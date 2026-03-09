Российский дрон попал в частный сектор Сум: есть пострадавшие

Российский беспилотник атаковал частный сектор на окраине Сум. В результате удара пострадали двое местных жителей, также повреждены несколько домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар БПЛА по жилому сектору

По его словам, российский дрон попал в районе частной застройки на окраине города.

Легкие травмы получили 74-летний мужчина и 73-летняя женщина - владельцы дома. Медики скорой помощи оказали им необходимую помощь на месте происшествия, от госпитализации супруги отказались.

В результате удара повреждены кровля, окна и веранда дома, в который попал беспилотник. Также повреждения зафиксированы еще в двух соседних домах.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Читайте также: Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные силы

Атака на Краматорск

Накануне российские войска нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области. В результате атаки погиб 65-летний мужчина, также повреждены десятки жилых домов. Российские войска применили три авиабомбы ФАБ-250 с модулем УМПК и ударили по частному сектору города.

Читайте также: "Украинцы нас прикроют": Fox News после скандала выпустил новый сюжет об украинских беспилотниках. ВИДЕО