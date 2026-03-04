За 4 дня конфликт на Ближнем Востоке унес жизни более 870 человек, - The New York Times
Боевые действия на Ближнем Востоке, начавшиеся после масштабных ударов США и Израиля по Ирану в субботу, уже унесли жизни более 870 человек.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.
Иран заявляет о сотнях погибших
По данным Красного Полумесяца Ирана, по состоянию на понедельник в стране было убито 787 человек, среди них - много иранских чиновников.
В результате удара по школе для девочек, расположенной рядом с базой террористической организации "Корпус стражей Исламской революции" в городе Минаб, якобы погибло 175 человек.
В Бахрейне из-за атак на нефтяной танкер в порту Халифа бин Салмана погиб рабочий верфи.
В Кувейте Министерство обороны сообщило в понедельник о смерти двух солдат.
Конфликт приобретает региональный масштаб
Кроме того, в Кувейте погибли шестеро военных США. Сначала Центральное командование сообщало о трех погибших и пяти серьезно раненых в результате иранского удара по базе, где дислоцируются американские войска. Позже один из раненых умер, а тела еще двух солдат были найдены на другом военном объекте, попавшем под обстрел.
По данным Минобороны ОАЭ, по меньшей мере, одна ракета и более четырех десятков дронов нанесли разрушения в стране и привели к гибели трех человек - граждан Пакистана, Непала и Бангладеш.
В Ливане было убито по меньшей мере 52 человека во время израильских ударов по поддерживаемой Ираном группировке "Хезболла".
В Израиле иранский обстрел жилого дома в Тель-Авиве унес жизнь 32-летней филиппинки, работавшей сиделкой. На следующий день девять человек погибли в результате прямого попадания в жилой район в Бейт-Шемеше - примерно в 30 км к западу от Иерусалима.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ну и хрен с ними , фиолетово.
Обамі це надали виключно за колір шкіри , бо жодного досягнення він не мав крім цей колір ...
Але ж у терористів "фірмена фішка" : прикривати свої дупу власними дітьми й саме через це завжди є загиблі серед дітей й в Ірані , й в Газі , й Лівані й Йемені ...
Колись на питання про ідеалогію перший аятулла вигукнув мовляв півторювати не збираюсь - усе вже давно написано в Корані .
Тобто це війна цивілізації а антицівілізацією : 7-8 століття з 21 століттям ...
А зара "посеред ночі" (якщо 8 ранку можно так називати) першим вбили світового військового злочинця -- генсека шиизму ... Тобто -- мудилу , який по усім цівілізованним нормам повинен бути відділений від держави , а по нормам 8 століття це опудало було "командуючим усього" ...
Ти Еріху Марія Ремарку росповіси про "шляхетність" Першої світової . або Ернесту Хемінуєю .
Крім того , війну об"являти не було жодної потреби -- бо вона й так була аж з 1980 року . Іран як мінімум з Ізраілем знаходився с першого дня існування свого режиму (бісноватих аятулллллл) у стані війни . Й це не фігура речі -- це юридичний факт .
Крім всього іншого -- вивчи такий термін як "казус Бейлі" -- це 100% привід для початку інтервенції на ту теріторію з якої був організован цей "казус" ...
А єдина схожись з гітлером чи ****** з усіх сторін це виключно аятоли . Бо це єдина країна , в який офіційно росповсюджується "майн кампф" . До речі й з ****** офіційним союзником є виключно Іран !!!