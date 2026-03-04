За 4 дні конфлікт на Близькому Сході забрав життя понад 870 людей, - The New York Times
Бойові дії на Близькому Сході, що почалися після масштабних ударів США та Ізраїлю по Ірану в суботу, вже забрали життя понад 870 людей.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
Іран заявляє про сотні загиблих
За даними Червоного Півмісяця Ірану, станом на понеділок у країні було вбито 787 осіб, серед них багато іранських посадовців.
Внаслідок удару по школі для дівчат, розташованій поруч із базою терористичної організації "Корпус вартових Ісламської революції" в місті Мінаб, нібито загинуло 175 осіб.
У Бахрейні через атаки на нафтовий танкер у порту Халіфа бін Салмана загинув робітник корабельні.
У Кувейті Міністерство оборони повідомило в понеділок про смерть двох солдатів.
Конфлікт набуває регіонального масштабу
Крім того, у Кувейті загинули шість військових США. Спершу Центральне командування повідомляло про трьох загиблих і п’ятеро серйозно поранених унаслідок іранського удару по базі, де дислокуються американські війська. Пізніше один із поранених помер, а тіла ще двох солдатів були знайдені на іншому військовому об’єкті, що потрапив під обстріл.
За даними Міноборони ОАЕ, щонайменше одна ракета та понад чотири десятки дронів завдали руйнувань у країні й призвели до загибелі трьох осіб - громадян Пакистану, Непалу та Бангладеш.
У Лівані було вбито щонайменше 52 особи під час ізраїльських ударів по підтримуваному Іраном угрупованню "Хезболла".
В Ізраїлі іранський обстріл житлового будинку в Тель-Авіві, забрав життя 32-річної філіппінки, яка працювала доглядальницею. Наступного дня дев’ятеро людей загинули внаслідок прямого попадання в житловий район у Бейт-Шемеші - приблизно за 30 км на захід від Єрусалиму.
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Ну и хрен с ними , фиолетово.
Обамі це надали виключно за колір шкіри , бо жодного досягнення він не мав крім цей колір ...
Але ж у терористів "фірмена фішка" : прикривати свої дупу власними дітьми й саме через це завжди є загиблі серед дітей й в Ірані , й в Газі , й Лівані й Йемені ...
Колись на питання про ідеалогію перший аятулла вигукнув мовляв півторювати не збираюсь - усе вже давно написано в Корані .
Тобто це війна цивілізації а антицівілізацією : 7-8 століття з 21 століттям ...
А зара "посеред ночі" (якщо 8 ранку можно так називати) першим вбили світового військового злочинця -- генсека шиизму ... Тобто -- мудилу , який по усім цівілізованним нормам повинен бути відділений від держави , а по нормам 8 століття це опудало було "командуючим усього" ...
Ти Еріху Марія Ремарку росповіси про "шляхетність" Першої світової . або Ернесту Хемінуєю .
Крім того , війну об"являти не було жодної потреби -- бо вона й так була аж з 1980 року . Іран як мінімум з Ізраілем знаходився с першого дня існування свого режиму (бісноватих аятулллллл) у стані війни . Й це не фігура речі -- це юридичний факт .
Крім всього іншого -- вивчи такий термін як "казус Бейлі" -- це 100% привід для початку інтервенції на ту теріторію з якої був організован цей "казус" ...
А єдина схожись з гітлером чи ****** з усіх сторін це виключно аятоли . Бо це єдина країна , в який офіційно росповсюджується "майн кампф" . До речі й з ****** офіційним союзником є виключно Іран !!!