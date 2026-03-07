РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12987 посетителей онлайн
Новости Фото Атака на Запорожье
1 459 1

Ночью рашисты атаковали Запорожье: ранен младенец. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российские оккупанты ночью атаковали Запорожье. В результате обстрела ранен младенец, в многоэтажке повреждены окна в десятках квартир.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В результате вражеского обстрела Запорожья ранен младенец. Сейчас медики доставляют ребенка в больницу.

Предварительно, в 30 квартирах повреждены окна", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Два человека погибли в результате российских ударов по Харьковской области

Последствия атаки

Обстрел Запорожья: ранен младенец, поврежден дом
Обстрел Запорожья: ранен младенец, поврежден дом
Обстрел Запорожья: ранен младенец, поврежден дом
Обстрел Запорожья: ранен младенец, поврежден дом
Обстрел Запорожья: ранен младенец, поврежден дом
Обстрел Запорожья: ранен младенец, поврежден дом
Обстрел Запорожья: ранен младенец, поврежден дом

Автор: 

Запорожье (2943) обстрел (33105) Запорожская область (4442) Запорожский район (603)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Фізична ліквідація скаженого Пуйла стає невідворотньою. Пуйло не залишає інших варіантів для України.
показать весь комментарий
07.03.2026 16:47 Ответить
 
 