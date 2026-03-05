Іракські курди почали наземний наступ на Іран, - ЗМІ
Іракські курдські сили розпочали наземний наступ на територію Ірану. Про це повідомляє журналістка Fox News із посиланням на власні джерела, яку цитує Цензор.НЕТ.
Наступ з вимкненим світлом
За даними телеканалу, тисячі курдських бійців нібито перетнули кордон і розпочали операцію на заході Ірану. Інформація поки що не підтверджена офіційно.
Раніше повідомлялося, що США розглядають можливість підтримки антиіранських сил у регіоні, зокрема курдських угруповань, які діють біля ірано-іракського кордону.
За даними Fox News, американські політики контактували з курдськими лідерами Іраку, які мають значні збройні формування поблизу кордону з Іраном.
Курдські збройні угруповання роками діють у прикордонних районах Ірану та Іраку. Зокрема, йдеться про організації, які виступають проти влади Ірану та періодично вступають у збройні сутички з іранськими силовими структурами.
Перед цим у всіх провінціях Іраку відбулося повне відключення електроенергії. Більшість ліній електропередачі вийшли з ладу через аварійну технічну несправність.
Удари по Ірану
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
- Армія оборони Ізраїлю повідомляла, що задіяла понад 200 винищувачів для ударів по 500 цілях в Ірані.
- Ввечері 28 лютого високопоставлений ізраїльський чиновник заявив агентству Reuters, що верховний лідер Ірану Алі Хаменеї був убитий сьогодні вранці в результаті авіаудару Ізраїлю по Ірану. Його тіло вже знайшли.
- Згодом президент США Дональд Трамп підтвердив смерть аятоли Хаменеї.
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Про це і мова
Так, Курдистан як єдина незалежна держава ніколи не існував у ********* розумінні, але курди є корінним народом з власною культурою, розселеним на землях, які після розпаду Османської імперії (початок XX ст.) розділили між Туреччиною, Іраком, Іраном та Сирією. Розподіл стався через міжнародні договори (Лозаннська конференція 1923 р.), де західні держави проігнорували курдські інтереси, залишивши їх найбільшим у світі народом без власної держави.
Основні цікаві факти:
Спроби незалежності: У 1920-х роках існувало Королівство Курдистан, а пізніше - республіки (Араратська, Мехабадська), але всі вони були придушені Туреччиною або іншими державами.
Розподіл: Після Першої світової війни та Лозаннського договору (1923) етнічні курдські землі були розділені між чотирма сусідніми країнами.
******** статус: На сьогодні єдиним офіційно визнаним утворенням є https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2586%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%259A%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD&ved=2ahUKEwimnP7kv4eTAxVVlGoFHZ90N5IQy_kOegQIBBAD&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw1zZmEHNucL608_qJycVJLh&ust=1772756785360000 Іракський Курдистан, який має статус широкої автономії
.Населення: Близько 25-35 мільйонів курдів проживають переважно на територіях Туреччини, Ірану, Іраку, Сирії та Вірменіі....
Курди продовжують боротьбу за створення ,,Великого Курдистану'' або за отримання автономії у складі згаданих країн.
Якщо що, я підтримую створення незалежної курдської держави на території ******** Туреччини, Ірану, Іраку та Сирії.
А ти мабуть переживаєш як би гегемону там роги не поотшибали?
Це головне що ти зробив у своєму нікчемному житті.
Згинь шльондра.
Як у всіх умствено відсталих.
А от курдів шкода - в Сиріїї не зважаючи на всі заслуги проти ІДІЛ - і американці і русня їх злили, а турки і поготів. 40 мільйонів людей повинні мати СВОЮ державу, як не крути.
Надцікаво оптимістичний також аналіз
У Ірані величезна кількість людей глибоко релігійні у іслам з усіма цими релігійними заборонами і саме це пропонує їм їхня влада. Тому там підтримка на дуже високому рівні.
Ввєрх нє смотрєть, там русскій взгляд горізонти бороздіт!