РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13243 посетителя онлайн
Новости Атака БпЛА на Харьков Атака дронов на Харьковщину
588 2

Удар дронов по Харькову и Каменной Яруге: повреждено частное домовладение, произошел пожар

Россия атаковала Харьков и область БПЛА: есть попадания

В ночь на 5 марта оккупанты атаковали Харьков и поселок Каменная Яруга ударными дронами. Зафиксированы попадания, возникли пожары.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и Чугуевский городской голова Галина Минаева.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Обстрел Харьковщины

Россияне нанесли авиаудар беспилотником, предварительно типа "Герань", по поселку Каменная Яруга.

"Зафиксировано попадание в хозяйственную постройку частного домовладения. Произошел пожар. Пострадавших нет", - отметила Минаева.

Удар по Харькову

Ночью враг атаковал Харьков "шахедами". Удары зафиксированы в двух районах.

"Зафиксирован удар вражеским дроном "шахед" по Основянскому району города. Падение БПЛА типа Шахед имеем в Индустриальном районе", - сообщил Терехов.

Но отметил, что в настоящее время уточняются последствия.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вечером 4 марта РФ атакует Украину дронами (обновлено)

Автор: 

обстрел (15171) Харьков (1626) Харьковская область (2219) Харьковский район (684) Чугуевский район (316) Каменная Яруга (1)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
@ (мова оригіналу):
"За время проведения "Курской операции"с августа 2024 по апрель 2025 и нахождения на территории России ВСУ не было ни одного случая сопротивления или партизанских действий со стороны местного населения Курской области."
показать весь комментарий
05.03.2026 07:23 Ответить
 
 