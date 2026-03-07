1 459 1
Ночью рашисты атаковали Запорожье: ранен младенец. ФОТОРЕПОРТАЖ
Российские оккупанты ночью атаковали Запорожье. В результате обстрела ранен младенец, в многоэтажке повреждены окна в десятках квартир.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
"В результате вражеского обстрела Запорожья ранен младенец. Сейчас медики доставляют ребенка в больницу.
Предварительно, в 30 квартирах повреждены окна", - говорится в сообщении.
Последствия атаки
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Андрей Варгола
показать весь комментарий07.03.2026 16:47 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль