За 4 дня конфликт на Ближнем Востоке унес жизни более 870 человек, - The New York Times

Боевые действия на Ближнем Востоке, начавшиеся после масштабных ударов США и Израиля по Ирану в субботу, уже унесли жизни более 870 человек.

Иран заявляет о сотнях погибших

По данным Красного Полумесяца Ирана, по состоянию на понедельник в стране было убито 787 человек, среди них - много иранских чиновников.

В результате удара по школе для девочек, расположенной рядом с базой террористической организации "Корпус стражей Исламской революции" в городе Минаб, якобы погибло 175 человек.

В Бахрейне из-за атак на нефтяной танкер в порту Халифа бин Салмана погиб рабочий верфи.

В Кувейте Министерство обороны сообщило в понедельник о смерти двух солдат.

Конфликт приобретает региональный масштаб

Кроме того, в Кувейте погибли шестеро военных США. Сначала Центральное командование сообщало о трех погибших и пяти серьезно раненых в результате иранского удара по базе, где дислоцируются американские войска. Позже один из раненых умер, а тела еще двух солдат были найдены на другом военном объекте, попавшем под обстрел.

По данным Минобороны ОАЭ, по меньшей мере, одна ракета и более четырех десятков дронов нанесли разрушения в стране и привели к гибели трех человек - граждан Пакистана, Непала и Бангладеш.

В Ливане было убито по меньшей мере 52 человека во время израильских ударов по поддерживаемой Ираном группировке "Хезболла".

В Израиле иранский обстрел жилого дома в Тель-Авиве унес жизнь 32-летней филиппинки, работавшей сиделкой. На следующий день девять человек погибли в результате прямого попадания в жилой район в Бейт-Шемеше - примерно в 30 км к западу от Иерусалима.