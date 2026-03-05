Іракські курди почали наземний наступ на Іран, - ЗМІ

Іракські курдські сили розпочали наземний наступ на територію Ірану. Про це повідомляє журналістка Fox News із посиланням на власні джерела, яку цитує Цензор.НЕТ.

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Наступ з вимкненим світлом

За даними телеканалу, тисячі курдських бійців нібито перетнули кордон і розпочали операцію на заході Ірану. Інформація поки що не підтверджена офіційно.

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість підтримки антиіранських сил у регіоні, зокрема курдських угруповань, які діють біля ірано-іракського кордону.

За даними Fox News, американські політики контактували з курдськими лідерами Іраку, які мають значні збройні формування поблизу кордону з Іраном.

Курдські збройні угруповання роками діють у прикордонних районах Ірану та Іраку. Зокрема, йдеться про організації, які виступають проти влади Ірану та періодично вступають у збройні сутички з іранськими силовими структурами.

Перед цим у всіх провінціях Іраку відбулося повне відключення електроенергії. Більшість ліній електропередачі вийшли з ладу через аварійну технічну несправність.

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Удари по Ірану

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.

Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.

Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

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