90 із 99 безпілотників, якими РФ атакувала Україну, знешкодила ППО. ІНФОГРАФІКА

У ніч на 11 березня російські окупанти випустили по Україні 99 безпілотників різних типів.

Про це повідомили Повітряні сили, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Так, пуски фіксували із напрямків: Орел, Курськ, Брянськ, Міллерово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ – РФ, Гвардійське – ТОТ АР Крим.

Близько 70 із них - "шахеди".

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Як відпрацювала ППО?

Станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на трьох локаціях.

Наразі атака ворога триває, у повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

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