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Новини Атака безпілотників
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Увечері 4 березня РФ атакує Україну дронами (оновлено)

Атака шахедів 4 березня

Увечері середи, 4 березня, триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих БпЛА

О 18:23 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

О 19:03 - Ворожі БпЛА у напрямку Харкова із заходу.

Оновлена інформація

О 20:20 - Ворожий БпЛА в р-ні. Затоки у напрямку Білгород-Дністровського.

О 20:30 - Активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

О 20:44 - Пуски КАБ на Дніпропетровщині.

О 20:48 -  Ворожий БпЛА у напрямку Харкова з південного-сходу.

О 21:05 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

О 22:06 - Повітряні сили повідомляють про рух ударних БпЛА:

  • В акваторії Чорного моря у напрямку Затоки;
  • В районі Баштанки (Миколаївщина) у напрямку Кривого Рогу;
  • В районі Чугуєва, Слобожанське, Шевченкове (Харківщина) курс західний.
  • Пуски КАБ на Запоріжжі.

О 22:36 - БпЛА наближається до Одеси з Чорного моря.

Оновлена інформація

О 23:13 - Ворожі БпЛА повз Суми південно-західним курсом.

Оновлена інформація

О 00:09 - Ворожі БпЛА рухаються з Харківщини у напрямку Павлограду.

О 00:20 - Ворожі БпЛА західніше Полтави у напрямку Кременчука.

Оновлена інформація

О 00:52 - Групи ворожих БпЛА, що на Херсонщині рухаються у напрямку Кривого Рогу.

О 00:53 - Ворожі БпЛА наближаються до Кам'янського з півночі.

Оновлена інформація

О 01:49  Повітряні сили ЗСУ повідомляють:

  • Ворожі БпЛА північніше Кривого Рогу, курс постійно змінюється.
  • БпЛА у напрямку Харкова з півдня.
  • БпЛА на Сумщині рухаються у напрямку Сум з півночі та заходу.
  • БпЛА у напрямку Чернігова з півночі.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

Дивіться: Місцеві жителі оприлюднили кадри ракетної атаки на Тегеран. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник БпЛА (5950) обстріл (34415) атака (1624) Шахед (2257)
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І... ? Верховний їх всі позбиває
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04.03.2026 20:14 Відповісти
Ага, шашликами.
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04.03.2026 22:01 Відповісти
під асфальт закатає
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05.03.2026 06:05 Відповісти
Чому тільки шашликами, ще може великими шматками асфальту, на який витратив під час війни до 500 мільярдів бюджетних коштів.
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04.03.2026 22:25 Відповісти
Чоловік дуже гарно зауважив на рахунок знайденого Шахеда в саудитів типу герань. Насправді це Іран виготовляє шахеди і відразу підписує герань.І москаль не робить жодних шахедів
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04.03.2026 23:30 Відповісти
Раша не має так багато дронів як раніше. Згоріли в Ірані.
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05.03.2026 00:34 Відповісти
На Кривий Ріг ціла прорва налетіла. Над домом летіли так низенько, що жив би на 9-му поверсі, шваброю позбивав би.
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05.03.2026 01:49 Відповісти
 
 