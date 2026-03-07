Вночі рашисти атакували Запоріжжя: поранено немовля. ФОТОрепортаж

Російські окупанти вночі атакували Запоріжжя. Через обстріл поранено немовля, у багатоповерхівці пошкоджено вікна у десятках квартир.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

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"Через ворожий обстріл Запоріжжя поранено немовля. Зараз медики доставляють дитину до лікарні.

Попередньо, у 30-ти квартирах пошкоджено вікна", - йдеться в повідомленні.

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Наслідки атаки













