Иракские курды начали наземное наступление на Иран, - СМИ
Иракские курдские силы начали наземное наступление на территорию Ирана. Об этом сообщает журналистка Fox News со ссылкой на собственные источники, которую цитирует Цензор.НЕТ.
Наступление с выключенным светом
По данным телеканала, тысячи курдских бойцов якобы пересекли границу и начали операцию на западе Ирана. Информация пока не подтверждена официально.
Ранее сообщалось, что США рассматривают возможность поддержки антииранских сил в регионе, в частности курдских группировок, действующих у ирано-иракской границы.
По данным Fox News, американские политики контактировали с курдскими лидерами Ирака, которые имеют значительные вооруженные формирования вблизи границы с Ираном.
Курдские вооруженные группировки годами действуют в приграничных районах Ирана и Ирака. В частности, речь идет об организациях, которые выступают против власти Ирана и периодически вступают в вооруженные столкновения с иранскими силовыми структурами.
Перед этим во всех провинциях Ирака произошло полное отключение электроэнергии. Большинство линий электропередачи вышли из строя из-за аварийной технической неисправности.
Удары по Ирану
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпическая ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
- Армия обороны Израиля сообщила, что задействовала более 200 истребителей для ударов по 500 целям в Иране.
- Вечером 28 февраля высокопоставленный израильский чиновник заявил агентству Reuters, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи был убит сегодня утром в результате авиаудара Израиля по Ирану. Его тело уже нашли.
- Впоследствии президент США Дональд Трамп подтвердил смерть аятоллы Хаменеи.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Про це і мова
Так, Курдистан як єдина незалежна держава ніколи не існував у ********* розумінні, але курди є корінним народом з власною культурою, розселеним на землях, які після розпаду Османської імперії (початок XX ст.) розділили між Туреччиною, Іраком, Іраном та Сирією. Розподіл стався через міжнародні договори (Лозаннська конференція 1923 р.), де західні держави проігнорували курдські інтереси, залишивши їх найбільшим у світі народом без власної держави.
Основні цікаві факти:
Спроби незалежності: У 1920-х роках існувало Королівство Курдистан, а пізніше - республіки (Араратська, Мехабадська), але всі вони були придушені Туреччиною або іншими державами.
Розподіл: Після Першої світової війни та Лозаннського договору (1923) етнічні курдські землі були розділені між чотирма сусідніми країнами.
******** статус: На сьогодні єдиним офіційно визнаним утворенням є https://www.google.com/url?sa=i&source=web&rct=j&url=https://uk.wikipedia.org/wiki/%25D0%2586%25D1%2580%25D0%25B0%25D0%25BA%25D1%2581%25D1%258C%25D0%25BA%25D0%25B8%25D0%25B9_%25D0%259A%25D1%2583%25D1%2580%25D0%25B4%25D0%25B8%25D1%2581%25D1%2582%25D0%25B0%25D0%25BD&ved=2ahUKEwimnP7kv4eTAxVVlGoFHZ90N5IQy_kOegQIBBAD&opi=89978449&cd&psig=AOvVaw1zZmEHNucL608_qJycVJLh&ust=1772756785360000 Іракський Курдистан, який має статус широкої автономії
.Населення: Близько 25-35 мільйонів курдів проживають переважно на територіях Туреччини, Ірану, Іраку, Сирії та Вірменіі....
Курди продовжують боротьбу за створення ,,Великого Курдистану'' або за отримання автономії у складі згаданих країн.
Якщо що, я підтримую створення незалежної курдської держави на території ******** Туреччини, Ірану, Іраку та Сирії.
А ти мабуть переживаєш як би гегемону там роги не поотшибали?
Це головне що ти зробив у своєму нікчемному житті.
Згинь шльондра.
Як у всіх умствено відсталих.
А от курдів шкода - в Сиріїї не зважаючи на всі заслуги проти ІДІЛ - і американці і русня їх злили, а турки і поготів. 40 мільйонів людей повинні мати СВОЮ державу, як не крути.
Надцікаво оптимістичний також аналіз