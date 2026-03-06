Дві людини загинули внаслідок російських ударів по Харківщині

Внаслідок російських атак по Харківській області загинули дві людини.

Про це повідомляє Хаоківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.

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Наслідки ворожих атак

За даними слідства, 6 березня близько 13:00 ворожий FPV-дрон вдарив по населеному пункту Землянки Чугуївського району. Загинув 70-річний чоловік.

Також близько 16:30 російський БпЛА (попередньо типу "Гербера") атакував населений пункт Кам’яна Яруга Чугуївського району. Пошкоджено будинки, господарчі будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.

Також встановлено, що 5 березня близько 10:20 безпілотник влучив по селищу Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району. Загинув 65-річний чоловік.

Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).

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