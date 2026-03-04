За 4 дні конфлікт на Близькому Сході забрав життя понад 870 людей, - The New York Times

Бойові дії на Близькому Сході, що почалися після масштабних ударів США та Ізраїлю по Ірану в суботу, вже забрали життя понад 870 людей.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

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Іран заявляє про сотні загиблих

За даними Червоного Півмісяця Ірану, станом на понеділок у країні було вбито 787 осіб, серед них багато іранських посадовців.

Внаслідок удару по школі для дівчат, розташованій поруч із базою терористичної організації "Корпус вартових Ісламської революції" в місті Мінаб, нібито загинуло 175 осіб.

У Бахрейні через атаки на нафтовий танкер у порту Халіфа бін Салмана загинув робітник корабельні.

У Кувейті Міністерство оборони повідомило в понеділок про смерть двох солдатів.

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Крім того, у Кувейті загинули шість військових США. Спершу Центральне командування повідомляло про трьох загиблих і п’ятеро серйозно поранених унаслідок іранського удару по базі, де дислокуються американські війська. Пізніше один із поранених помер, а тіла ще двох солдатів були знайдені на іншому військовому об’єкті, що потрапив під обстріл.

За даними Міноборони ОАЕ, щонайменше одна ракета та понад чотири десятки дронів завдали руйнувань у країні й призвели до загибелі трьох осіб - громадян Пакистану, Непалу та Бангладеш.

У Лівані було вбито щонайменше 52 особи під час ізраїльських ударів по підтримуваному Іраном угрупованню "Хезболла".

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В Ізраїлі іранський обстріл житлового будинку в Тель-Авіві, забрав життя 32-річної філіппінки, яка працювала доглядальницею. Наступного дня дев’ятеро людей загинули внаслідок прямого попадання в житловий район у Бейт-Шемеші - приблизно за 30 км на захід від Єрусалиму.