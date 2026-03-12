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Зенитчики 92-й бригады уничтожили вражескую воздушную цель на передовой с ЗРК "Стрела-10". ВИДЕО

Несмотря на появление новейших систем ПВО, проверенные временем зенитно-ракетные комплексы продолжают эффективно очищать украинское небо от вражеских объектов. Как сообщает Цензор.НЕТ, воины 92-й отдельной штурмовой бригады имени кошевого атамана Ивана Сирко продемонстрировали результативную работу ЗРК "Стрела-10".

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Детали боевой работы:

  • Момент поражения: Видеофиксация зафиксировала пуск ракеты и момент ее прямого попадания в вражескую цель. После взрыва объект противника был полностью уничтожен.

  • Мастерство экипажа: Работа вблизи ЛБЗ требует от зенитчиков максимальной скорости и маскировки, поскольку такие комплексы являются приоритетными целями для вражеской артиллерии и дронов.

Смотрите: РФ атаковала Украину 94 БПЛА: ПВО обезвредила 77 целей. ИНФОГРАФИКА

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ПВО (3752) уничтожение (10057) 92 отдельная штурмовая бригада (279) ЗРК (287)
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12.03.2026 16:30 Ответить
Поки Українці захищають від московитів Україну, в тилу шоблою московських агентів, розганяється істерія щодо зриву заходів мобілізації працівниками ТЦК!! А зеленський, з 2019 року, про це ВЧЕРГОВЕ не ЗНАЄ …. Оманщина йде по сценарію, як литвин напише….
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12.03.2026 19:04 Ответить
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12.03.2026 19:41 Ответить
 
 