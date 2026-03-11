Ворог обстріляв 37 населених пунктів на Запоріжжі: поранено чоловіка, є пошкодження. ФОТО
67-річний чоловік поранений внаслідок ворожої атаки на Запорізький район.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Загалом упродовж доби окупанти завдали 706 ударів по 37 населених пунктах Запорізької області.
Обстріли за добу
- Війська РФ здійснили 17 авіаударів по Малокатеринівці, Кушугуму, Веселянці, Славному, Блакитному, Веселому, Воздвижівці, Любицькому, Широкому, Копанях, Долинці, Чарівному та Новоселівці.
- 426 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Запоріжжя, Комишуваху, Кушугум, Біленьке, Біленьке Перше, Блакитне, Лисогірку, Широке, Любицьке, Степногірськ, Малі Щербаки, Приморське, Степове, Лук’янівське, Гуляйполе, Оріхів, Залізничне, Щербаки, Новоандріївку, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне, Білогір’я, Мирне, Гірке, Зелене, Варварівку, Добропілля та Прилуки.
- Зафіксовано 3 обстріли з РСЗВ по Залізничному, Мирному та Щербаках.
- 260 артударів прийшлися по Степногірську, Приморському, Степовому, Лук’янівському, Гуляйполю, Залізничному, Щербаках, Новоандріївці, Новоданилівці, Малій Токмачці, Чарівному, Білогір’ю, Зеленому, Варварівці, Добропіллю, Прилуках.
Наслідки
Надійшло 40 повідомлень про пошкодження житла, об’єктів інфраструктури та автівок.
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