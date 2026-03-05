Иракские курды отрицают пересечение границы с Ираном, - The Guardian
Курдские чиновники в Ираке опровергли сообщения о том, что их силы начали вторжение в Иран.
Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
Азиз Ахмад, заместитель руководителя аппарата премьер-министра Курдистана в Ираке, заявил:
"Ни один иракский курд не пересек границу. Это неправда"
Журналист Axios, который ранее сообщил о начале наступления, удалил пост и опубликовал обновление:
"Существуют противоречивые сообщения о том, что сейчас происходит на северо-западе Ирана вблизи границы с Ираком. Неясно, началось ли уже наземное наступление ирано-курдских ополченцев или может быть начато в ближайшие часы. Высокопоставленный чиновник одной из ирано-курдских фракций опроверг мне, что началось наземное наступление".
Что предшествовало?
Ранее издание CNN сообщало, что ЦРУ вооружает силы курдов для восстания против Ирана.
Впоследствии СМИ сообщили, что иракские курды начали наземное наступление на Иран.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
що, знову по своїм граблям?
Як так могло статися у наймогутнішій країні світу США президентов став абсолютний двієчник з усіх всіх предметів - незнайко "Кто больше учится - тот больше знает,. Но кто больше знает - тот больше забывает,. А кто больше забывает - тот меньше знает. Так скажите ради чего учиться".
https://youtu.be/-vPF6yTumdQ?t=36