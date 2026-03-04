Вечером 4 марта РФ атакует Украину дронами (обновлено)
Вечером среды, 4 марта, продолжается атака российских дронов на украинские города.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.
Движение вражеских БПЛА
В 18:23 - группа БПЛА из акватории Черного моря курсом на Одесскую область.
В 19:03 - вражеские БПЛА в направлении Харькова с запада.
Обновленная информация
В 20:20 – вражеский БпЛА в р-не Затоки в направлении Белгород-Днестровского.
В 20:30 – активность вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Угроза применения авиационных средств поражения прифронтовых областей.
Во время воздушной тревоги находитесь в безопасных местах!
