РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7725 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Харьковщина
254 1

Два человека погибли вследствие российских ударов по Харьковщине

Российские обстрелы Харьковщины: двое погибших

Вследствие российских атак по Харьковщине погибли два человека.

Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Последствия вражеских атак 

По данным следствия, 6 марта около 13:00 вражеский FPV-дрон нанес удар по населенному пункту Землянки Чугуевского района. Погиб 70-летний мужчина.

Также около 16:30 российский БПЛА (предварительно типа "Гербера") атаковал населенный пункт Каменная Яруга Чугуевского района. Повреждены дома, хозяйственные постройки. Информация о пострадавших не поступала.

Также установлено, что 5 марта около 10:20 беспилотник попал по поселку Купянск-Узловой Купянского района. Погиб 65-летний мужчина.

Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины).

Читайте также: Удар дронов по Харькову и Каменной Яруге: повреждено частное домовладение, произошел пожар

Автор: 

обстрел (15181) Харьковская область (2220) Купянский район (638) Чугуевский район (316) Куп’янськ-Вузловий (21) Землянки (1) Каменная Яруга (2)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
06.03.2026 23:20 Ответить
 
 