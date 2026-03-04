РУС
За 4 дня конфликт на Ближнем Востоке унес жизни более 870 человек, - The New York Times

Израиль нанес удар по совету, который выбирал нового главу Ирана

Боевые действия на Ближнем Востоке, начавшиеся после масштабных ударов США и Израиля по Ирану в субботу, уже унесли жизни более 870 человек.

Иран заявляет о сотнях погибших

По данным Красного Полумесяца Ирана, по состоянию на понедельник в стране было убито 787 человек, среди них - много иранских чиновников.

В результате удара по школе для девочек, расположенной рядом с базой террористической организации "Корпус стражей Исламской революции" в городе Минаб, якобы погибло 175 человек.

В Бахрейне из-за атак на нефтяной танкер в порту Халифа бин Салмана погиб рабочий верфи.

В Кувейте Министерство обороны сообщило в понедельник о смерти двух солдат.

Конфликт приобретает региональный масштаб

Кроме того, в Кувейте погибли шестеро военных США. Сначала Центральное командование сообщало о трех погибших и пяти серьезно раненых в результате иранского удара по базе, где дислоцируются американские войска. Позже один из раненых умер, а тела еще двух солдат были найдены на другом военном объекте, попавшем под обстрел.

По данным Минобороны ОАЭ, по меньшей мере, одна ракета и более четырех десятков дронов нанесли разрушения в стране и привели к гибели трех человек - граждан Пакистана, Непала и Бангладеш.

В Ливане было убито по меньшей мере 52 человека во время израильских ударов по поддерживаемой Ираном группировке "Хезболла".

В Израиле иранский обстрел жилого дома в Тель-Авиве унес жизнь 32-летней филиппинки, работавшей сиделкой. На следующий день девять человек погибли в результате прямого попадания в жилой район в Бейт-Шемеше - примерно в 30 км к западу от Иерусалима.

Израиль (520) Иран (876) США (7161) Ближний Восток (41)
+5
Шнобиля точно
04.03.2026 06:40 Ответить
+3
Є мапи й там чітко видно, що "школа для дівчат" знаходилася на теріторії абсолютно лігітимного військового об"єкту ... Якщо террористам з "вартовиків революції" своїх донек й унучок не жалко , то це їх проблема . Крім того - удар по військовим казармам було нанесенно в ~8 ранку , а по "школі" в 10 й було майже 2 години , що евакуювати родину й дітей подалі від бази .

Але ж у терористів "фірмена фішка" : прикривати свої дупу власними дітьми й саме через це завжди є загиблі серед дітей й в Ірані , й в Газі , й Лівані й Йемені ...
Колись на питання про ідеалогію перший аятулла вигукнув мовляв півторювати не збираюсь - усе вже давно написано в Корані .
Тобто це війна цивілізації а антицівілізацією : 7-8 століття з 21 століттям ...
04.03.2026 06:44 Ответить
+2
Може саме тому у першу світовій загинуло 18 млн. солдат ... "Шляхетні" генерали посилали своє "бидло-м"ясо" на кулеметні черги від яких загинуло 17 млн. з 18 -- тільки від кулеметів й від "шляхетності" не жаліти "м"ясо" . Загинули абсолютно невинні солдати , а зі усіх винних лише миколку другого стратили й точно не за це .

А зара "посеред ночі" (якщо 8 ранку можно так називати) першим вбили світового військового злочинця -- генсека шиизму ... Тобто -- мудилу , який по усім цівілізованним нормам повинен бути відділений від держави , а по нормам 8 століття це опудало було "командуючим усього" ...

Ти Еріху Марія Ремарку росповіси про "шляхетність" Першої світової . або Ернесту Хемінуєю .
Крім того , війну об"являти не було жодної потреби -- бо вона й так була аж з 1980 року . Іран як мінімум з Ізраілем знаходився с першого дня існування свого режиму (бісноватих аятулллллл) у стані війни . Й це не фігура речі -- це юридичний факт .

Крім всього іншого -- вивчи такий термін як "казус Бейлі" -- це 100% привід для початку інтервенції на ту теріторію з якої був організован цей "казус" ...

А єдина схожись з гітлером чи ****** з усіх сторін це виключно аятоли . Бо це єдина країна , в який офіційно росповсюджується "майн кампф" . До речі й з ****** офіційним союзником є виключно Іран !!!
04.03.2026 07:37 Ответить
Новий Верховний лідер Ірану - син покійного аятоли Моджтабу Хаменеї
04.03.2026 06:34 Ответить
Решили всей семьёй самоубится , траМпон и его завалит🤪 …
Ну и хрен с ними , фиолетово.
04.03.2026 07:30 Ответить
Це вже нобелівська премія миру, чи ще ні?
04.03.2026 06:38 Ответить
Шнобиля точно
04.03.2026 06:40 Ответить
Ну цей комітет вже не раз "обісрався" коли присудив їх премію патентованним терористам , або абсолюним неробам таким як парочка найгірших (за думкою самих американців) презідентів : Картер - Обама .
Обамі це надали виключно за колір шкіри , бо жодного досягнення він не мав крім цей колір ...
04.03.2026 07:41 Ответить
Трампон зрозумів шо йому хер шо дадуть і псіхАнув
04.03.2026 08:35 Ответить
04.03.2026 06:44 Ответить
Цивілізатори21 століття напали на антицивілізаторів посеред ночі. Це стиль Гітлера і Путіна. Для порівняння: у першу світову країни оголошували війну за кілька днів до початку бойових дій.
04.03.2026 07:03 Ответить
Може саме тому у першу світовій загинуло 18 млн. солдат ... "Шляхетні" генерали посилали своє "бидло-м"ясо" на кулеметні черги від яких загинуло 17 млн. з 18 -- тільки від кулеметів й від "шляхетності" не жаліти "м"ясо" . Загинули абсолютно невинні солдати , а зі усіх винних лише миколку другого стратили й точно не за це .

А зара "посеред ночі" (якщо 8 ранку можно так називати) першим вбили світового військового злочинця -- генсека шиизму ... Тобто -- мудилу , який по усім цівілізованним нормам повинен бути відділений від держави , а по нормам 8 століття це опудало було "командуючим усього" ...

Ти Еріху Марія Ремарку росповіси про "шляхетність" Першої світової . або Ернесту Хемінуєю .
Крім того , війну об"являти не було жодної потреби -- бо вона й так була аж з 1980 року . Іран як мінімум з Ізраілем знаходився с першого дня існування свого режиму (бісноватих аятулллллл) у стані війни . Й це не фігура речі -- це юридичний факт .

Крім всього іншого -- вивчи такий термін як "казус Бейлі" -- це 100% привід для початку інтервенції на ту теріторію з якої був організован цей "казус" ...

А єдина схожись з гітлером чи ****** з усіх сторін це виключно аятоли . Бо це єдина країна , в який офіційно росповсюджується "майн кампф" . До речі й з ****** офіційним союзником є виключно Іран !!!
04.03.2026 07:37 Ответить
США заявили, що від початку операції знищили 17 кораблів та один підводний човен Ірану
04.03.2026 07:08 Ответить
 
 