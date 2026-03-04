ЦРУ вооружает силы курдов для восстания против Ирана, - CNN

ЦРУ США работает над вооружением курдских сил с целью разжигания народного восстания в Иране.

Об этом пишет издание CNN со ссылкой на источники, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно?

Собеседники заявили, что администрация Трампа ведет активные переговоры с иранскими оппозиционными группами и курдскими лидерами в Ираке о предоставлении им военной поддержки.

Иранские курдские вооруженные группировки имеют тысячи бойцов, действующих вдоль иракско-иранской границы, преимущественно в Иракском Курдистане.

Несколько группировок с начала операции в Иране опубликовали публичные заявления, намекая на неизбежные действия и призывая иранские вооруженные силы к дезертирству.

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана заявил, что нанес удары по курдским силам десятками беспилотников.

По данным источника, во вторник, 3 марта, Дональд Трамп провел переговоры с президентом Демократической партии Иранского Курдистана Мустафой Хиджри. Партия была одной из групп, на которые нацелился КСИР.

Ожидается, что силы иранской курдской оппозиции примут участие в наземной операции на западе Ирана в ближайшие дни, сообщил CNN высокопоставленный чиновник иранских курдов.

"Мы считаем, что сейчас у нас есть большие шансы", - сказал собеседник.

Трамп также позвонил лидерам иракских курдов в воскресенье, чтобы обсудить военную операцию США в Иране и то, как США и курды могут сотрудничать по мере продвижения миссии, пишет издание.

Как будут действовать курды?

Собеседник CNN сказал, что идея заключается в том, чтобы курдские вооруженные силы взяли на себя иранские силы безопасности и прижали их, чтобы безоружным иранцам в крупных городах было легче выйти на улицы, не рискуя быть снова расстрелянными, как это произошло во время беспорядков в январе.

Другой американский чиновник заявил, что курды могут посеять хаос в регионе и истощить военные ресурсы иранского режима.

Другие идеи сосредоточивались на том, могут ли курды захватить и удерживать территорию в северной части Ирана, что создало бы буферную зону для Израиля.

В ЦРУ отказались от комментариев.

В то же время другой собеседник говорит, что оценки американской разведки постоянно указывают на то, что иранские курды в настоящее время не имеют влияния или ресурсов для поддержки успешного восстания против правительства.

