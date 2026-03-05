Иракские курды отрицают пересечение границы с Ираном, - The Guardian

Курдские чиновники в Ираке опровергли сообщения о том, что их силы начали вторжение в Иран.

Об этом пишет The Guardian

Что известно?

Азиз Ахмад, заместитель руководителя аппарата премьер-министра Курдистана в Ираке, заявил:

"Ни один иракский курд не пересек границу. Это неправда"

Журналист Axios, который ранее сообщил о начале наступления, удалил пост и опубликовал обновление:

"Существуют противоречивые сообщения о том, что сейчас происходит на северо-западе Ирана вблизи границы с Ираком. Неясно, началось ли уже наземное наступление ирано-курдских ополченцев или может быть начато в ближайшие часы. Высокопоставленный чиновник одной из ирано-курдских фракций опроверг мне, что началось наземное наступление".

Что предшествовало?

Ранее издание CNN сообщало, что ЦРУ вооружает силы курдов для восстания против Ирана.

Впоследствии СМИ сообщили, что иракские курды начали наземное наступление на Иран.

