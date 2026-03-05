Иракские курды начали наземное наступление на Иран, - СМИ

Иракские курдские силы начали наземное наступление на территорию Ирана. Об этом сообщает журналистка Fox News со ссылкой на собственные источники, которую цитирует Цензор.НЕТ.

Наступление с выключенным светом

По данным телеканала, тысячи курдских бойцов якобы пересекли границу и начали операцию на западе Ирана. Информация пока не подтверждена официально.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность поддержки антииранских сил в регионе, в частности курдских группировок, действующих у ирано-иракской границы.

По данным Fox News, американские политики контактировали с курдскими лидерами Ирака, которые имеют значительные вооруженные формирования вблизи границы с Ираном.

Курдские вооруженные группировки годами действуют в приграничных районах Ирана и Ирака. В частности, речь идет об организациях, которые выступают против власти Ирана и периодически вступают в вооруженные столкновения с иранскими силовыми структурами.

Перед этим во всех провинциях Ирака произошло полное отключение электроэнергии. Большинство линий электропередачи вышли из строя из-за аварийной технической неисправности.

Удары по Ирану

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.

Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.

Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

