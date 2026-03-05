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Новини Атака БпЛА на Харків Атака дронів на Харківщину
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Удар дронів по Харкову та Кам’яній Ярузі: пошкоджено приватне домоволодіння, сталася пожежа

Росія атакувала Харків і область БпЛА: є влучання

У ніч на 5 березня окупанти атакували Харків та селище Кам’яна Яруга ударними дронами. Зафіксовано влучання, виникли пожежі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та Чугуївський міський голова Галина Мінаєва.

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Обстріл Харківщини

Росіяни завдали авіаудару безпілотником, попередньо типу "Герань", по селищу Кам’яна Яруга.

"Зафіксовано влучання у господарчу споруду приватного домоволодіння. Сталася пожежа. Постраждалих осіб немає", - зазначила Мінаєва.

Удар по Харкову

Вночі ворог атакував Харків "шахедами". Удари зафіксовані у двох районах.

"Зафіксовано удар ворожим дроном "шахед" по Основʼянському району міста. Падіння БПЛа типу Шахед маємо в Індустріальному районі", - повідомив Терехов.

Та зазначив,  що наразі уточнюються наслідки.

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Автор: 

обстріл (34432) Харків (6132) Харківська область (2822) Харківський район (933) Чугуївський район (401) Кам’яна Яруга (5)
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@ (мова оригіналу):
"За время проведения "Курской операции"с августа 2024 по апрель 2025 и нахождения на территории России ВСУ не было ни одного случая сопротивления или партизанских действий со стороны местного населения Курской области."
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05.03.2026 07:23 Відповісти
 
 