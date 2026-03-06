Два человека погибли вследствие российских ударов по Харьковщине
Вследствие российских атак по Харьковщине погибли два человека.
Об этом сообщает Харьковская областная прокуратура, информирует Цензор.НЕТ.
Последствия вражеских атак
По данным следствия, 6 марта около 13:00 вражеский FPV-дрон нанес удар по населенному пункту Землянки Чугуевского района. Погиб 70-летний мужчина.
Также около 16:30 российский БПЛА (предварительно типа "Гербера") атаковал населенный пункт Каменная Яруга Чугуевского района. Повреждены дома, хозяйственные постройки. Информация о пострадавших не поступала.
Также установлено, что 5 марта около 10:20 беспилотник попал по поселку Купянск-Узловой Купянского района. Погиб 65-летний мужчина.
Начато досудебное расследование по фактам совершения военных преступлений (ст. 438 УК Украины).
