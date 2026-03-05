УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Операція США проти Ірану Зміна режиму в Ірані
16 702 91

Іракські курди почали наземний наступ на Іран, - ЗМІ

курди

Іракські курдські сили розпочали наземний наступ на територію Ірану. Про це повідомляє журналістка Fox News із посиланням на власні джерела, яку цитує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наступ з вимкненим світлом 

За даними телеканалу, тисячі курдських бійців нібито перетнули кордон і розпочали операцію на заході Ірану. Інформація поки що не підтверджена офіційно.

Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість підтримки антиіранських сил у регіоні, зокрема курдських угруповань, які діють біля ірано-іракського кордону.

За даними Fox News, американські політики контактували з курдськими лідерами Іраку, які мають значні збройні формування поблизу кордону з Іраном.

Курдські збройні угруповання роками діють у прикордонних районах Ірану та Іраку. Зокрема, йдеться про організації, які виступають проти влади Ірану та періодично вступають у збройні сутички з іранськими силовими структурами.

Перед цим у всіх провінціях Іраку відбулося повне відключення електроенергії. Більшість ліній електропередачі вийшли з ладу через аварійну технічну несправність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Іспанія заявила, що не стане "васалом" США

Удари по Ірану

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
  • Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
  • Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
  • Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський провів розмову з королем Бахрейну: обговорили захист від іранських дронів і ракет

Автор: 

Ірак (202) Іран (3478) США (26710) курди (42) наступ (292)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+33
Нічого поганого. Курди мають право.
показати весь коментар
05.03.2026 00:28 Відповісти
+31
тупе м'ясо лізло на Ізраїль за наказом аятол щоб просто дохнути пачками і поколіннями.
А от курдів шкода - в Сиріїї не зважаючи на всі заслуги проти ІДІЛ - і американці і русня їх злили, а турки і поготів. 40 мільйонів людей повинні мати СВОЮ державу, як не крути.
показати весь коментар
05.03.2026 00:35 Відповісти
+18
Звідки ви знаєте, що раніше не воювали ? Курди воюють десятиліттями на всі сторони - Ірак, Іран, Турція, Сирія - скрізь, де є курдські землі
показати весь коментар
05.03.2026 00:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Розчленують Іран по територіям народностей.
показати весь коментар
05.03.2026 00:23 Відповісти
Нічого поганого. Курди мають право.
показати весь коментар
05.03.2026 00:28 Відповісти
...і зброю!
показати весь коментар
05.03.2026 00:33 Відповісти
А раніше чого не воювали? Наказа із Вашингтона не було.
Про це і мова
показати весь коментар
05.03.2026 00:35 Відповісти
Звідки ви знаєте, що раніше не воювали ? Курди воюють десятиліттями на всі сторони - Ірак, Іран, Турція, Сирія - скрізь, де є курдські землі
показати весь коментар
05.03.2026 00:51 Відповісти
хацуціга звідки ви якцапи такі ніки придумуєте??
показати весь коментар
05.03.2026 07:03 Відповісти
Курди мали мати свою державу вже століття - але як і у випадку з нами країни Антанти вирішили інакше .
показати весь коментар
05.03.2026 08:12 Відповісти
раніше ...своїх сил було недостатньо, а зараз інши реалії і вони ними скористуються за підтримки тр
показати весь коментар
05.03.2026 08:32 Відповісти
Звідки в них те право взялося? Ніколи не було і на тебе. В Туреччині 20 млн + 8 Ірак + 12 Іран + 3 Сирія + 2 Німеччина = 45 мільйонів. Малувато буде для своєї держави. Тим паче що з Європи ніхто не вертається. А ті що зберуться відразу почнуть виявляти хто з них найкращий найсправжніший і найвеличніший курд. І уполовинять себе.
показати весь коментар
05.03.2026 00:54 Відповісти
Курди не українці де на трьох козаків два гетьмани..
показати весь коментар
05.03.2026 01:00 Відповісти
насправді у курдів "гетьманів" завжи було *********. В одному тільки іранському східному Курдістані діють п'ять основних курдських партій - Демократична партія Східного Курдистану, Партія вільного життя Курдистану, Організація праці Курдистану, Партія свободи Курдистану та Революційне товариство трудящих Східного Курдистану. Два тижні тому вони оголосили про створенння Альянсу політичних сил Східного Курдистану, першочерговим завданням якого є боротьба за повалення режиму Ісламської Республіки, реалізація права курдського народу на самовизначення та створення демократичного режиму в Східному Курдистані на основі політичної волі народу. На даному етапі партії мають намір підтримувати протести всіх народів Ірану проти чинної влади. Основою будь-якої співпраці з іншими силами стане визнання національних прав курдів, прийняття демократії та відмова від будь-яких форм диктатури.
показати весь коментар
05.03.2026 01:31 Відповісти

Так, Курдистан як єдина незалежна держава ніколи не існував у ********* розумінні, але курди є корінним народом з власною культурою, розселеним на землях, які після розпаду Османської імперії (початок XX ст.) розділили між Туреччиною, Іраком, Іраном та Сирією. Розподіл стався через міжнародні договори (Лозаннська конференція 1923 р.), де західні держави проігнорували курдські інтереси, залишивши їх найбільшим у світі народом без власної держави.
Основні цікаві факти:
Спроби незалежності: У 1920-х роках існувало Королівство Курдистан, а пізніше - республіки (Араратська, Мехабадська), але всі вони були придушені Туреччиною або іншими державами.
Розподіл: Після Першої світової війни та Лозаннського договору (1923) етнічні курдські землі були розділені між чотирма сусідніми країнами.
******** статус: На сьогодні єдиним офіційно визнаним утворенням є https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2586%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%259A%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD&ved=2ahUKEwimnP7kv4eTAxVVlGoFHZ90N5IQy_kOegQIBBAD&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw1zZmEHNucL608_qJycVJLh&ust=1772756785360000 Іракський Курдистан, який має статус широкої автономії
.Населення: Близько 25-35 мільйонів курдів проживають переважно на територіях Туреччини, Ірану, Іраку, Сирії та Вірменіі....
Курди продовжують боротьбу за створення ,,Великого Курдистану'' або за отримання автономії у складі згаданих країн.
показати весь коментар
05.03.2026 02:40 Відповісти
Це "максималістська" мапа, яка не відображує ********* розселення курдів. На цій мапі прослідковується тупе бажання тих, хто малював, мати вихід до трьох морів, і кордони курдів "натягнуто на глобус".

Якщо що, я підтримую створення незалежної курдської держави на території ******** Туреччини, Ірану, Іраку та Сирії.
показати весь коментар
05.03.2026 08:30 Відповісти
При всій повазі,так ніхто ж і не пише про ******* розселення Курдів. В опису ж сказано що це територія яка була розділена між 4 краінами - сусідами ще більш ніж 100 років тому. Так само як узяти карту де жили Украінці в той самий час - то ті територіі будут значно більшими ніж сучвсна кврта Украіни.....
показати весь коментар
05.03.2026 10:05 Відповісти
Типова імперська маячня
показати весь коментар
05.03.2026 06:23 Відповісти
Імперець ви я бачу - більшість держав нашого світу якраз мають менше ніж 45 лямів населення . То шо в світі мають залишитися десятка два держав виходить .
показати весь коментар
05.03.2026 07:18 Відповісти
Атака клонав!
показати весь коментар
05.03.2026 07:23 Відповісти
А там і азери з турками підключаться.
показати весь коментар
05.03.2026 00:30 Відповісти
Ленинский принцип самоопределения наций.
показати весь коментар
05.03.2026 07:10 Відповісти
Надають іранці курдам в черговий раз підзатильників і на цьому епопея закінчиться. А в Вашингтоні скажуть: "Соррі", ви вже якось самі. В'єтнам і Афганістан не дадуть збрехати. Не в перший раз кидали зі США підставляють своїх союзників. союзників.
показати весь коментар
05.03.2026 10:50 Відповісти
Турки ще можуть допомогти
показати весь коментар
05.03.2026 00:29 Відповісти
Курдам????
показати весь коментар
05.03.2026 00:35 Відповісти
Ну, ляпнула людина, не думаючи.
показати весь коментар
05.03.2026 00:49 Відповісти
Тупе м'ясо за наказом Трампа полізло воювати до Ірану
показати весь коментар
05.03.2026 00:29 Відповісти
А тобі яка цікавість в тому?
показати весь коментар
05.03.2026 00:35 Відповісти
пролистав та забув.
А ти мабуть переживаєш як би гегемону там роги не поотшибали?
показати весь коментар
05.03.2026 00:37 Відповісти
Москалику, ти не ванга а так просто лайно.
показати весь коментар
05.03.2026 00:40 Відповісти
а ти хто, тупий ухилянт, що добрався до Англії?
Це головне що ти зробив у своєму нікчемному житті.
показати весь коментар
05.03.2026 00:44 Відповісти
Тіки москаль може кидати пред"яви будь кому, поза очі.
Згинь шльондра.
показати весь коментар
05.03.2026 00:47 Відповісти
Судячи з твоїх постів у тебе давно все просто.
Як у всіх умствено відсталих.
показати весь коментар
05.03.2026 01:10 Відповісти
Розкажи як ти любиш Україну, ухилянт
показати весь коментар
05.03.2026 01:07 Відповісти
якцап чий Крим?
показати весь коментар
05.03.2026 07:06 Відповісти
тупе м'ясо лізло на Ізраїль за наказом аятол щоб просто дохнути пачками і поколіннями.
А от курдів шкода - в Сиріїї не зважаючи на всі заслуги проти ІДІЛ - і американці і русня їх злили, а турки і поготів. 40 мільйонів людей повинні мати СВОЮ державу, як не крути.
показати весь коментар
05.03.2026 00:35 Відповісти
Да но в современных реалиях это невозможно и курдам придеться воевать сразу как минимум против трех стран где находятся их анклавы и эта борьба обречена на неудачу
показати весь коментар
05.03.2026 01:17 Відповісти
Все можливе в час великих змін.
показати весь коментар
05.03.2026 02:00 Відповісти
як же це вийшло що "м'ясо" лізло щоб дохнути пачками а населення більше чим України і так не зменшилося , то хто виходить м'ясо??
показати весь коментар
05.03.2026 07:09 Відповісти
В них шалена народжуваність, як і у всіх оверрелігійних громад. З Україною порівнювати не коректно, порівнюйте з іншими арабами.
показати весь коментар
05.03.2026 10:34 Відповісти
Это как Путин вооружал Донбасс. Какой цирк.
показати весь коментар
05.03.2026 00:32 Відповісти
Щось мені підказує, що прості іранці навряд цьому зрадіють.
показати весь коментар
05.03.2026 00:34 Відповісти
35% населення ірану це азери
показати весь коментар
05.03.2026 00:37 Відповісти
В першу чергу вони іранці. І їм зайди нах не треба.
показати весь коментар
05.03.2026 00:39 Відповісти
Курди зайдуть тільки на ті землі, де живуть курди. А їх в Ірані досить багато в західних провінціях. І навряд чи вони підуть далі, де живуть перси
показати весь коментар
05.03.2026 00:55 Відповісти
Тоді яким чином це допоможе поваленню режиму?
показати весь коментар
05.03.2026 01:08 Відповісти
А нащо заходити туди де вони й так живуть?
показати весь коментар
05.03.2026 01:12 Відповісти
Дурне запитання - вони державності не мають .
показати весь коментар
05.03.2026 07:20 Відповісти
у 2025 році ,закінчилося право аренди на курдські землі ,які іслам віддав як туреччині так і Ірану ,але досі документ ігнорують ,тому війна буде ,курди вже зі зброєю ...
показати весь коментар
05.03.2026 10:36 Відповісти
підуть чи не підуть - це залежить віл позиції інших протестувальників. Новостворений два тижні тому Альянс політичних сил Східного Курдистану чітко завив, що основою будь-якої співпраці з іншими силами стане визнання національних прав курдів, прийняття демократії та відмова від будь-яких форм диктатури.
показати весь коментар
05.03.2026 01:43 Відповісти
Позиція правильна.
показати весь коментар
05.03.2026 02:07 Відповісти
насправді азербайджанців у Ірану 16 відсотків від загальної чисельності населення.
показати весь коментар
05.03.2026 01:38 Відповісти
Де юре згідно даних Ірану. А я про де факто.
показати весь коментар
05.03.2026 02:33 Відповісти
так, різні джерела дають різні цифри. Деякі малюють навіть до 40 відсотків, але такі високі цифри досить сумнівні.
показати весь коментар
05.03.2026 02:54 Відповісти
Україні треба наймати курдів мочити мокшар.
показати весь коментар
05.03.2026 00:44 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=fg647Ok3g1o https://www.youtube.com/watch?v=Валерій Чалий, дипломат, колишній посол України в США, та Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, зібрались у студії LIGA.net, щоб знайти відповіді на питання:

Надцікаво оптимістичний також аналіз
показати весь коментар
05.03.2026 00:44 Відповісти
ще є мастурбованість світова
показати весь коментар
05.03.2026 07:11 Відповісти
Курди чи не єдина велика нація, яка не має власної держави. Пора вже починати строїти власну країну.
показати весь коментар
05.03.2026 00:59 Відповісти
Это строительство обречено на провал ибо это война сразу как минимум против трех стран :Турции,Сирии,Ирака ну и Ирана
показати весь коментар
05.03.2026 01:19 Відповісти
краще б ви сруязикі були приречені на провал за межами свого масковського болота... Лізе сюди наволоч своєю оиганиною
показати весь коментар
05.03.2026 07:12 Відповісти
А винуваті в тому мовчки сидять і мовчать . Курди як і ми мали ше в 20 роки 20 століття мати власні держави але Антанта вирішила інакше .
показати весь коментар
05.03.2026 07:22 Відповісти
І, що цікаво, курдам для побудови власної держави треба йти воювати в Іран. Чогось курдам ніхто не каже: "Ось тут де ви живете, ми вам виділимо територію й будуйте державу" (а це в основному Туреччина й Ірак).
показати весь коментар
05.03.2026 02:14 Відповісти
Ну так ну так - ось ЗУНР вирішило так зробити і шо ?
показати весь коментар
05.03.2026 07:23 Відповісти
не повезло нам жити в часи дюни
показати весь коментар
05.03.2026 00:59 Відповісти
Душманам в Афгані теж допомогали.
показати весь коментар
05.03.2026 01:10 Відповісти
І майбутніх засновників "Аль-Каїди" там теж фінансували.
показати весь коментар
05.03.2026 01:16 Відповісти
Іхтамнєт? Але, звісно, це зовсім інше.
показати весь коментар
05.03.2026 01:10 Відповісти
показати весь коментар
05.03.2026 02:34 Відповісти
Цікаво, а як на це відреагують самі іранці, не режим?
показати весь коментар
05.03.2026 06:40 Відповісти
Так само як і режим. Окрім затятої опозиції на грошах штатів зайд не чекають. Тим паче зі зброєю. Окупант всюди буде окупантом
показати весь коментар
05.03.2026 06:50 Відповісти
Іран імперія - такшо ваша аналогія не аналогія .
показати весь коментар
05.03.2026 07:25 Відповісти
Штати теж імперія, і що?

У Ірані величезна кількість людей глибоко релігійні у іслам з усіма цими релігійними заборонами і саме це пропонує їм їхня влада. Тому там підтримка на дуже високому рівні.
показати весь коментар
05.03.2026 10:06 Відповісти
Ну що, рижий (ну той що ні разу не підофіл) почав наземну операцію проти Ірану, але життями курдів. Так, саме тими курдами яких штати неоднаразово кидали як в Іраку так і в Сирії Як то кажуть "лох не мамонт".
показати весь коментар
05.03.2026 08:56 Відповісти
Ніхто, нікуди і ніякі курди не наступають. Панове! Згідно даних карти бойових дій - ворог в 20 км. від Запоріжжя! У нас свій клопіт і горе!
показати весь коментар
05.03.2026 09:11 Відповісти
Как посмєлі пятакі от родного навоза оторвать! Бистро назад глазкі, под копитца!
Ввєрх нє смотрєть, там русскій взгляд горізонти бороздіт!
показати весь коментар
05.03.2026 10:01 Відповісти
что то уж источник у цензора.. своеобразный... и слишком "жёлтый", но в ближайшие сутки-двое, вероятно они таки действительно начнут наступление и активируют свои силы внутри Ирана (в Иране около 10 млн населения - курды). На текущий момент ясно что они готовятся, и Иран вкурсе этого, и активно работает соими шахедами по Ираку, но массовых действий всё ещё нету
показати весь коментар
05.03.2026 10:07 Відповісти
Ну так Трамп дал им дофига оружия и заверил полной полной поддержкой . Турция 🇹🇷 наверно безумно рада.
показати весь коментар
05.03.2026 19:38 Відповісти
 
 