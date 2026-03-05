РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13243 посетителя онлайн
Новости Смена режима в Иране
1 054 12

Иракские курды отрицают пересечение границы с Ираном, - The Guardian

Курды начали наступление на Иран: что известно?

Курдские чиновники в Ираке опровергли сообщения о том, что их силы начали вторжение в Иран.

Об этом пишет The Guardian, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

Азиз Ахмад, заместитель руководителя аппарата премьер-министра Курдистана в Ираке, заявил:

"Ни один иракский курд не пересек границу. Это неправда"

Журналист Axios, который ранее сообщил о начале наступления, удалил пост и опубликовал обновление:

"Существуют противоречивые сообщения о том, что сейчас происходит на северо-западе Ирана вблизи границы с Ираком. Неясно, началось ли уже наземное наступление ирано-курдских ополченцев или может быть начато в ближайшие часы. Высокопоставленный чиновник одной из ирано-курдских фракций опроверг мне, что началось наземное наступление".

Читайте: Сенат не поддержал инициативу, которая должна была обязать Трампа прекратить удары по Ирану без разрешения Конгресса

Что предшествовало?

Ранее издание CNN сообщало, что ЦРУ вооружает силы курдов для восстания против Ирана.

Впоследствии СМИ сообщили, что иракские курды начали наземное наступление на Иран.

Читайте также: Советники Трампа предлагают объявить победу и завершить кампанию против Ирана как можно быстрее, - CNN

Автор: 

Ирак (21) Иран (901) курды (3)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Трампон і тут намахався - прям клон Путіна - що не робить все не то
показать весь комментарий
05.03.2026 08:57 Ответить
+4
Курди будуть дивитись, чого досягнуть американці. Бо у Трампа є звичка кидати своїх спільників у критичні моменти.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:07 Ответить
+3
Курди вже відійшли - навіть не зайшовши в Іран - дивні новини нас накривають
показать весь комментарий
05.03.2026 08:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Трампон і тут намахався - прям клон Путіна - що не робить все не то
показать весь комментарий
05.03.2026 08:57 Ответить
"Ап! и тигры у ног моих сели"(с). Ну может позднее, пока карты не те.
показать весь комментарий
05.03.2026 08:57 Ответить
Курди вже відійшли - навіть не зайшовши в Іран - дивні новини нас накривають
показать весь комментарий
05.03.2026 08:58 Ответить
Курди будуть дивитись, чого досягнуть американці. Бо у Трампа є звичка кидати своїх спільників у критичні моменти.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:07 Ответить
Так в Сірії курдів жорстко США кинули...
показать весь комментарий
05.03.2026 09:24 Ответить
Це зрозуміло. Їх там нет.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:08 Ответить
курди, вже були прокинуті в сирії, піндосами.
що, знову по своїм граблям?
показать весь комментарий
05.03.2026 09:08 Ответить
Трампло кине курдів, Ізраїль і простих іранців як робив це не раз.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:09 Ответить
Сирійських курдів американці колись вже киданули, тож може іракські курди щось підозрюють? 🤔
показать весь комментарий
05.03.2026 09:14 Ответить
Наступ завершено. Розходимося.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:15 Ответить
Іран заслуговує бути порваним на шматки.
показать весь комментарий
05.03.2026 09:15 Ответить
"Миротворець планетарного масштабу" Трамп.

Як так могло статися у наймогутнішій країні світу США президентов став абсолютний двієчник з усіх всіх предметів - незнайко "Кто больше учится - тот больше знает,. Но кто больше знает - тот больше забывает,. А кто больше забывает - тот меньше знает. Так скажите ради чего учиться".

https://youtu.be/-vPF6yTumdQ?t=36
показать весь комментарий
05.03.2026 09:19 Ответить
 
 