Посольство США в Багдаде обстреляли "Катюши", - Reuters

Вечером субботы, 7 марта, посольство США в столице Ирака подверглось ракетному обстрелу. Для ударов использовались ракеты "Катюша".

Детали атаки

Как рассказали очевидцы, около 21:00 по местному времени в центре Багдада вблизи посольства прогремели взрывы.

Высокопоставленный иракский чиновник службы безопасности сообщил агентству Reuters, что система противовоздушной обороны C-RAM сбила одну из ракет и что ни одна из них не упала на территорию посольства. Жертв среди американцев нет.

"Это нападение свидетельствует о том, что иракские боевики, поддерживающие Иран и пообещавшие отомстить за убийство верховного лидера Ирана, расширили круг своих целей, добавив к военным базам США в иракском Курдистане и энергетическим объектам еще и посольство США", - говорится в материале.

Реакция властей Ирака

Сообщается, что премьер-министр страны Мохаммед Шия аль-Судани приказал силам безопасности разыскать лиц, причастных к запуску ракет, назвав нападавших "преступной группировкой, действующей вне закона и не представляющей волю иракского народа".

Reuters отмечает, что эта атака стала первым обстрелом посольства США за более чем два года. Последний раз подобный инцидент фиксировали в конце 2023 года. Тогда дипломатическое учреждение подверглось минометном обстрелу проиранских боевиков из-за поддержки Штатами Израиля в войне против ХАМАС в Газе.

