Удар дронов по Харькову и Каменной Яруге: повреждено частное домовладение, произошел пожар
В ночь на 5 марта оккупанты атаковали Харьков и поселок Каменная Яруга ударными дронами. Зафиксированы попадания, возникли пожары.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и Чугуевский городской голова Галина Минаева.
Обстрел Харьковщины
Россияне нанесли авиаудар беспилотником, предварительно типа "Герань", по поселку Каменная Яруга.
"Зафиксировано попадание в хозяйственную постройку частного домовладения. Произошел пожар. Пострадавших нет", - отметила Минаева.
Удар по Харькову
Ночью враг атаковал Харьков "шахедами". Удары зафиксированы в двух районах.
"Зафиксирован удар вражеским дроном "шахед" по Основянскому району города. Падение БПЛА типа Шахед имеем в Индустриальном районе", - сообщил Терехов.
Но отметил, что в настоящее время уточняются последствия.
