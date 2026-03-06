Два человека погибли вследствие российских ударов по Харьковщине

Вследствие российских атак по Харьковщине погибли два человека.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия вражеских атак

По данным следствия, 6 марта около 13:00 вражеский FPV-дрон нанес удар по населенному пункту Землянки Чугуевского района. Погиб 70-летний мужчина.

Также около 16:30 российский БПЛА (предварительно типа "Гербера") атаковал населенный пункт Каменная Яруга Чугуевского района. Повреждены дома, хозяйственные постройки. Информация о пострадавших не поступала.

Также установлено, что 5 марта около 10:20 беспилотник попал по поселку Купянск-Узловой Купянского района. Погиб 65-летний мужчина.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Удар дронов по Харькову и Каменной Яруге: повреждено частное домовладение, произошел пожар