близький Схід (346)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
Шнобиля точно
показати весь коментар
04.03.2026 06:40 Відповісти
+6
Є мапи й там чітко видно, що "школа для дівчат" знаходилася на теріторії абсолютно лігітимного військового об"єкту ... Якщо террористам з "вартовиків революції" своїх донек й унучок не жалко , то це їх проблема . Крім того - удар по військовим казармам було нанесенно в ~8 ранку , а по "школі" в 10 й було майже 2 години , що евакуювати родину й дітей подалі від бази .

Але ж у терористів "фірмена фішка" : прикривати свої дупу власними дітьми й саме через це завжди є загиблі серед дітей й в Ірані , й в Газі , й Лівані й Йемені ...
Колись на питання про ідеалогію перший аятулла вигукнув мовляв півторювати не збираюсь - усе вже давно написано в Корані .
Тобто це війна цивілізації а антицівілізацією : 7-8 століття з 21 століттям ...
показати весь коментар
04.03.2026 06:44 Відповісти
+6
Може саме тому у першу світовій загинуло 18 млн. солдат ... "Шляхетні" генерали посилали своє "бидло-м"ясо" на кулеметні черги від яких загинуло 17 млн. з 18 -- тільки від кулеметів й від "шляхетності" не жаліти "м"ясо" . Загинули абсолютно невинні солдати , а зі усіх винних лише миколку другого стратили й точно не за це .

А зара "посеред ночі" (якщо 8 ранку можно так називати) першим вбили світового військового злочинця -- генсека шиизму ... Тобто -- мудилу , який по усім цівілізованним нормам повинен бути відділений від держави , а по нормам 8 століття це опудало було "командуючим усього" ...

Ти Еріху Марія Ремарку росповіси про "шляхетність" Першої світової . або Ернесту Хемінуєю .
Крім того , війну об"являти не було жодної потреби -- бо вона й так була аж з 1980 року . Іран як мінімум з Ізраілем знаходився с першого дня існування свого режиму (бісноватих аятулллллл) у стані війни . Й це не фігура речі -- це юридичний факт .

Крім всього іншого -- вивчи такий термін як "казус Бейлі" -- це 100% привід для початку інтервенції на ту теріторію з якої був організован цей "казус" ...

А єдина схожись з гітлером чи ****** з усіх сторін це виключно аятоли . Бо це єдина країна , в який офіційно росповсюджується "майн кампф" . До речі й з ****** офіційним союзником є виключно Іран !!!
показати весь коментар
04.03.2026 07:37 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Новий Верховний лідер Ірану - син покійного аятоли Моджтабу Хаменеї
показати весь коментар
04.03.2026 06:34 Відповісти
Решили всей семьёй самоубится , траМпон и его завалит🤪 …
Ну и хрен с ними , фиолетово.
показати весь коментар
04.03.2026 07:30 Відповісти
Це вже нобелівська премія миру, чи ще ні?
показати весь коментар
04.03.2026 06:38 Відповісти
Шнобиля точно
показати весь коментар
04.03.2026 06:40 Відповісти
Ну цей комітет вже не раз "обісрався" коли присудив їх премію патентованним терористам , або абсолюним неробам таким як парочка найгірших (за думкою самих американців) презідентів : Картер - Обама .
Обамі це надали виключно за колір шкіри , бо жодного досягнення він не мав крім цей колір ...
показати весь коментар
04.03.2026 07:41 Відповісти
Трампон зрозумів шо йому хер шо дадуть і псіхАнув
показати весь коментар
04.03.2026 08:35 Відповісти
Є мапи й там чітко видно, що "школа для дівчат" знаходилася на теріторії абсолютно лігітимного військового об"єкту ... Якщо террористам з "вартовиків революції" своїх донек й унучок не жалко , то це їх проблема . Крім того - удар по військовим казармам було нанесенно в ~8 ранку , а по "школі" в 10 й було майже 2 години , що евакуювати родину й дітей подалі від бази .

Але ж у терористів "фірмена фішка" : прикривати свої дупу власними дітьми й саме через це завжди є загиблі серед дітей й в Ірані , й в Газі , й Лівані й Йемені ...
Колись на питання про ідеалогію перший аятулла вигукнув мовляв півторювати не збираюсь - усе вже давно написано в Корані .
Тобто це війна цивілізації а антицівілізацією : 7-8 століття з 21 століттям ...
показати весь коментар
04.03.2026 06:44 Відповісти
Може саме тому у першу світовій загинуло 18 млн. солдат ... "Шляхетні" генерали посилали своє "бидло-м"ясо" на кулеметні черги від яких загинуло 17 млн. з 18 -- тільки від кулеметів й від "шляхетності" не жаліти "м"ясо" . Загинули абсолютно невинні солдати , а зі усіх винних лише миколку другого стратили й точно не за це .

А зара "посеред ночі" (якщо 8 ранку можно так називати) першим вбили світового військового злочинця -- генсека шиизму ... Тобто -- мудилу , який по усім цівілізованним нормам повинен бути відділений від держави , а по нормам 8 століття це опудало було "командуючим усього" ...

Ти Еріху Марія Ремарку росповіси про "шляхетність" Першої світової . або Ернесту Хемінуєю .
Крім того , війну об"являти не було жодної потреби -- бо вона й так була аж з 1980 року . Іран як мінімум з Ізраілем знаходився с першого дня існування свого режиму (бісноватих аятулллллл) у стані війни . Й це не фігура речі -- це юридичний факт .

Крім всього іншого -- вивчи такий термін як "казус Бейлі" -- це 100% привід для початку інтервенції на ту теріторію з якої був організован цей "казус" ...

А єдина схожись з гітлером чи ****** з усіх сторін це виключно аятоли . Бо це єдина країна , в який офіційно росповсюджується "майн кампф" . До речі й з ****** офіційним союзником є виключно Іран !!!
показати весь коментар
04.03.2026 07:37 Відповісти
США заявили, що від початку операції знищили 17 кораблів та один підводний човен Ірану
показати весь коментар
04.03.2026 07:08 Відповісти
600 метрів це не поруч дебіли. Невже ракети настільки гівняні що мажуть на кілометр.
показати весь коментар
04.03.2026 09:22 Відповісти
На думку Нью-Йорк Таймс сатанинські іранці прикривалися від ракет школою, яка стоїть в 600 метрах. Срані Швондери.
показати весь коментар
04.03.2026 09:25 Відповісти
зійшов дух "американського голуба миру "трамбла" , на народ Ірану і потребував жертв
показати весь коментар
04.03.2026 10:09 Відповісти
Правильно зробив, іранці давно мали відповісти за свої злочини
показати весь коментар
04.03.2026 10:39 Відповісти
РАШИСТИ ВЖЕ ВІДПОВІЛИ ЗА СВОЇ ЗЛОЧИНИ ПРОТИ СВОЇХ СУСІДІВ...???
показати весь коментар
04.03.2026 10:50 Відповісти
І ще до них дійде черга. І ще, в мене складається думка, що тебе радує, що російські виродки не получили по зубах
показати весь коментар
04.03.2026 12:25 Відповісти
коли навчишся пізнавати , хто є батьком Твоїх думок, тоді навчишся розумінню.Поки що (черга до куйла, від лицемірних світових аферистів іде мабуть з часів окупації ним Грузії і ніяк не доходить )Куйло добре в курсі,що до нього немає поки що черги ,аналогічно тій, яка проявилася проти Ірану,
показати весь коментар
04.03.2026 14:06 Відповісти
 
 