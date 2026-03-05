Увечері 4 березня РФ атакує Україну дронами (оновлено)

Увечері середи, 4 березня, триває атака російських дронів на українські міста.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

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Рух ворожих БпЛА

О 18:23 - Група БпЛА з акваторії Чорного моря курсом на Одещину.

О 19:03 - Ворожі БпЛА у напрямку Харкова із заходу.

Оновлена інформація

О 20:20 - Ворожий БпЛА в р-ні. Затоки у напрямку Білгород-Дністровського.

О 20:30 - Активність ворожої тактичної авіації на східному та південно-східному напрямках. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

О 20:44 - Пуски КАБ на Дніпропетровщині.

О 20:48 - Ворожий БпЛА у напрямку Харкова з південного-сходу.

О 21:05 - Активність ворожої тактичної авіації на північно-східному напрямку. Загроза застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

Оновлена інформація

О 22:06 - Повітряні сили повідомляють про рух ударних БпЛА:

В акваторії Чорного моря у напрямку Затоки;

В районі Баштанки (Миколаївщина) у напрямку Кривого Рогу;

В районі Чугуєва, Слобожанське, Шевченкове (Харківщина) курс західний.

Пуски КАБ на Запоріжжі.

О 22:36 - БпЛА наближається до Одеси з Чорного моря.

Оновлена інформація

О 23:13 - Ворожі БпЛА повз Суми південно-західним курсом.

Оновлена інформація

О 00:09 - Ворожі БпЛА рухаються з Харківщини у напрямку Павлограду.

О 00:20 - Ворожі БпЛА західніше Полтави у напрямку Кременчука.

Оновлена інформація

О 00:52 - Групи ворожих БпЛА, що на Херсонщині рухаються у напрямку Кривого Рогу.

О 00:53 - Ворожі БпЛА наближаються до Кам'янського з півночі.

Оновлена інформація

О 01:49 Повітряні сили ЗСУ повідомляють:

Ворожі БпЛА північніше Кривого Рогу, курс постійно змінюється.

БпЛА у напрямку Харкова з півдня.

БпЛА на Сумщині рухаються у напрямку Сум з півночі та заходу.

БпЛА у напрямку Чернігова з півночі.

Під час повітряної тривоги перебувайте у безпечних місцях!

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