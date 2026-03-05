Удар дронов по Харькову и Каменной Яруге: повреждено частное домовладение, произошел пожар

В ночь на 5 марта оккупанты атаковали Харьков и поселок Каменная Яруга ударными дронами. Зафиксированы попадания, возникли пожары.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и Чугуевский городской голова Галина Минаева.

Обстрел Харьковщины

Россияне нанесли авиаудар беспилотником, предварительно типа "Герань", по поселку Каменная Яруга.

"Зафиксировано попадание в хозяйственную постройку частного домовладения. Произошел пожар. Пострадавших нет", - отметила Минаева.

Удар по Харькову

Ночью враг атаковал Харьков "шахедами". Удары зафиксированы в двух районах.

"Зафиксирован удар вражеским дроном "шахед" по Основянскому району города. Падение БПЛА типа Шахед имеем в Индустриальном районе", - сообщил Терехов.

Но отметил, что в настоящее время уточняются последствия.

