Ночью рашисты атаковали Запорожье: ранен младенец. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты ночью атаковали Запорожье. В результате обстрела ранен младенец, в многоэтажке повреждены окна в десятках квартир.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

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"В результате вражеского обстрела Запорожья ранен младенец. Сейчас медики доставляют ребенка в больницу.

Предварительно, в 30 квартирах повреждены окна", - говорится в сообщении.

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Последствия атаки













