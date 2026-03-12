Зенитчики 92-й бригады уничтожили вражескую воздушную цель на передовой с ЗРК "Стрела-10". ВИДЕО
Несмотря на появление новейших систем ПВО, проверенные временем зенитно-ракетные комплексы продолжают эффективно очищать украинское небо от вражеских объектов. Как сообщает Цензор.НЕТ, воины 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко продемонстрировали результативную работу ЗРК "Стрела-10".
Детали боевой работы:
- Момент поражения: Видеофиксация зафиксировала пуск ракеты и момент ее прямого попадания в вражескую цель. После взрыва объект противника был полностью уничтожен.
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Мастерство экипажа: Работа вблизи ЛБЗ требует от зенитчиков максимальной скорости и маскировки, поскольку такие комплексы являются приоритетными целями для вражеской артиллерии и дронов.
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ІГОР Кононенко
показать весь комментарий12.03.2026 16:30 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий12.03.2026 19:04 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Luk Viktor
показать весь комментарий12.03.2026 19:41 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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