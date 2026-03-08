РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7527 посетителей онлайн
Новости Удары США по Ирану Смена режима в Иране
5 527 33

Посольство США в Багдаде обстреляли "Катюши", - Reuters

Посольство США в Багдаде

Вечером субботы, 7 марта, посольство США в столице Ирака подверглось ракетному обстрелу. Для ударов использовались ракеты "Катюша".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на публикацию агентства Reuters.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Детали атаки

Как рассказали очевидцы, около 21:00 по местному времени в центре Багдада вблизи посольства прогремели взрывы.

Высокопоставленный иракский чиновник службы безопасности сообщил агентству Reuters, что система противовоздушной обороны C-RAM сбила одну из ракет и что ни одна из них не упала на территорию посольства. Жертв среди американцев нет.

"Это нападение свидетельствует о том, что иракские боевики, поддерживающие Иран и пообещавшие отомстить за убийство верховного лидера Ирана, расширили круг своих целей, добавив к военным базам США в иракском Курдистане и энергетическим объектам еще и посольство США", - говорится в материале.

Читайте также: США поддержали план передачи нефтяного месторождения "Лукойла" в Ираке американской фирме, ‒ Bloomberg

Реакция властей Ирака

Сообщается, что премьер-министр страны Мохаммед Шия аль-Судани приказал силам безопасности разыскать лиц, причастных к запуску ракет, назвав нападавших "преступной группировкой, действующей вне закона и не представляющей волю иракского народа".

Reuters отмечает, что эта атака стала первым обстрелом посольства США за более чем два года. Последний раз подобный инцидент фиксировали в конце 2023 года. Тогда дипломатическое учреждение подверглось минометном обстрелу проиранских боевиков из-за поддержки Штатами Израиля в войне против ХАМАС в Газе.

Читайте также: Иракские курды отрицают пересечение границы с Ираном, - The Guardian

Автор: 

Ирак (23) посольство (124) США (7216) атака (849)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
У Тромба ж усі "козирі на руках", але після того як він 28 лютого вбив Хаменеї разом з іншими аятоллами та вищою верхівкою Ірану, явно щось йде не так ...
І курдів він не зміг затягнути у свою війну, немає колишньої довіри до США.
Європі шана, що не відволікається від підтримки України на 5-й рік війни, яку розгорнув на її території московський диктатор, аби викреслити з історії і знищити український народ, роззброєний і зраджений американськими політиками, та не повелася на участь у сторонній авантюрі божевільного, що розбурхав осине гніздо з непередбачуваним наслідками.
показать весь комментарий
08.03.2026 02:54 Ответить
+9
то не катюші. То Божа роса в обличчя трампу
показать весь комментарий
08.03.2026 02:03 Ответить
+7
Воно (Тромб) не лише уже "всіх перемогло", але ще дурне й мстиве, заявило - "прем'єр-міністре Стармере, вони (авіаносці) нам більше не потрібні... Але ми пам'ятатимемо. Нам не потрібні люди, які вступають у війну після того, як ми вже перемогли".
показать весь комментарий
08.03.2026 03:35 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
то не катюші. То Божа роса в обличчя трампу
показать весь комментарий
08.03.2026 02:03 Ответить
так то й не катюши були, а якийсь «Кассам» - твердопаливний снаряд кустарного виготовлення. Використовується із старих водопровідних труб

показать весь комментарий
08.03.2026 03:51 Ответить
ммда... пошла жара...
показать весь комментарий
08.03.2026 02:08 Ответить
добре що не на студебекерах, як під час 2СВ. Це б було зовсім іронічно
показать весь комментарий
08.03.2026 02:09 Ответить
Ага
показать весь комментарий
08.03.2026 02:39 Ответить
Бред.
катюші - це НЕ ракети; це РСЗВ. Мінімальна дальність БМ-13 - 1 кілометр
показать весь комментарий
08.03.2026 02:41 Ответить
нащо ти це мені пишеш? я щось писав з цього приводу?
показать весь комментарий
08.03.2026 02:55 Ответить
rakete) - літальний апарат, що рухається в просторі внаслідок дії реактивного руху, що виникає внаслідок відкидання частини власної маси (робочого тіла) апарата без використання речовини з навколишнього середовища.
І що таке РСЗВ? Частіш всього - "некерований снаряд, що рухається в повітрі, внаслідок реактивного руху...
показать весь комментарий
08.03.2026 08:09 Ответить
а еще интересно какое там КВО (круговое вероятное отклонение)
показать весь комментарий
08.03.2026 07:38 Ответить
В источнике rockets, т.е. подразумевались неуправляемые РС. В отличие, от missiles, которыми называются управляемые.
показать весь комментарий
08.03.2026 02:52 Ответить
У Тромба ж усі "козирі на руках", але після того як він 28 лютого вбив Хаменеї разом з іншими аятоллами та вищою верхівкою Ірану, явно щось йде не так ...
І курдів він не зміг затягнути у свою війну, немає колишньої довіри до США.
Європі шана, що не відволікається від підтримки України на 5-й рік війни, яку розгорнув на її території московський диктатор, аби викреслити з історії і знищити український народ, роззброєний і зраджений американськими політиками, та не повелася на участь у сторонній авантюрі божевільного, що розбурхав осине гніздо з непередбачуваним наслідками.
показать весь комментарий
08.03.2026 02:54 Ответить
... немає колишньої довіри до США... ну, і хто йому дохтор?
показать весь комментарий
08.03.2026 03:11 Ответить
Воно (Тромб) не лише уже "всіх перемогло", але ще дурне й мстиве, заявило - "прем'єр-міністре Стармере, вони (авіаносці) нам більше не потрібні... Але ми пам'ятатимемо. Нам не потрібні люди, які вступають у війну після того, як ми вже перемогли".
показать весь комментарий
08.03.2026 03:35 Ответить
Ще один дебіл що захищає союзника *****.
показать весь комментарий
08.03.2026 03:13 Ответить
У цього рудого йолопа та його тупих радників немає жодної стратегії навіть на день наперед. Все вирішують імпульсивність непомірна пиха, самозакоханність та класичний нарцисизм. Які там козирі. А щасливий випадок з Мадурою ще більше поволочив трампа у самодурство. Треба Европі (та й Україні) якось красиво його послати на х поступово...
показать весь комментарий
08.03.2026 07:13 Ответить
Таким макаром в хід скоро підуть бомбарди 16 ст.
показать весь комментарий
08.03.2026 03:17 Ответить
газовий баллон - зброя Сірії
«Адскую пушку» (Hell Cannon) - импровизированную артиллерию, использующую бытовые газовые баллоны в качестве снарядов.
показать весь комментарий
08.03.2026 03:55 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2026 06:32 Ответить
а катапульты?
показать весь комментарий
08.03.2026 07:40 Ответить
Ще до ковіду науковці стверджували, що планета перенаселення і людство не виживе- зникне, коли будуть вичерпані ресурси. Хтось заперечив - людство виживе, але треба зменшити кількість людей при допомозі епідемій або воєн. Тому хтось сварить мусульман і вони воюють. Можливо, що те ж джерело натравило Путіна на нас. Мета така ж.
показать весь комментарий
08.03.2026 04:10 Ответить
Кляті рептилоїди?
показать весь комментарий
08.03.2026 04:19 Ответить
Божк... Яке ж воно "натравлене"... А хто "натравлював" Миколу ІІ, на початок І СВітової війни? А хто Леніна "натравлював", на Україну, Грузію, Польщу? Хто "натравлював" Сталіна, на Фінляндію, Польщу, Румунію? Хто "натравлював" СРСР, на Афганістан?
Щосю не видно "натравлювателів"... Це мабуть, вони наліпили на герб СРСР, усю земну кулю?
показать весь комментарий
08.03.2026 08:15 Ответить
показать весь комментарий
08.03.2026 06:15 Ответить
Насупна "вундервафля".
показать весь комментарий
08.03.2026 06:49 Ответить
У тої "вундервафлі" навіть немає запального отвору... Товариш служив у "кремлівському полку", і вони туди лазили, та перевіряли...
показать весь комментарий
08.03.2026 08:18 Ответить
Біля посольства США в Осло пролунав вибух
показать весь комментарий
08.03.2026 07:29 Ответить
Відповідь має бути з "Ванюші"
показать весь комментарий
08.03.2026 07:34 Ответить
Вашингтон звертався до Москви з проханням припинити передачу Ірану розвідувальної інформації, яку Тегеран може використовувати для ударів по американських військових. Про це розповів спецпосланник президента США Стів Віткофф під час пресконференції на борту президентського літака.
показать весь комментарий
08.03.2026 07:45 Ответить
Від Багдаду до кордону з Іраном не менше 120 кілометрів. Заявлена дальність стрільби Катюш близько 8-9 кілометрів. Питання - хто стріляв?
показать весь комментарий
08.03.2026 08:34 Ответить
 
 