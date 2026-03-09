РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8859 посетителей онлайн
Новости Атака БПЛА на Сумы
772 5

Российский дрон попал в частный сектор Сум: есть пострадавшие

Россияне увеличивают количество атакующих БПЛА

Российский беспилотник атаковал частный сектор на окраине Сум. В результате удара пострадали двое местных жителей, также повреждены несколько домов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил глава Сумской городской военной администрации Сергей Кривошеенко.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удар БПЛА по жилому сектору

По его словам, российский дрон попал в районе частной застройки на окраине города.

Легкие травмы получили 74-летний мужчина и 73-летняя женщина - владельцы дома. Медики скорой помощи оказали им необходимую помощь на месте происшествия, от госпитализации супруги отказались.

В результате удара повреждены кровля, окна и веранда дома, в который попал беспилотник. Также повреждения зафиксированы еще в двух соседних домах.

Информация о последствиях атаки уточняется.

Читайте также: Россияне атакуют Украину "шахедами", - Воздушные силы

Атака на Краматорск

  • Накануне российские войска нанесли авиаудар по Краматорску Донецкой области. В результате атаки погиб 65-летний мужчина, также повреждены десятки жилых домов. Российские войска применили три авиабомбы ФАБ-250 с модулем УМПК и ударили по частному сектору города.

Читайте также: "Украинцы нас прикроют": Fox News после скандала выпустил новый сюжет об украинских беспилотниках. ВИДЕО

Автор: 

беспилотник (2908) обстрел (15227) Сумская область (2113) Сумы (479) Сумский район (529)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
один???за вечір в новинах вже не меньш як три....
показать весь комментарий
09.03.2026 00:34 Ответить
Бумкнуло потужно десь 5 хв тому ... завтра дізнаємось що це було
показать весь комментарий
09.03.2026 00:42 Ответить
головне щоб люди живі та цілі б.....
показать весь комментарий
09.03.2026 00:43 Ответить
ООн уже уведомили ?
Дипломаты чтото пишут, кроме твитора своего ? Или только єрмак в этой стране имеет полномочия общаться с кем то
показать весь комментарий
09.03.2026 00:35 Ответить
ні,експертів по збиттю дронів відправили рятувати тяжко накуплене в Абу-Дабі......
показать весь комментарий
09.03.2026 00:39 Ответить
 
 