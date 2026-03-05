РУС
11 331 83

Иракские курды начали наземное наступление на Иран, - СМИ

курди

Иракские курдские силы начали наземное наступление на территорию Ирана. Об этом сообщает журналистка Fox News со ссылкой на собственные источники, которую цитирует Цензор.НЕТ.

Наступление с выключенным светом 

По данным телеканала, тысячи курдских бойцов якобы пересекли границу и начали операцию на западе Ирана. Информация пока не подтверждена официально.

Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность поддержки антииранских сил в регионе, в частности курдских группировок, действующих у ирано-иракской границы.

По данным Fox News, американские политики контактировали с курдскими лидерами Ирака, которые имеют значительные вооруженные формирования вблизи границы с Ираном.

Курдские вооруженные группировки годами действуют в приграничных районах Ирана и Ирака. В частности, речь идет об организациях, которые выступают против власти Ирана и периодически вступают в вооруженные столкновения с иранскими силовыми структурами.

Перед этим во всех провинциях Ирака произошло полное отключение электроэнергии. Большинство линий электропередачи вышли из строя из-за аварийной технической неисправности.

Удары по Ирану

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
  • Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
  • Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
  • Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.

Ирак (21) Иран (901) США (7178) курды (3) наступление (162)
Топ комментарии
+21
Нічого поганого. Курди мають право.
05.03.2026 00:28 Ответить
+20
тупе м'ясо лізло на Ізраїль за наказом аятол щоб просто дохнути пачками і поколіннями.
А от курдів шкода - в Сиріїї не зважаючи на всі заслуги проти ІДІЛ - і американці і русня їх злили, а турки і поготів. 40 мільйонів людей повинні мати СВОЮ державу, як не крути.
05.03.2026 00:35 Ответить
+12
Курдам????
05.03.2026 00:35 Ответить
Розчленують Іран по територіям народностей.
05.03.2026 00:23 Ответить
Нічого поганого. Курди мають право.
05.03.2026 00:28 Ответить
...і зброю!
05.03.2026 00:33 Ответить
А раніше чого не воювали? Наказа із Вашингтона не було.
Про це і мова
05.03.2026 00:35 Ответить
Звідки ви знаєте, що раніше не воювали ? Курди воюють десятиліттями на всі сторони - Ірак, Іран, Турція, Сирія - скрізь, де є курдські землі
05.03.2026 00:51 Ответить
хацуціга звідки ви якцапи такі ніки придумуєте??
показать весь комментарий
Курди мали мати свою державу вже століття - але як і у випадку з нами країни Антанти вирішили інакше .
показать весь комментарий
раніше ...своїх сил було недостатньо, а зараз інши реалії і вони ними скористуються за підтримки тр
показать весь комментарий
Звідки в них те право взялося? Ніколи не було і на тебе. В Туреччині 20 млн + 8 Ірак + 12 Іран + 3 Сирія + 2 Німеччина = 45 мільйонів. Малувато буде для своєї держави. Тим паче що з Європи ніхто не вертається. А ті що зберуться відразу почнуть виявляти хто з них найкращий найсправжніший і найвеличніший курд. І уполовинять себе.
05.03.2026 00:54 Ответить
Курди не українці де на трьох козаків два гетьмани..
показать весь комментарий
насправді у курдів "гетьманів" завжи було *********. В одному тільки іранському східному Курдістані діють п'ять основних курдських партій - Демократична партія Східного Курдистану, Партія вільного життя Курдистану, Організація праці Курдистану, Партія свободи Курдистану та Революційне товариство трудящих Східного Курдистану. Два тижні тому вони оголосили про створенння Альянсу політичних сил Східного Курдистану, першочерговим завданням якого є боротьба за повалення режиму Ісламської Республіки, реалізація права курдського народу на самовизначення та створення демократичного режиму в Східному Курдистані на основі політичної волі народу. На даному етапі партії мають намір підтримувати протести всіх народів Ірану проти чинної влади. Основою будь-якої співпраці з іншими силами стане визнання національних прав курдів, прийняття демократії та відмова від будь-яких форм диктатури.
показать весь комментарий
Так, Курдистан як єдина незалежна держава ніколи не існував у ********* розумінні, але курди є корінним народом з власною культурою, розселеним на землях, які після розпаду Османської імперії (початок XX ст.) розділили між Туреччиною, Іраком, Іраном та Сирією. Розподіл стався через міжнародні договори (Лозаннська конференція 1923 р.), де західні держави проігнорували курдські інтереси, залишивши їх найбільшим у світі народом без власної держави.
Основні цікаві факти:
Спроби незалежності: У 1920-х роках існувало Королівство Курдистан, а пізніше - республіки (Араратська, Мехабадська), але всі вони були придушені Туреччиною або іншими державами.
Розподіл: Після Першої світової війни та Лозаннського договору (1923) етнічні курдські землі були розділені між чотирма сусідніми країнами.
******** статус: На сьогодні єдиним офіційно визнаним утворенням є https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2586%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%259A%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD&ved=2ahUKEwimnP7kv4eTAxVVlGoFHZ90N5IQy_kOegQIBBAD&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw1zZmEHNucL608_qJycVJLh&ust=1772756785360000 Іракський Курдистан, який має статус широкої автономії
.Населення: Близько 25-35 мільйонів курдів проживають переважно на територіях Туреччини, Ірану, Іраку, Сирії та Вірменіі....
Курди продовжують боротьбу за створення ,,Великого Курдистану'' або за отримання автономії у складі згаданих країн.
05.03.2026 02:40 Ответить
Це "максималістська" мапа, яка не відображує ********* розселення курдів. На цій мапі прослідковується тупе бажання тих, хто малював, мати вихід до трьох морів, і кордони курдів "натягнуто на глобус".

Якщо що, я підтримую створення незалежної курдської держави на території ******** Туреччини, Ірану, Іраку та Сирії.
05.03.2026 08:30 Ответить
Типова імперська маячня
05.03.2026 06:23 Ответить
Імперець ви я бачу - більшість держав нашого світу якраз мають менше ніж 45 лямів населення . То шо в світі мають залишитися десятка два держав виходить .
показать весь комментарий
Атака клонав!
показать весь комментарий
А там і азери з турками підключаться.
показать весь комментарий
Ленинский принцип самоопределения наций.
показать весь комментарий
Турки ще можуть допомогти
показать весь комментарий
Курдам????
показать весь комментарий
Ну, ляпнула людина, не думаючи.
показать весь комментарий
Тупе м'ясо за наказом Трампа полізло воювати до Ірану
показать весь комментарий
А тобі яка цікавість в тому?
показать весь комментарий
пролистав та забув.
А ти мабуть переживаєш як би гегемону там роги не поотшибали?
показать весь комментарий
Москалику, ти не ванга а так просто лайно.
показать весь комментарий
а ти хто, тупий ухилянт, що добрався до Англії?
Це головне що ти зробив у своєму нікчемному житті.
показать весь комментарий
Тіки москаль може кидати пред"яви будь кому, поза очі.
Згинь шльондра.
показать весь комментарий
Судячи з твоїх постів у тебе давно все просто.
Як у всіх умствено відсталих.
показать весь комментарий
Розкажи як ти любиш Україну, ухилянт
показать весь комментарий
якцап чий Крим?
показать весь комментарий
тупе м'ясо лізло на Ізраїль за наказом аятол щоб просто дохнути пачками і поколіннями.
А от курдів шкода - в Сиріїї не зважаючи на всі заслуги проти ІДІЛ - і американці і русня їх злили, а турки і поготів. 40 мільйонів людей повинні мати СВОЮ державу, як не крути.
05.03.2026 00:35 Ответить
Да но в современных реалиях это невозможно и курдам придеться воевать сразу как минимум против трех стран где находятся их анклавы и эта борьба обречена на неудачу
показать весь комментарий
Все можливе в час великих змін.
показать весь комментарий
як же це вийшло що "м'ясо" лізло щоб дохнути пачками а населення більше чим України і так не зменшилося , то хто виходить м'ясо??
показать весь комментарий
Это как Путин вооружал Донбасс. Какой цирк.
показать весь комментарий
Щось мені підказує, що прості іранці навряд цьому зрадіють.
показать весь комментарий
35% населення ірану це азери
показать весь комментарий
В першу чергу вони іранці. І їм зайди нах не треба.
показать весь комментарий
Курди зайдуть тільки на ті землі, де живуть курди. А їх в Ірані досить багато в західних провінціях. І навряд чи вони підуть далі, де живуть перси
показать весь комментарий
Тоді яким чином це допоможе поваленню режиму?
показать весь комментарий
А нащо заходити туди де вони й так живуть?
показать весь комментарий
Дурне запитання - вони державності не мають .
показать весь комментарий
підуть чи не підуть - це залежить віл позиції інших протестувальників. Новостворений два тижні тому Альянс політичних сил Східного Курдистану чітко завив, що основою будь-якої співпраці з іншими силами стане визнання національних прав курдів, прийняття демократії та відмова від будь-яких форм диктатури.
показать весь комментарий
Позиція правильна.
показать весь комментарий
насправді азербайджанців у Ірану 16 відсотків від загальної чисельності населення.
показать весь комментарий
Де юре згідно даних Ірану. А я про де факто.
показать весь комментарий
так, різні джерела дають різні цифри. Деякі малюють навіть до 40 відсотків, але такі високі цифри досить сумнівні.
показать весь комментарий
Україні треба наймати курдів мочити мокшар.
показать весь комментарий
https://www.youtube.com/watch?v=fg647Ok3g1o https://www.youtube.com/watch?v=Валерій Чалий, дипломат, колишній посол України в США, та Ігор Семиволос, директор Центру близькосхідних досліджень, зібрались у студії LIGA.net, щоб знайти відповіді на питання:

Надцікаво оптимістичний також аналіз
показать весь комментарий
Українці ситі *найоптимістичнішими заявами*.
показать весь комментарий
ще є мастурбованість світова
показать весь комментарий
Там уже 10 країн Європи на Марс тікати зібралися..... Один оптимізм.
показать весь комментарий
Курди чи не єдина велика нація, яка не має власної держави. Пора вже починати строїти власну країну.
показать весь комментарий
Это строительство обречено на провал ибо это война сразу как минимум против трех стран :Турции,Сирии,Ирака ну и Ирана
показать весь комментарий
краще б ви сруязикі були приречені на провал за межами свого масковського болота... Лізе сюди наволоч своєю оиганиною
показать весь комментарий
А винуваті в тому мовчки сидять і мовчать . Курди як і ми мали ше в 20 роки 20 століття мати власні держави але Антанта вирішила інакше .
показать весь комментарий
І, що цікаво, курдам для побудови власної держави треба йти воювати в Іран. Чогось курдам ніхто не каже: "Ось тут де ви живете, ми вам виділимо територію й будуйте державу" (а це в основному Туреччина й Ірак).
показать весь комментарий
Ну так ну так - ось ЗУНР вирішило так зробити і шо ?
показать весь комментарий
не повезло нам жити в часи дюни
показать весь комментарий
Душманам в Афгані теж допомогали.
показать весь комментарий
І майбутніх засновників "Аль-Каїди" там теж фінансували.
показать весь комментарий
Іхтамнєт? Але, звісно, це зовсім інше.
показать весь комментарий
Цікаво, а як на це відреагують самі іранці, не режим?
показать весь комментарий
Так само як і режим. Окрім затятої опозиції на грошах штатів зайд не чекають. Тим паче зі зброєю. Окупант всюди буде окупантом
показать весь комментарий
Іран імперія - такшо ваша аналогія не аналогія .
показать весь комментарий
Ну що, рижий (ну той що ні разу не підофіл) почав наземну операцію проти Ірану, але життями курдів. Так, саме тими курдами яких штати неоднаразово кидали як в Іраку так і в Сирії Як то кажуть "лох не мамонт".
показать весь комментарий
Ніхто, нікуди і ніякі курди не наступають. Панове! Згідно даних карти бойових дій - ворог в 20 км. від Запоріжжя! У нас свій клопіт і горе!
показать весь комментарий
