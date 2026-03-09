Ворог ударив по Запоріжжю: палає вантажівка (оновлено). ФОТОрепортаж
Зранку 9 березня війська РФ завдали удару по Запоріжжю.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Росіяни атакували Запоріжжя. Внаслідок атаки палає вантажівка. Щодо стану водія - інформація уточнюється", - йдеться у повідомленні.
Обстріли за добу
За даними ОВА, троє людей поранені внаслідок ворожих атак по Запорізькому та Пологівському районах.
Загалом упродовж доби окупанти завдали 805 ударів по 36 населених пунктах Запорізької області.
- Війська РФ здійснили 18 авіаційних ударів по Комишувасі, Веселянці, Барвинівці, Новоукраїнці, Юрківці, Оріхову, Воздвижівці, Верхній Терсі, Копанях, Загірному, Гуляйпільському та Чарівному.
- 556 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Біленьке, Михайлівку, Новоолександрівку, Широке, Лисогірку, Степногірськ, Приморське, Лук’янівське, Павлівку, Оріхів, Гуляйполе, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я, Мирне, Чарівне, Святопетрівку, Староукраїнку, Зелене, Варварівку, Добропілля та Нове Запоріжжя.
- Зафіксовано 6 обстрілів з РСЗВ по Степногірську, Новоандріївці, Малій Токмачці, Мирному, Святопетрівці та Верхній Терсі.
- 225 артилерійських ударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Лук’янівському, Павлівці, Оріхову, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Білогір’ю, Святопетрівці, Староукраїнці, Варварівці, Добропіллю та Новому Запоріжжю.
- Надійшло 29 повідомлень про пошкодження житла, автівок та об’єктів інфраструктури.
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