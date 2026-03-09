Российский дрон попал в частный сектор Сум: есть пострадавшие
Российский беспилотник атаковал частный сектор на окраине Сум. В результате удара пострадали двое местных жителей, также повреждены несколько домов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.
Удар БПЛА по жилому сектору
По его словам, российский дрон попал в районе частной застройки на окраине города.
Легкие травмы получили 74-летний мужчина и 73-летняя женщина - владельцы дома. Медики скорой помощи оказали им необходимую помощь на месте происшествия, от госпитализации супруги отказались.
В результате удара повреждены кровля, окна и веранда дома, в который попал беспилотник. Также повреждения зафиксированы еще в двух соседних домах.
Информация о последствиях атаки уточняется.
Атака на Краматорск
- Накануне российские войска нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области. В результате атаки погиб 65-летний мужчина, также повреждены десятки жилых домов. Российские войска применили три авиабомбы ФАБ-250 с модулем УМПК и ударили по частному сектору города.
Дипломаты чтото пишут, кроме твитора своего ? Или только єрмак в этой стране имеет полномочия общаться с кем то