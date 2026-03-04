ЦРУ вооружает силы курдов для восстания против Ирана, - CNN
ЦРУ США работает над вооружением курдских сил с целью разжигания народного восстания в Иране.
Об этом пишет издание CNN со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно?
Собеседники заявили, что администрация Трампа ведет активные переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки.
Иранские курдские вооруженные группировки имеют тысячи бойцов, действующих вдоль иракско-иранской границы, преимущественно в Иракском Курдистане.
Несколько группировок с начала операции в Иране опубликовали публичные заявления, намекая на неизбежные действия и призывая иранские вооруженные силы к дезертирству.
Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что нанес удары по курдским силам десятками беспилотников.
По данным источника, во вторник, 3 марта, Дональд Трамп провел переговоры с президентом Демократической партии Иранского Курдистана Мустафой Хиджри. Партия была одной из групп, на которые нацелился КСИР.
Ожидается, что силы иранской курдской оппозиции примут участие в наземной операции на западе Ирана в ближайшие дни, сообщил CNN высокопоставленный чиновник иранских курдов.
"Мы считаем, что сейчас у нас есть большие шансы", - сказал собеседник.
Трамп также позвонил лидерам иракских курдов в воскресенье, чтобы обсудить военную операцию США в Иране и то, как США и курды могут сотрудничать по мере продвижения миссии, пишет издание.
Как будут действовать курды?
Собеседник CNN сказал, что идея заключается в том, чтобы курдские вооруженные силы взяли на себя иранские силы безопасности и прижали их, чтобы безоружным иранцам в крупных городах было легче выйти на улицы, не рискуя быть снова расстрелянными, как это произошло во время беспорядков в январе.
Другой американский чиновник заявил, что курды могут посеять хаос в регионе и истощить военные ресурсы иранского режима.
Другие идеи сосредоточивались на том, могут ли курды захватить и удерживать территорию в северной части Ирана, что создало бы буферную зону для Израиля.
В ЦРУ отказались от комментариев.
В то же время другой собеседник говорит, что оценки американской разведки постоянно указывают на то, что иранские курды в настоящее время не имеют влияния или ресурсов для поддержки успешного восстания против правительства.
от лише рудий може їх ще раз кинути, як зовсім недавно а Сирії
.
Всі в Ірані пам'ятають що таке корупційний шейх.
І наземну операцію військам США та Ізраїлю проводити не потрібно буде.
Решта Світу тихенько промовчать чи відведуть очі.
Вже озброювали афганську армію на противагу талібам.
Требо бути абсолютним невігласом -- 100% гуманітарієм в питаннях організації й менеджменту ,щоб ствержувати , що ЦРУ (тобто сервіс по постачанню інформації) когось може "озброювати" . Бо для "озброєння" потрібен бюджет . У Пентагону він має космічні маштаби в порівнянні з бюджетом ЦРУ .
ЦРУ зовсім не потрібен , коли Трамп відкрито закликає навіть не курдів , що були й є зараз ВІДКРИТИМ ворогом режиму , а латентних ненавистників режиму ... захоплювати владу .
У ЦРУ , у Мосада зараз є полно такої роботи , яку за них ніхто не зробить .
Виявляти й наводити авіацію на цілі зкоплення "вартових ісламу"