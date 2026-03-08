Посольство США в Багдаде обстреляли "Катюши", - Reuters
Вечером субботы, 7 марта, посольство США в столице Ирака подверглось ракетному обстрелу. Для ударов использовались ракеты "Катюша".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию агентства Reuters.
Детали атаки
Как рассказали очевидцы, около 21:00 по местному времени в центре Багдада вблизи посольства прогремели взрывы.
Высокопоставленный иракский чиновник службы безопасности сообщил агентству Reuters, что система противовоздушной обороны C-RAM сбила одну из ракет и что ни одна из них не упала на территорию посольства. Жертв среди американцев нет.
"Это нападение свидетельствует о том, что иракские боевики, поддерживающие Иран и пообещавшие отомстить за убийство верховного лидера Ирана, расширили круг своих целей, добавив к военным базам США в иракском Курдистане и энергетическим объектам еще и посольство США", - говорится в материале.
Реакция властей Ирака
Сообщается, что премьер-министр страны Мохаммед Шия аль-Судани приказал силам безопасности разыскать лиц, причастных к запуску ракет, назвав нападавших "преступной группировкой, действующей вне закона и не представляющей волю иракского народа".
Reuters отмечает, что эта атака стала первым обстрелом посольства США за более чем два года. Последний раз подобный инцидент фиксировали в конце 2023 года. Тогда дипломатическое учреждение подверглось минометном обстрелу проиранских боевиков из-за поддержки Штатами Израиля в войне против ХАМАС в Газе.
катюші - це НЕ ракети; це РСЗВ. Мінімальна дальність БМ-13 - 1 кілометр
І що таке РСЗВ? Частіш всього - "некерований снаряд, що рухається в повітрі, внаслідок реактивного руху...
І курдів він не зміг затягнути у свою війну, немає колишньої довіри до США.
Європі шана, що не відволікається від підтримки України на 5-й рік війни, яку розгорнув на її території московський диктатор, аби викреслити з історії і знищити український народ, роззброєний і зраджений американськими політиками, та не повелася на участь у сторонній авантюрі божевільного, що розбурхав осине гніздо з непередбачуваним наслідками.
«Адскую пушку» (Hell Cannon) - импровизированную артиллерию, использующую бытовые газовые баллоны в качестве снарядов.
Щосю не видно "натравлювателів"... Це мабуть, вони наліпили на герб СРСР, усю земну кулю?