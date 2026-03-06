Дві людини загинули внаслідок російських ударів по Харківщині
Внаслідок російських атак по Харківській області загинули дві людини.
Про це повідомляє Хаоківська обласна прокуратура, інформує Цензор.НЕТ.
Наслідки ворожих атак
За даними слідства, 6 березня близько 13:00 ворожий FPV-дрон вдарив по населеному пункту Землянки Чугуївського району. Загинув 70-річний чоловік.
Також близько 16:30 російський БпЛА (попередньо типу "Гербера") атакував населений пункт Кам’яна Яруга Чугуївського району. Пошкоджено будинки, господарчі будівлі. Інформація про постраждалих не надходила.
Також встановлено, що 5 березня близько 10:20 безпілотник влучив по селищу Куп’янськ-Вузловий Куп’янського району. Загинув 65-річний чоловік.
Розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ст. 438 КК України).
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показати весь коментар06.03.2026 23:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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